El Victoria, durante el duelo de la semana pasada ante el Deportivo B CARLOTA BLANCO

El empate logrado la semana pasada ante el Deportivo B ha cargado de moral al Victoria. Por hacerlo ante el líder, por ser un derbi y por significar una jornada más fuera de los puestos de descenso. Pero no es más sencillo el rival de hoy, un Real Oviedo (Leyma, 16.00 horas) que ocupa la segunda posición.

Las ‘cebras’ cuentan con cinco ausencias para el partido. La portera Ainhoa no estará por sanción, lo que asegura la titularidad de Sol Moreno. Además, las centrocampistas Lau, Inés y Peque, así como la atacante Sofía, causan baja por lesión.

El rival es, junto al Eibar B, el equipo que mira más de cerca al Dépor B. Concretamente, a cuatro puntos. Todo ello gracias a cinco victorias, tres empates y una derrota, la sufrida la pasada jornada ante el Madrid CFF B (1-2).

La gran amenaza del equipo asturiano es la delantera Nati Cano, autora de seis goles en lo que va de curso. Solo llevan los mismos Andrea Albiol (As Celtas) y Candela Vázquez (Victoria); mientras que Antía Mayo (Deportivo B) suma siete.

Por su parte, el Victoria arranca esta décima jornada con ocho puntos, los mismos que un Madrid CFF B que está por encima y un Bizkerre que ocupa puestos de descenso.