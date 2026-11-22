Iago Novo, capitán del Bergantiños, en una accción del partido RAÚL LÓPEZ

Carlos Castro. ADG. Carballo.

El Bergantiños sufrió su primera derrota del curso en As Eiroas ante un Basconia (0-1) al que le bastó un cabezazo de Torrico en el minuto 65 para llevarse los tres puntos. El equipo carballés estuvo mejor en la primera parte, sobre todo mientras Ale Sánchez encontró espacios. Tras el descanso, el conjunto vizcaíno interpretó mejor el partido, se adelantó y acabó por defender su ventaja cerca de la portería. Tomás tuvo la ocasión más clara para empatar con un disparo al travesaño cuando el encuentro estaba a punto de entrar en la prolongación. Los de Simón Lamas son ahora quintos, todavía en puestos de playoff de ascenso.

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Los dos equipos entraron en el tradicional tanteo hasta el minuto ocho, cuando Ale Sánchez ganó terreno y esquivó a varios rivales a base de fintas hasta alcanzar la media luna. Buscó altura con su disparo, pero Pagazartundua lo desvió. El extremo sevillano volvió a dar muestras de su toque en otra acción hacia el interior. Cerca del área observó la diagonal de Koke y le sirvió un pase sutil por encima de Aitor León, pero el jugador valenciano se entretuvo al intentar acomodarse al bote del balón y la defensa del Basconia despejó el peligro. El Bergantiños empezaba a encontrar ritmo. No necesitaba tener mucho la pelota. Era vertical y veloz.

Iago Novo recibió por la derecha del área en el minuto 19, amansó la pelota y pudo precisar el disparo cruzado pese a la presión de Aitor León, pero Pagazartundua estiró el brazo al máximo para desviar a córner. En el saque de esquina posterior, el meta debió tocar la pelota cerca del travesaño para evitar que el cabezazo de Álex Pachón supusiese el primer tanto del choque.

Pasada la media hora, el Basconia pudo deshacer el 0-0 en una acción de Narbarte. El atacante ganó en velocidad a Isra en el cuerpo a cuerpo y encaró ladeado a Alberto, pero abrió en exceso el ángulo de disparo. Todo el Basconia reclamó penalti al entender que Narbarte había recibido una carga por detrás. Los pupilos de Adrián Esteve habían logrado equilibrar el dominio que el Bergantiños ejerció durante buena parte del primer tiempo. Poco después, tras un desmarque de ruptura, Torrico se asomó a la frontal del área para volear demasiado alto ante la presión de Gandoy.

Narbarte abrió la segunda parte con un disparo ajustado, a media altura. Alberto se estiró para desviar el balón y, en la acción siguiente, sacó sobre la línea un cabezazo picado de Torrico. Liceaga había entrado en el descanso y, a los dos minutos del regreso al juego, una molestia apartó del choque a Íñigo. El conjunto vizcaíno tomó la iniciativa tras el descanso. Se sentía fuerte en las disputas y los nuevos cambios de Adrián Esteve dieron continuidad a esa mejoría.

A los 65 minutos, nadie salió al paso de Diego Fernández, que tuvo tiempo para perfilarse y medir el centro al segundo palo. Torrico se impuso a Joseda en el salto y batió a Alberto con un cabezazo potente. Simón Lamas buscó recursos en el banquillo. Ankudinov fue el primero en intentarlo con un disparo sin apenas ángulo que se estrelló en el lateral de la red. Ezpeleta respondió a continuación con otro lanzamiento.

El intercambio de remates favoreció al Bergantiños, que asumió riesgos para llevar el juego hacia el área rival. El Basconia se replegó cerca de su portería y Tomás aprovechó el espacio para probar desde treinta metros. Su disparo sonó en el larguero cuando el partido entraba en la prolongación. En los cuatro minutos de añadido, Alberto subió a rematar un saque de esquina y el conjunto vizcaíno intentó sin éxito enlazar un pase largo para que Diego Fernández sentenciase el choque. Poco después, Íñigo Hernández pitó el final y el Basconia se convirtió en el primer equipo capaz de ganar esta temporada al Bergantiños en As Eiroas.

El pitido final dejó la decepción de la primera derrota del curso en casa, apenas cuatro días después de que el Bergantiños empatara en As Eiroas con el líder del grupo, el Sestao River. Los pupilos de Simón Lamas intentarán romper su racha de cinco jornadas sin ganar el próximo sábado, cuando visiten al Compostela en el derbi provincial.