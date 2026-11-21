Antonio y Frank, jugadores del Arteixo, en el duelo ante el Lalín de hace quince días GERMÁN BARREIROS

La duodécima jornada del grupo 1 de Tercera RFEF se pone hoy en marcha con la disputa de dos partidos en los que participan equipos coruñeses.

Arteixo - Antela (Ponte dos Brozos, 17.30 horas)

Situado en la séptima plaza, el Arteixo recibe al Antela, octavo clasificado. Un duelo con tintes de igualdad al que los locales llegan con muchas bajas en la parcela defensiva.

Sí estará finalmente el veterano central Antonio López, que ha empezado a trabajar con el grupo y dará una opción más al técnico Noé López. Con quien no podrá contar es con otros zagueros como Casariego, Quico, Pablo Roibás y Dani Leo. Los tres primeros por sanción y el último por un golpe en el anterior partido.

Ante esta tesitura, la línea defensiva del Arteixo estará formada presumiblemente por Hugo Cebrián, Antonio, Óscar Varela y Pablo Ramos. Solo el segundo actuará en su posición natural, pero el resto se adapta bien y el único contratiempo son los problemas de pubis de Ramos.

Por delante, Fabio, Queijeiro, Jairo, Álex Ramos y Frank parecen fijos, estando la gran duda en un extremo izquierdo en el que Dani Suárez parte con algo de ventaja ante hombres como Montes, Xian Gesto y Habib.

Las otras dos bajas del Arteixo son el centrocampista Ube, por un proceso gripal, y el extremo Juan Barrós, con una microrrotura. En el Antela no estarán Álex Boán, Tiago Teixeira, Xabi y Bellido. El meta Bruno Pío es duda.

Alineaciones probables Arteixo [Noé López]: Sergio Varela; Cebrián, Antonio, Óscar, Pablo Ramos; Fabio, Queijeiro; Jairo, Álex Ramos, Dani Suárez; Frank. Antela [Bruno Gómez]: Iago Salgado; Pucho, Constela, Couto, Gastón; Santro Raposeiras, Nico Peruzzo, Diabaté; Mauro Sabucedo, Negrete, Charly.

Sarriana - Silva (A Ribela, 17.00 horas)

El Silva tiene la tarea de defender su segunda plaza ante una Sarriana que tomó ayer la decisión de destituir a su entrenador, Alberto Mariano. El sustituto es Jaime Paz, que regresa al club tras una experiencia en el fútbol chino de la mano de Quique Setién.

Los locales —cuartos en la tabla— son uno de los ‘cocos’ de la categoría al venir de Segunda RFEF y retan a un Silva que tiene para este duelo las bajas de Agulló, Buyo, Bili, Joao, Cano y Rojo.