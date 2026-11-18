Diego Armando García, entrenador del Silva, en un partido de esta temporada CARLOTA BLANCO

Ya inmersos en una nueva semana de trabajo, los entrenadores de Silva, Arteixo y Montañeros ofrecen su valoración de la undécima jornada.

Diego Armando García (Silva)

"No es el primer día que empezamos mal. Pasó contra el Antela, Estradense, Lalín, Pontevedra B... es algo que tenemos que analizar y mejorar. Después de esos quince minutos, el partido se fue igualando sin terminar, por nuestra parte, de ser lo suficientemente contundentes y precisos en campo rival. O en la suma de pases que nos permita asentarnos con el balón en su campo".

"Obviamente, sí que hay ajustes por parte de los entrenadores, pero pongo más en valor la cabeza del jugador y del equipo en este caso. La idea era salir con otra mentalidad, ajustar la presión, manejar diferentes mecanismos para dominar y llevar el duelo a su campo, pero sobre todo ir a por la victoria tras el 1-1 ante un muy buen equipo. Eso te lo marca el jugador y lo que quiere conseguir. Los cambios nos siguen ayudando mucho y estamos muy contentos por el partido y la dinámica".

Noé López (Arteixo)

"La peor primera parte de la temporada. No nos acostumbramos a las dimensiones del campo y lo que nos exigía en duelos y ser agresivos. Posicionalmente, estuvimos mal sin balón, lo que provocaba que las disputas y los segundos balones fueran siempre suyos".

"El 2-0 llegó en un rechace en el añadido del primer tiempo y nos lo puso más difícil. En la segunda parte mejoramos mucho y tuvimos opciones y más tiempo el balón, pero no nos llegó".

Jairo Arias (Montañeros)

"El camino que queremos es el nivel de nuestra segunda parte. Tanto en juego y ritmo, como en nivel de agresividad. Tenemos que ser un equipo que no solo juegue bien y haga cosas diferentes, sino que también sea agresivo y que a la gente no le guste jugar contra nosotros".