Telmo Perucha, con los colores del Marino CEDIDA

Telmo Perucha (A Coruña, 2007) cumplió el sueño de todo niño de la ciudad —jugar en el Deportivo— y ahora trata de adaptarse a un salto a categoría sénior que tiene sus dificultades. Al menos, ha encontrado un lugar en el que todo parece encajar: el Marino de Mera.

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¿Cómo fueron los dos goles del pasado domingo?

En el primero me llegó un pase bombeado, conseguí controlar y cuando vi la portería no lo pensé dos veces. El segundo fue tras una buena jugada en equipo. Recibí un pase de Dani y definí dentro del área. Me quedo con el primero, que la verdad es que fue un gol bonito.

¿Qué potencial le ve a este Marino?

A este equipo le veo mucho potencial. La plantilla es muy buena y muy completa, porque tenemos jugadorazos con experiencia y otros jóvenes. Tengo ganas y noto que estamos todos muy motivados. Yo personalmente me llevé una sorpresa con el nivel que hay en la plantilla. Debemos seguir con los pies en la tierra, pero estamos ilusionados.

¿Qué vínculo tiene con el club?

Increíble desde el principio. El año pasado me acogieron y me devolvieron las ganas de jugar. Sobre todo Fran, la persona que hace que todo vaya bien aquí y la clave por la que el Marino es lo que es. Pese a que solo llevo año y medio, la sensación es de haber estado muchísimo más tiempo.

¿Por qué decidió cambiar en verano para el San Tirso y ahora ha regresado?

Meses antes del verano, el entrenador, Fabio, ya se puso en contacto conmigo. Me costó decidir porque estaba muy a gusto en el Marino y al final decidí ir, pero no me acostumbré muy bien. Aunque el entrenador siempre habló conmigo muy cercanamente, yo no me vi cómodo, porque lo que quería era jugar y en el San Tirso no veía mucha oportunidad. Entonces me llamó de nuevo el Marino, tanto Fran como Jordi, mi entrenador. Me dieron la confianza que necesitaba y no lo pensé dos veces. Estoy muy agradecido con los dos.

¿Cuáles son las grandes dificultades que se ha encontrado al salir de juveniles?

La mayor es el físico. Vienes acostumbrado a jugar con gente de tu edad o menor y llegas a Modestos y te enfrentas a gente mayor que tú en la mayoría de los casos. Yo lo noto mucho en el físico sobre todo.

¿Le gustaría volver a probar suerte en categorías como Preferente cuando esté más habituado al fútbol sénior?

Nunca cierro las puertas a nada. Estoy muy cómodo donde estoy y ojalá poder llegar a jugar más arriba con el Marino, ese es el objetivo principal. Ojalá sea así.

"Llamaron a mis padres y ya me lo contaron nada más salir del colegio; fue un momento muy feliz"

¿Cuál es su mejor recuerdo en la base del Ural?

Quizá, los torneos, en especial la Arosa Cup. Éramos un equipazo y todos muy amigos. Le tengo mucho cariño al entrenador Yelco porque gracias a él pude conseguir todo lo que me vino después. Es y será una persona muy importante para mí en el fútbol.

¿Cómo se produjo la llamada del Dépor y qué sintió?

La recuerdo bien. Ya había estado entrenando con ellos, pero hubo un día que llamaron a mis padres y ya me lo contaron nada más salir del colegio. Fue un momento muy feliz, ya que es el sueño de cualquier niño de Coruña que juegue al fútbol.

¿Con qué se queda del paso por Abegondo?

Con una mejora increíble en cuanto al fútbol, con lo profesional que es todo y las facilidades que tienes en lo que se refiere a material, entrenamientos… Pero, sobre todo, con los amigos que hice. Me los llevo para toda la vida de esa época. Y también con el entrenador que más me ha ayudado y hecho mejorar, Dani Xelo, que siempre dije que es y será el que más me ha ayudado y más ha confiado en mí.

¿Por qué no llegó a debutar en DH Juvenil ni con el Dépor ni con el Monta?

Tras mi segundo año de juvenil, estaba bastante ‘quemado’ del fútbol en general. Probé en el Montañeros, pero no me gustó cómo se hicieron algunas cosas y, sin pensarlo, me fui. Ahí llegó la llamada del Marino de Mera, ya que mis amigos estaban jugando ahí, y no lo pensé dos veces. Es una decisión de la que jamás me arrepentiré.

¿Cuáles diría que son sus virtudes y defectos como jugador?

Lo que mejor se me da es el control del balón; me siento cómodo cuando lo tiene mi equipo. Considero que soy un jugador con calidad y me gusta tenerlo siempre en los pies. Y el defecto que me lleva persiguiendo toda la vida es el aspecto defensivo y los duelos. Son aspectos a mejorar y espero hacerlo, porque en esta categoría son muy importantes.

¿Qué jugador del grupo coruñés de Segunda Futgal no puede faltar en esta sección?

Diría uno de mi equipo, Adrián Fabeiro, que está haciendo una temporada increíble.