Jairo Riveiro celebra el gol del Arteixo Carlota Blanco

Punto de sabor agridulce el que sumó este sábado el Atlético Arteixo contra el Antela (1-1) en el Ponte dos Brozos. Jairo Riveiro adelantó a los rojiblancos en una primera parte en la que pudieron irse al descanso con una mayor ventaja. En la segunda, con el Antela con un jugador menos, Negrete hizo el 1-1 definitivo sobre un césped inundado por la fuerte lluvia que cayó en Arteixo.

El equipo entrenado por Noé López, a pesar de las bajas en defensa, salió muy bien al césped del Ponte dos Brozos y dominó a su rival durante la primera mitad. Frank tuvo tres claras para poner por delante al Arteixo, pero no estuvo fino de cara a portería. Al contrario que su compañero Jairo Riveiro, que recortó dentro del área para definir a pase de Álex Ramos.

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En la segunda mitad continuó el dominio local a pesar de la intensa lluvia que azotó el campo arteixán. Las oportunidades llegaron sobre todo a balón parado, con varios remates a bocajarro en saques de esquina, pero el balón parecía no querer entrar. El partido pareció ponerse de cara para el Arteixo con la expulsión de Mauro Sabucedo, pero el agua no dejó dominar con claridad al conjunto rojiblanco.

El Antela no se rindió y buscó con insistencia a su hombre más peligroso e inspirado: Negrete. El atacante del equipo ourensano se internó desde la banda y golpeó desde fuera del área para batir a Anxo a siete minutos del final. El poco tiempo restante y el estado del césped dejaron sin margen para la reacción al Atlético Arteixo, que se fue del campo con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. El conjunto entrenado por Noé López acabó el día a un punto de los puestos de playoff, con un total de 17 en su casillero particular.

Atlético Arteixo 1-1 Antela Arteixo: Anxo; Pablo Ramos, Antonio, Óscar Varela, Hugo Cebrián; Fabio, Queijeiro; Jairo Riveiro (Xian, m.85), Álex Ramos, Dani Suárez (Sergio Montes, m.46); Frank (Habib, m.88).



Antela: Iago Salgado; Pucho, Constela, Couto (Cole, m.46), Gastón Bernardo, m.60); Sandro Raposeiras (Álex Cid, m.71), Nico Peruzzo, Diabaté (Sabucedo, m.56); Kevin Tumbeiro, Negrete y Charly.



Goles: 1-0, m.28: Jairo Riveiro. 1-1, m.83: Negrete.



Árbitro: Villa Martín. Amonestó a los locales Dani Suárez, Hugo Cebrián, Antonio y Queijeiro; a los visitantes Constela, Charly y Gastón. Expulsó a Mauro Sabucedo, del Antela.

El Silva suma en su visita a la Sarriana

El Silva ha visto cortada su racha de victorias, pero al menos ha conseguido sumar por cuarta semana consecutiva gracias al empate (1-1) conseguido en A Ribela contra la Sarriana.

Los coruñeses se adelantaron nada más empezar con un gol del hombre del momento, un Rodri Parafita que ha visto puerta en las últimas cuatro jornadas de liga. La Sarriana pudo empatar antes del tiempo de descanso, pero Minibugy se hizo grande bajo los palos para detener el penalti local.

Jaime Paz, nuevo técnico del equipo lucense, dio entrada a Arona Sane y Víctor Pascual tras el paso por vestuario en busca de darle la vuelta al partido y su equipo acabó encontrando premio desde los once metros por medio de Álex Pérez, que esta vez sí batió a Minibugy.

Un punto que mantiene al Silva, pase lo que pase este domingo, en puestos de playoff una semana más con 21 puntos en su casillero.