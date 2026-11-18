El sorteo de la Copa de A Coruña, esta tarde en la sede de la RFGF con presencia del presidente Pablo Prieto GERMÁN BARREIROS

Una nueva edición de la Copa de A Coruña está a punto de echar a andar. El primer paso ya está completado, pues ayer por la tarde se celebró en la sede de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) un sorteo que contó con la presencia del presidente Pablo Prieto. Los duelos de primera ronda se celebrarán entre el 6 y el 8 de diciembre.

Esta será la LXXXIV edición en categoría masculina, donde se han inscrito 64 equipos. Por tanto, el campeón deberá realizar un largo camino y superar cinco rondas antes de una final, que una temporada más se celebrará en Riazor.

El campeón defensor es un San Tirso que el curso pasado dejó por el camino a Galicia Gaiteira, Vizoño, Marte, Betanzos y Sporting Coruñés antes de ganar en la final a otro equipo de Preferente, el Paiosaco (1-0).

En esta ocasión, los de Abegondo tendrán como primer rival al Oza Juvenil, de Segunda Futgal. De superar la ronda, jugará ante el Culleredo o el Rosalía Mera.

Los otros enfrentamientos de primera ronda con presencia de equipos de Preferente son: Curtis-Betanzos, Vioño-Órdenes, Racing Sada-Paiosaco y Santa Margarita-Carral.

También hay que tener siempre muy en cuenta a los equipos de Primera Futgal, que suelen aprovechar su ventaja de campo —las eliminatorias se juegan en el feudo del equipo de menor categoría— para dar alguna que otra sorpresa ante los de Preferente. Algunos de los debuts son: Suevos-Sporting Meicende, Ciudad Jardín-Victoria, Mercurio-Torre, Atlético Cercedense-Marte, Abella-Olímpico y Atlético Castros-Almeiras.

Las fechas de referencia para las eliminatorias son las siguientes: 8 de diciembre, 3 de enero, 9 de febrero, 19 de marzo y 28 de marzo. La final se celebrará en mayo.

Cuadro de la LXXXIV Copa de A Coruña masculina

Sin defensa del título

En categoría femenina, el vigente campeón es el Atlético San Pedro, pero no tendrá la opción de revalidar el título al estar en Tercera RFEF. Tampoco lo podrá ganar ninguno de los otros dos campeones, pues tanto el Victoria B (dos entorchados) como el Orzán están en las mismas. Eso sí, tanto el San Pedro como el Orzán han inscrito a su filial.

Como son 17 los participantes, se celebrará una eliminatoria previa entre el Unión Campestre y el Xuventude Crendes el próximo 8 de diciembre. Los octavos de final serán solo unos días después, con el 13 como día de referencia. Los cuartos serán el 9 de febrero y las ‘semis’ el 28 de marzo. La final, en mayo.