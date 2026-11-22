Dani Fernández, centrocampista del Montañeros, en la disputa de un balón QUINTANA

Situación delicada la del Montañeros, que pasa a ser colista del grupo 1 de Tercera RFEF tras caer ante el Pontevedra B (2-4). Quinta derrota consecutiva, novena en doce partidos y, lo que es más preocupante, 27 goles en contra. Así es imposible sumar por mucho que el equipo siempre genere situaciones de ataque, como fue el caso ante el filial granate.

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Al contrario que otras veces, el partido empezó de la mejor forma posible para el Montañeros. En una buena acción de presión alta, el equipo de Jairo Arias robó y tras un toque clave encontró un dos para uno. Ahí, Pape vio a Jorge Otero solo y el extremo presentó el interior de la zurda para batir por bajo a David Conde.

Pero no le iba a durar mucho la alegría al conjunto de Elviña. Solo siete minutos, los que tardó en cometer un error no forzado tratando de sacar el balón. Samu Rey dio un pase atrás que se quedó corto y Marcos intentó sofocar el incendio, pero llegó tarde y zancadilleó al atacante rival. Penalti para el Pontevedra B y gol de Fer Iglesias, que optó por un lanzamiento fuerte y centrado.

A partir de ahí, los dos equipos alternaron ocasiones mientras el Montañeros disfrutaba de más posesión de balón. Fue clara la de Pape tras un centro de Samu al primer palo, pero, pese a conseguir imponerse a su par, David Conde realizó una intervención salvadora. Y respondió bien el filial con una jugada individual de Sergio Vila, que soltó un latigazo con la zurda que se marchó alto por poco.

El Montañeros generó también a través del balón parado, pero en un córner Pape se quedó con las ganas de rematar cuando parecía que iba a embocar. Minutos después, despeje corto de los locales y misil de Lucas González ante el que se interpuso el cuerpo de Longueira.

Lo intentó también desde la frontal el equipo morado. En una conducción parecida a la de Vila en el otro área, Xoel Vilariño sacó un tiro abajo que despejó con acierto Conde. Terminó la primera mitad con más llegadas el Monta, al que le anularon un gol de Pape por falta en la lucha por el rechace de un tiro de Ogando.

Era cuestión de insistir, pero también de mantener el orden, porque el Pontevedra B daba sensación de peligro cada vez que tenía hueco. Un buen ejemplo llegó al inicio de la segunda mitad, cuando Vila entró en el área, tiró un regate y se encontró con un Marcos que le cerró bien el camino hacia el gol.

Dos goles en tres minutos

Había un mal cliente enfrente e iba a tardar poco en quedar patente. Por el 1-2, que llegó después de un par de acercamientos del Monta, pero sobre todo por la voracidad con la que se fue a por ese 1-3 que ya ponía las cosas muy cuesta arriba.

El tanto que puso en ventaja al Pontevedra B fue especialmente evitable, ya que Matheus se impuso en el segundo palo tras el lanzamiento de una falta frontal. Y aunque Marcos metió la mano abajo como pudo, André marcó a placer en el segundo palo.

No lo tuvo tan fácil Amet, pero también estaba en muy buena posición dentro del área cuando conectó el disparo del 1-3, al que respondió con coraje un Monta que recortó distancias por medio de Dani Fernández. El centrocampista encontró bien el sitio en el área en una falta lateral botada por Ogando.

Quedaban quince minutos y Jairo pidió a los suyos no convertir el resto de partido en un cara o cruz, pero un filial siempre te lleva a eso y el Pontevedra B hizo el 2-4 definitivo en el 82 de juego. Por tercera vez, con acierto de un revulsivo, Manu Campos, que mandó para dentro el centro desde la derecha de Amet.

Por si fuera poco, el Monta terminó el partido con uno menos por un problema de Antón Garda en una costilla cuando su equipo ya había realizado todas las sustituciones. El golpe definitivo para un equipo que cae a la última plaza tras el triunfo del Viveiro ante el Somozas. Eso sí, por mucho que el partido pareciera definido, fue inexplicable la decisión del colegiado de pitar el final en cuanto se cumplió el tiempo reglamentario.