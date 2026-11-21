Sol detiene un lanzamiento de Aitana en el Victoria-Oviedo Quintana

Consiguió volver a sumar el Victoria contra uno de los ‘cocos’ de la categoría (0-0) como es el Oviedo. Las cebras consiguieron un nuevo punto contra un rival “de otra categoría”, dejando de nuevo su portería imbatida, como ya hicieron hace una semana contra el filial del Deportivo.

El Victoria salió bien al partido, firmando unos buenos quince primeros minutos. Sin embargo, a partir de ahí el dominio pasó a ser del Oviedo, que a pesar de ello no fue capaz de conseguir ninguna ocasión clara sobre la portería defendida por Sol.

Las cebras volvieron a entrar bien al césped tras el paso por vestuarios. Tanto fue así que tuvieron varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador, palo incluido, pero no lograron concretar. A partir de la hora de juego, el Victoria perdió gasolina y el Oviedo dominó de nuevo. Las asturianas se pudieron llevar el partido, pero el partido acabó en 0-0. “Son partidos que te refuerzan. Te vas con buen sabor de boca y mucha confianza para lo que viene”, afirmó el entrenador del Victoria, Javi Angeriz.