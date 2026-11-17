Nico Rosas, en un encuentro con el Silva RNX FOTO

Llegó a Galicia hace unos años movido por el sueño del balón y, tras pasar por canteras y equipos de la comunidad como el Compostela o el Céltiga, Nico Rosas (Choele Choel, Argentina, 2005) ha encontrado su sitio en el Silva. Tras superar meses complicados en el plano físico y una lesión reciente, el defensor argentino viene de firmar dos semanas soñadas: titularidad, y su primer gol como sénior que sirvió para refrendar el gran momento del equipo de moda en la Tercera RFEF. Con la madurez de quien ha cruzado el charco muy joven por amor al deporte, desgrana su historia con la sinceridad por bandera.

Han sido dos semanas intensas, culminadas con continuidad y el primer gol oficial de su carrera como sénior.

Fueron dos semanas tremendas. Muy especiales, porque al final uno cuando arranca la temporada lo que quiere es jugar. Sabiendo que venía de una lesión, lo único que deseaba era tener minutos. Me fastidiaba no sumar lo que quería, pero me llegó la oportunidad y ahora mismo estoy muy contento. No solo por el hecho de jugar los 90 minutos en dos partidos consecutivos, sino también por haber aguantado trabajando duro y poder rendir.

Su primer gol como sénior debió de ser muy especial. ¿Se acordó de alguien en el momento de celebrar ese tanto ante el Alondras?

Lo hablaba ayer justo con mi papá. Después del partido me di cuenta de que fue mi primer gol como sénior. Una alegría tremenda porque la primera parte del partido venía siendo muy complicada. Arrancamos muy bien la segunda parte y pudimos remontar. La verdad es que estoy feliz por marcar, por mi situación personal y por acabar ganando. Venía de una etapa difícil antes del partido del Antela.

El Silva está firmando un arranque de curso sobresaliente, instalados en la zona noble de la clasificación.

Al principio de temporada sabíamos que podíamos hacer un buen año, pero no nos esperábamos estar segundos a estas alturas. Es un poco inesperado estar ahí arriba, pero venimos trabajando muy bien. Teníamos claro que queríamos sufrir menos que el año pasado y vamos por un camiño soñado.

Además, defiende un registro curioso: con usted en el campo, el equipo apenas cede. La única derrota fue contra el Bergantiños en la Copa Federación.

Creo que sí, con el Bergantiños. Es un dato que me favorece bastante, aunque tampoco son tantos partidos todavía, pero bueno, es una buena estadística que le da a uno confianza. En catorce partidos solo haber perdido una vez es una gran estadística, pero no juega uno solo.

¿Cómo está viviendo su adaptación a la ciudad y al club?

La verdad es que muy bien, la ciudad es espectacular. Siempre lo he hablado con mis cercanos y con mi familia: A Coruña es de las mejores ciudades de España. Además, tengo parte de mi familia aquí, así que todo fue más fácil. Y con el equipo, perfecto: el cuerpo técnico, los compañeros, la relación es espectacular. Confiaron todos en mí a pesar de llegar con seis meses sin jugar en el Céltiga.

El gol y este buen momento tienen dedicatoria obligada.

Siempre que juego tengo en la cabeza a mi familia, principalmente. Estas dos semanas, de forma muy especial, a mi abuela, a la que perdí la semana pasada. Lo primero que me vino a la mente al marcar fue ella, y también mis padres, que aunque estén en Argentina siempre me acompañan. Todo esto es como un premio al esfuerzo diario y a mi situación personal.

Su trayectoria vital y futbolística ya acumula un equipaje tremendo con apenas 20 años: Turquía, Madrid, Santiago, A Coruña…¿Qué recuerdos tiene?

Los recuerdos son casi todos muy bonitos. Pasé por Turquía, estuve en Madrid, después en Santiago y ahora aquí, todo por el fútbol. Uno desde chico sueña con hacer cosas con este deporte, conocer lugares nuevos y hacer amistades. Jugar en clubes como el Antalya, el Compostela o el Silva le pone a uno muy contento. A nivel personal, el desarrollo que he tenido es muy grande: culturas, idiomas... Soy un agradecido total.

