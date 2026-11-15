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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Un gol de Manza y las paradas de Sampayo frustran al Monta en Lalín (1-0)

Mejoría insuficiente de los morados, que suman su cuarta derrota consecutiva

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/11/2026 00:04
Ogando, extremo del Montañeros, la semana pasada ante el Portonovo
Ogando, extremo del Montañeros, la semana pasada ante el Portonovo
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El Montañeros se marchó de vacío de Lalín (1-0) tras un partido que se abrió en la segunda mitad, momento en el que el acierto de Manza y las paradas de Sampayo decantaron el choque a favor de los locales. 

Esta es la octava derrota para un Monta que, tras una racha de tres triunfos, acumula ahora cuatro partidos perdidos de forma consecutiva y sigue en zona de descenso. 

Una situación clasificatoria que pudo ser distinta, pero en Lalín la mejoría fue insuficiente. El equipo se mostró sólido en defensa en una primera mitad muy cerrada. Dio un poco más de sensación de peligro el equipo de Iván Carril, pero sin poner en apenas aprietos a la zaga morada. 

Tras el descanso, el Monta fue superior, pero recibió un golpe en forma de gol de Manza a los 60 minutos. Longueira, por partida doble, Cañi, Dani Fernández y Ogando exigieron a Sampayo, meta local, pero ni ellos ni el Lalín en su otra llegada del segundo acto cambiaron el marcador.

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