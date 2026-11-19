Casariego, lateral derecho del Arteixo, ve una tarjeta amarilla ante el Barco GERMÁN BARREIROS

Papel complicado el que tiene Noé López, entrenador del Arteixo, para el partido del sábado contra el Antela (Ponte dos Brozos, 17.30 horas). Más allá del contratiempo de sufrir varias bajas y tener a otros cuantos jugadores tocados, la problemática reside en que la línea defensiva ha salido especialmente mal parada. Cinco futbolistas están 100% descartados para el choque contra los de Xinzo de Limia y todos ellos son zagueros.

Uno de los indiscutibles en el lateral (ya sea derecho o izquierdo), Adri Casariego, no podrá estar debido a la quinta amarilla que vio ante el Pontevedra B. Y por esa misma razón tampoco está disponible Quico González, central que había sido titular en todos los partidos.

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Estas dos bajas debían abrir la puerta a especialistas en la posición que han disfrutado de menos minutos, pero no será así. El lateral Pablo Roibás tuvo sus oportunidades por banda izquierda, pero está sufriendo bastantes problemas físicos en este inicio de temporada y ahora se encuentra en la enfermería por una fractura en un dedo del pie. Y para la posición de central, Hugo García vio la cartulina roja en Pontevedra y Dani Leo sufrió un golpe en la cabeza tras el que necesitó ocho puntos de sutura.

El parte de bajas deja al central Antonio como único defensa puro, pero su presencia es complicada. Tras partir como titular en las diez primeras jornadas, ante el Pontevedra B no pudo jugar aquejado de problemas en el abductor y psoas. Todavía no se ha ejercitado esta semana y será hoy cuando se pruebe. La pelota está en su tejado, pues a sus 44 años le sobra experiencia en este tipo de tesituras.

No cesan ahí los problemas para Noé, ya que Pablo Ramos —extremo que se adapta bien al lateral derecho— tiene molestias en el pubis, pero su participación es algo más probable que la de Antonio. Además, el extremo Juan Barrós sufre una microrrotura en el cuádriceps y ya causó baja el pasado domingo; mientras que el mediocentro Ube despertó este jueves con fiebre y podría dejar a Queijeiro como único disponible en la medular si Óscar y Fabio retrasan su posición hasta el centro de la zaga.