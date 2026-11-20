El Juvenil A del Ural, durante el partido de la segunda jornada ante el Celta JAVIER ALBORÉS

Pese a marcharse al parón con el mal sabor de la derrota ante el Val Miñor (1-0), el Ural Español afronta con ilusión el final de año del grupo 1 de la División de Honor Juvenil. Los catorce puntos que tiene ya en el saco le sirven para ocupar la séptima posición con nueve puntos de ventaja sobre la zona de descenso. O lo que es lo mismo, tres partidos de margen. Por ello, si en algo se debe fijar hasta que termine la primera vuelta, es en las plazas que dan acceso a la Copa del Rey. De eso le separan cuatro unidades. Difícil, pero no imposible.

Ural y Victoria, ante el máximo nivel Más información

Para ser uno de los 32 equipos que disputa la competición del K.O. hay dos vías: llegar al ecuador entre los cuatro primeros del grupo (hay siete) o ser uno de los cuatro mejores quintos. Por el momento, tras la disputa de nueve jornadas, estas plazas son para Celta (25 puntos), Deportivo (24), Lugo (20), Sporting (18) y, con asterisco, Racing de Santander (17).

Después aparecen todavía con opciones Real Oviedo (17), Val Miñor (16), Ural (14) y Compostela (12), equipo a partir del cual se abre una brecha. Y es que Real Avilés (8), el también coruñés Victoria (7) y Solares (6) miran más hacia abajo que hacia arriba. Su objetivo es claro, evitar caer a una zona de descenso que ocupan TSK Roces (5), Gimnástica de Torrelavega (5), Marina Sport (4) y Bansander (4).

Las opciones uralistas pasan por firmar una gran puntuación en un tramo final de 2026 en el que se enfrentará a tres equipos de la zona baja, dos rivales directos y un Deportivo que, a priori, está varios escalones por encima.

Este domingo, los de José Manuel Fernández ‘Roupi’ recibirán a la Gimnástica de Torrelavega (A Grela, 12.15 horas), decimocuarto clasificado. El equipo cántabro tan solo ha ganado un partido, por lo que es un encuentro clave de cara a contar con opciones reales de Copa en las cinco últimas fechas de la primera vuelta.

Ya hay fecha definida para el duelo de la semana que viene, en el que el Ural visitará el sábado al Real Oviedo (El Requexón 1, 16.00 horas). Los asturianos son uno de los grandes aspirantes y el equipo coruñés deberá dar su mejor versión si quiere ser el primero en ganar allí.

De vuelta a casa, el club presidido por Pablo Barallobre se enfrentará a otro equipo del Principado, el Real Sporting. Los rojiblancos ocupan en estos momentos la última plaza que da acceso directo a la Copa y se están mostrando especialmente fiables a domicilio. En casa solo han ganado un partido, pero fuera llevan trece puntos de quince.

Llegará después el esprint final de la primera vuelta, con tres partidos en el plazo de siete días. Un tramo en el que Roupi deberá gestionar los minutos y que empezará con una visita al Solares, el equipo que por el momento marca la zona de permanencia.

Entre semana, será turno para el derbi ante el Victoria. El Ural consta federativamente como visitante, pero ambos saltarán a un campo de la ciudad al que están más que habituados.

Y para terminar 2026, otro derbi, esta vez ante un Deportivo que parece ir en camino, un año más, de echar un pulso con el Celta para ser el representante del grupo 1 en la Copa de Campeones.

Hasta el momento

Presentado el calendario que le queda al Ural hasta final de año, también es útil analizar qué ha hecho hasta ahora para ver si hay motivos para el optimismo.

La temporada empezó con un triunfo ante el Bansander (0-3) y una derrota contra el Celta (0-4). Dos resultados lógicos a la vista de la tabla. Después, empate contra el Real Avilés (1-1), gran triunfo contra el Racing de Santander (5-2) y un paso atrás frente al Compostela (3-0).

El equipo herculino volvió a la senda de la victoria en casa ante el TSK Roces (3-2) y también pudo con el Marina Sport (0-2), pero ahora lleva dos partidos sin ganar tras igualar como local ante el Lugo (1-1) y caer en Condomínguez ante el Val Miñor (1-0).

En el aspecto ofensivo, el jugador más destacado es Hugo Cotelo, autor de cuatro tantos. Le siguen Leo Fernández (3) y ya con dos Roi Cabada y Nico Bermúdez.

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es el corte de la quinta plaza. Y para ello, es necesario mirar cuál es la situación actual en los otros seis grupos.

En el grupo 2, el dueño de la quinta plaza es una Real Sociedad que, igual que el Racing de Santander, cuenta con 17 puntos, idéntico guarismo que el que firma el Gimnástic Manresa en un grupo 3 en el que destacan especialmente los equipos catalanes.

Cabe detenerse en el grupo 4, donde los 19 puntos del Sporting Atlético no significan que esté en mejor situación que los tres ya citados. De hecho, es el peor colocado ahora mismo, pues al ser 18 equipos se aplica el % y su media de puntos es menor tras la disputa de once jornadas (1.73 frente al 1.88 de los equipos que llevan 17 puntos en ligas de 16 participantes).

El quinto del grupo 5 es el Leganés (18 puntos); en el 6 ocupa esa plaza el Sobradillo con 16 —y un partido más— y en el 7 es quinto el Castellón con idéntica puntuación.