El Pontevedra B, en un partido ante el Silva del curso 2023-24, su anterior participación en Tercera RFEF ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Penúltimo con nueve puntos tras once jornadas, el Montañeros necesita reaccionar. Por ello, el partido de este domingo ante el Pontevedra B (Elviña Grande, 12.30 horas) adquiere una gran importancia. Y no será una cita nada sencilla, pues enfrente tendrá a un equipo que está dejando muy buenas sensaciones. El tercer mejor filial de Galicia.

Solo los dos clubes de referencia del fútbol gallego, Celta y Deportivo, tienen a su segundo equipo en una categoría mejor que el Pontevedra. En el caso del conjunto olívico, el Fortuna ocupa la 17ª posición de la Segunda División, lo máximo a lo que puede aspirar un filial; mientras que el Fabril es 18º en el grupo 1 de Primera RFEF. Ambos son recién ascendidos a sus respectivas categorías, algo que también puede decir un Pontevedra B que el curso pasado se proclamó campeón del grupo 2 de Preferente. Lo hizo, además, con jornadas de margen.

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Fundado en 1965 bajo el nombre de Atlético Pontevedrés, fue en 1995 cuando recibió la actual denominación de Pontevedra B, pero en este tiempo ya completó tres temporadas en la Tercera División de la época (1967-68, 1968-69 y 1969-70).

Pasaron casi 40 años hasta que, ya en el siglo XXI, el filial granate volvió a pisar la Tercera División, categoría en la que logró una sufridísima permanencia en el curso 2007-08 y descendió la temporada siguiente. Después regresó por la vía rápida, pero en la 2010-11 volvió a perder la categoría.

Tampoco pudo lograr la permanencia en su siguiente participación, la campaña 2023-24, algo que sí parece ir por el buen camino en esta ocasión. Por el momento, el equipo suma 16 puntos y está más cerca del playoff que de la zona de descenso.

El Pontevedra B fue el primer líder tras firmar una increíble remontada en el campo del Alondras. Los granates se marcharon al descanso perdiendo por 2-0 e incluso recibieron el segundo en el añadido, momento que se suele considerar como psicológico, pero lejos de venirse abajo, firmaron una espectacular segunda mitad en la que hicieron seis goles.

A continuación, el conjunto que dirige Sergio Moreira enlazó dos partidos sin ganar (1-2 ante el Gran Peña y 1-1 en el campo del Somozas), antes de lograr su segundo triunfo contra el Arenteiro (1-0). Tras ello, las derrotas contra Barco (1-0), Portonovo (0-1) y Lalín (1-0) generaron alguna duda por la falta de gol y por bajar hasta la decimocuarta posición, pero desde entonces el equipo dio un paso adelante.

Un partido ante el Silva (3-1) en el Manolo Barreiro 2 sirvió para recobrar la confianza y, de nuevo como locales, los granates inclinaron también al Antela (1-0). La racha se quedó ahí, pues la Sarriana (3-1) le puso freno, pero en el último compromiso el Pontevedra B volvió a ganar con el Arteixo (2-0) como rival.

El gol está muy repartido en el equipo, como muestra que los máximos artilleros —Lucas González y Fer Iglesias— llevan solo dos tantos. Los otros jugadores que han celebrado alguna diana son Sergio Canosa (2), Ismaheem Lawal (2), Oute (2), Sandro (1), Dani Nieto (1), Marcos Monterroso (1) y Amet (1).