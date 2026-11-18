Torre - Marte, uno de los partidos que ya se han jugado en el grupo 1 de Primera Futgal JAVIER ALBORÉS

El grupo 1 de Primera Futgal está cada vez más partido. No suele ser habitual ver mucha desigualdad en una categoría como esta, pero lo cierto es que tras solo un tercio de competición —se han consumido once de las 34 jornadas— es posible extraer ya un buen número de conclusiones. Dos equipos parecen por encima de los demás, tres están inmersos en la lucha por la última plaza de playoff, el grueso ocupa la zona media y entre los seis últimos hay también dos escalones.

Clasificación del grupo 1 de Primera Futgal tras la disputa de once jornadas

Lucha por el liderato

El Victoria no está dando opción alguna a los rivales. Solo el Olímpico (1-1) y el Relámpago (2-2) fueron capaces de restarle puntos a un equipo que ahora lleva siete triunfos consecutivos. Y la mayoría de ellos no han sido especialmente sufridos, como muestran los 42 goles a favor y siete en contra que lleva.

Son actuaciones que sirven para coger una gran ventaja al frente de la clasificación, pero hay un equipo, el Cedeira, que aguanta a solo tres puntos de diferencia con un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota. El equipo que dirige Jandro Padín solo cedió puntos ante Imperátor (2-2), Eume (3-2) y Marte (2-2), y parece el único en disposición de poner en algún aprieto a los de Miguel Taibo.

Una plaza de playoff en un punto

Situado a siete puntos del liderato, el Olímpico ocupa en estos momentos la tercera posición. Su balance de seis victorias, cuatro empates y una derrota es ligeramente mejor que el de Marte y Almeiras, cuarto y quinto respectivamente, que han perdido un partido más y empatado uno menos. En principio, el equipo de Vilaboa cuenta con más argumentos que sus rivales debido a su experiencia en estas lides, pero el Marte ha formado un equipo muy competitivo y el Almeiras es un recién ascendido con un proyecto ambicioso. Entre estos dos y el sexto hay cuatro puntos de diferencia.

Siete equipos en un pañuelo

En la zona media están Torre (17), Imperátor (17), Eume (16), Perlío (16), O Val (15), Relámpago (14) y Meirás (13), un grupo de equipos a los que conviene analizar detenidamente por separado.

El Torre es el único invicto de la liga junto con el Victoria. Su mentalidad competitiva le ha permitido sumar en los ocho partidos que no pudo ganar, de forma que ocupa la sexta plaza y no está tan lejos de ese tercer lugar que da acceso al playoff.

Mucho más irregular se está mostrando el Ímper, al que se le atisba potencial para seguir escalando en la clasificación por los 22 goles que ha marcado, una cifra muy cercana a la de Marte y Olímpico. Eso sí, deberá mejorar en defensa.

Eume y Perlío también están firmando una campaña sólida, pero se debe tener en cuenta que han disputado siete de los once partidos como locales. Eso sí, los resultados de ambos como visitantes son esperanzadores.

Y después aparecen O Val, Relámpago y Meirás, equipos que hace cinco jornadas tenían su lugar en la zona baja, pero que están ahora por encima del punto por partido y muestran signos de estar en crecimiento.

Tres que no deben confiarse

A continuación está un cuarto grupo que, por el momento, se encuentra fuera de peligro. Eso sí, ni San Sadurniño (11), ni Sporting Coruñés (10) ni Sada (9) acaban de poner tierra con una zona de descenso que tiene una línea bastante baja.

El San Sadurniño debe prestar especial atención a su número de goles en contra (30), el Sporting Coruñés necesita detener su racha de cinco derrotas y el Sada solo ha ganado en dos ocasiones, pero cuenta, al menos, con el as en la manga de haber disputado tan solo tres partidos como local.

No encuentran las victorias

El balance de Numancia de Ares (6), Orillamar (3) y Cultural Maniños (3) es muy pobre. Los primeros lograron en la tercera jornada una victoria de mérito ante el Perlío (3-5), pero desde entonces no han vuelto a ganar. Una palabra que todavía no ha podido pronunciar el Orilla, competitivo en varios encuentros, pero todavía sin esa victoria que le dé una buena dosis de confianza. Por su parte, el colista pudo con el Sada (1-0) en la séptima fecha, pero no ha sumado ningún punto más y se ha llevado algunas goleadas.