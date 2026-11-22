Betanzos - Paiosaco, partido del grupo 1 de Preferente Futgal JAVIER ALBORÉS

Así les ha ido a los equipos que pertenecen a la delegación coruñesa de la RFGF y que compiten en Preferente y Primera Futgal. Además, el domingo dejó un derbi en la Tercera RFEF femenina y un agrio punto para el Ural en la División de Honor Juvenil.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 11

Victoria B - Atlético San Pedro (5-1). Resultado que deja a las coruñesas en la séptima posición y al equipo herculino penúltimo. Para el equipo local marcaron Lucía Conde (3), Sara Barros y Ana Pereira. María Vilariño hizo el gol del San Pedro.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 12

Betanzos - Paiosaco (1-0). Los del García Hermanos piden sitio en el Top 10, lugar en el que ese numeroso grupo de equipos está separado por solo ocho puntos. Ante un Paiosaco que tiene uno de margen sobre el descenso, valió el gol de Piquero.

Chantada - San Tirso (1-2). El conjunto de Abegondo vio en el minuto 89 cómo se le escapaba el triunfo, pero logró un tanto en el añadido con el que se sitúa primero tras la derrota del Negreira en Pol. Los dos goles fueron obra de Gabri Blanco.

Sofán - Burela (5-1). Convincente triunfo del equipo carballés, séptimo clasificado. Marcaron Iván Martínez, Montero, Martín García, Braian y Julián Cortés.

Noia - Carral (6-2). Pese a que Pablo Calviño igualó el partido a un gol y Álex Boado puso un 3-2 que daba opciones, el Carral terminó encajando una goleada en Noia que le hace caer a la octava posición.

Dumbría - Órdenes (0-1). El equipo de Vista Alegre sale de la zona de descenso tras ganar en O Conco. Gol de Luca a los 85 de juego.

Sofán - Burela, partido del grupo 1 de Preferente Futgal RAÚL LÓPEZ

Primera Futgal (G1) - Jornada 12

Torre - Cedeira (0-2). Hasta aquí llegó el invicto de un Torre que se vio superado por el Cedeira, único equipo que sigue el endiablado ritmo que está marcando el Victoria.

Relámpago - Orillamar (1-1). Derbi herculino en el que los dos tantos llegaron en la primera mitad. Santi Barbera adelantó a los de Elviña y Martín Covelo igualó para el Orilla. Los amarillos tienen nueve puntos de margen sobre el descenso y los azules están a seis de la salvación.

Victoria - Marte (4-2). El líder empezó arrollador y a los ocho minutos ya ganaba por dos goles (Pablo de Juana y Aarón Iglesias). No se rindió el Marte, que igualó rápido con un tanto de Pablo Mato y otro en propia de Óscar de Castro, pero en el tramo final Aarón firmó otras dos dianas y decantó la contienda. El Victoria lleva 32 puntos de 36, tres más que el Cedeira. El Marte marcha quinto a dos del playoff.

Sada - Eume (0-0). No se movió el marcador inicial en el Andrés Pena y el Sada tiene ahora cuatro puntos sobre la zona roja.

Almeiras - Perlío (1-1). Los de Culleredo se adelantaron en la primera parte por medio de Juaquín Osorio, pero recibieron poco después el tanto del empate. Son cuartos.

Cultural Maniños - Imperátor (2-2). Decepcionante empate ante el colista de un Ímper que fue dos veces por delante. Simón y Lepi hicieron los goles y el punto les sirve, al menos, para ganar una plaza y ser sextos.

Sporting Coruñés - Olímpico (1-1). Los de Monte Alto cortaron su racha de cinco partidos sin sumar con un empate ante un Olímpico de playoff. Sergito igualó tras el descanso el tanto inicial de Mike y los de Vilaboa tienen un punto de ventaja respecto al Almeiras. El Sporting ve la zona roja por el retrovisor con cinco unidades de margen.

Victoria - Marte, partido del grupo 1 de Primera Futgal JAVIER ALBORÉS

Primera Futgal (G2) - Jornada 12

Sporting Meicende - Tordoia (4-0). Uno de los grandes triunfadores de la jornada es el Sporting Meicende, que pasa a ser segundo en su grupo tras golear al Tordoia. Goles de Brian, Jacobo, Diego González y Pablo Marán.

Vizoño - Bertamiráns (3-1). También está ahí el Vizoño, que se sitúa quinto tras ganar a un Bertamiráns que era quien atesoraba la segunda posición. Licky, Manu Louro y Christian Bouzas dejaron el partido prácticamente cerrado con sus goles en la primera media hora.

Club do Mar - Queixas (5-2). Magnífica goleada ante el que era líder de un Club do Mar que en las últimas semanas está creciendo. Ahora es undécimo tras un duelo en el que mandaba 3-0 a la media hora y celebró goles de Iván Vázquez, Álex Romero, Tiago Mendes, Totó y Sergio Pose.

Sporting Cambre - Muxía (0-1). Paso atrás de un Cambre que tiene dos puntos de margen sobre el descenso.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 10

Ural Español - Gimnástica Torrelavega (2-2). Agrio empate del Ural tras adelantarse dos veces ante los cántabros con goles de Roi Cabada y Unai Bértalo. Nueve puntos sobre la zona roja y a cinco de plaza de Copa del Rey.