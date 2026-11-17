Silva - Alondras, el pasado domingo en A Grela CARLOTA BLANCO

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación de DXT Campeón (i) y once ideal de la jornada (d) en el Fantasy

Para esta undécima fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 4-3-3 con Borja Rey (Boiro y ex del Silva); Covelo (Gran Peña y ex del Silva), Antonio (Arteixo), Rosas (Silva), Luis Castro (Montañeros); Álex Ramos (Arteixo), Axel (Montañeros), Parafita (Silva); Jorge Otero (Montañeros), Frank (Arteixo) y Nico Mosquera (Silva). Pese a acertar dos goleadores, las derrotas de Montañeros y Arteixo nos penalizan y sumamos 39 puntos. Eso sí, solo caemos nueve puestos (del 104 al 113) en la clasificación general.

El once ideal está formado por Mateo (Somozas); Nico del Río (Céltiga), Ivi Guerrero (Somozas), Táboas (Gran Peña), Rosas (Silva), Marqués (Lalín); Charli (Antela), Manza (Lalín), Lawal (Pontevedra B); Charly (Somozas) y Negrete (Antela).

El usuario más destacado de una jornada no muy prolífica en puntos fue Brais FC, que sumó 79 unidades. Contó con la aportación del silvista Parafita y alineó al MVP, un Nico del Río que le hizo dos goles al Portonovo.