¿Ha llegado a plantearse en algún momento hacer las maletas y regresar a casa debido a la distancia?

Obvio. Yo soy un jugador muy sentimental y, para estar bien en la cancha, necesito estar muy bien fuera y sentirme en paz conmigo mismo. Muchas veces me planteé seriamente volver a estar cerca de mi familia, pero al final son sacrificios que uno asume porque el fútbol tira mucho.

El fútbol en Argentina es una religión obligatoria; desde los tres años ya te mandan a jugar al club de tu pueblo.

Se le percibe como un futbolista muy metódico, obsesionado con la preparación invisible.

Sí, desde siempre. Desde muy chiquito me obsesioné —de la buena manera— en estar en todos los detalles, tanto físicos como mentales. Me cuido mucho con las comidas, los días previos, las cargas de la semana. Intento controlar todo para que el día del partido mi cuerpo reaccione de la mejor forma posible. A partir de ahí, me siento mucho mejor sobre el verde.

Viene de Choele Choel, en plena Patagonia argentina. ¿Cómo se vive el fútbol allí desde la infancia?

Es la Patagonia profunda. Lo del fútbol en Argentina es una obligación cultural; en el momento en el que naces, la pasión por el fútbol es innegociable. Lo primero que hicieron mis padres fue ponerme la camiseta del club. A los tres años ya te mandan a jugar al equipo de tu pueblo y se vive desde que tengo memoria. Las ciudades grandes quedan muy lejos de donde nací; Buenos Aires está a 1.200 kilómetros. Empecé jugando en el club de mi pueblo, el Sportsman Club. Cuando destaqué un poco más, busqué dar el paso y me acerqué a la estructura del Club Mac Allister para seguir creciendo.

Y al cruzar el charco se topa con el fenómeno del Deportivo de La Coruña en Galicia, en el que argentinos como Scaloni han dejado mella.

Es curioso, porque al principio no recordaba a Scaloni como jugador antes de ser técnico de la selección, y ahí descubrí que había triunfado en el Dépor. El año del Mundial me mudé aquí a Galicia, y enseguida vi la pasión que tiene la gente por el Dépor. No conozco a nadie en A Coruña al que le guste el fútbol y no sea fanático blanquiazul. Esa pasión de la ciudad me recuerda mucho al fútbol argentino: la manera de juntarse todos a vivir los partidos, de estar triste durante la semana si el equipo no gana…

¿Ha tenido la oportunidad de pisar Riazor?

En Primera División justa todavía no pude ir a ningún partido. Sí que recuerdo haber estado en Riazor el año del ascenso a Segunda, en un partido ante el Arenteiro, y el estadio estaba repleto; me sorprendió para bien. Sin ser una ciudad inmensa, impresiona que el campo esté siempre lleno. Tengo muchas ganas de volver a ir ahora que están en primera y ver ese ambiente tan grande.

Con 20 años y mucha carrera por delante. ¿Qué sueños persigue?

Mi gran sueño, el que tengo desde chico, siempre ha sido llegar a la élite. Eso no cambia ni va a cambiar en absoluto. Poder llegar a la selección argentina, si es posible. Sé que es muy difícil al no estar en la cantera de un club grande y militar en Tercera RFEF, pero nunca me privo de soñar y apuntar lo más alto posible. Y quiero hacerlo desde un lado sano, disfrutando del camino. Si algún día veo que no soy capaz, lo dejaré, pero de momento mantengo intacta la ilusión.

¿Se ve toda su vida ligado a este deporte?

Sí, al 100%. Realmente no me imagino mi vida desligado del fútbol; no me veo sin él. Desde muy chico estoy haciendo todo por este deporte, y en el momento en que descubrí lo que significaba ya me enamoré perdidamente. El Nico de 20 años tiene exactamente la misma pasión que el de 8, y la mantendré toda la vida. Todo lo que sea contribuir al fútbol me hace feliz. Es lo que más plenitud me da en la vida. No sé qué pasará cuando lo tenga que dejar, pero ya sea desde la posición de entrenador, directivo, lo que sea, sé que el fútbol nunca va a salir de mi.