Previas | El Silva, ante la mitad del objetivo

Iago Castro, lateral derecho del Silva, en el partido contra el Viveiro CARLOTA BLANCO

Tras un sábado que dejó la derrota del Montañeros en Lalín (1-0) y un Portonovo-Céltiga (1-2), este domingo se disputan los otros siete partidos de la undécima jornada en el grupo 1 de Tercera RFEF. Entre ellos, el Silva-Alondras y el Pontevedra B-Arteixo.

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Silva - Alondras (A Grela, 12.30 horas)

Si en una liga de 20 equipos se habla de los 43 puntos como la cifra a alcanzar para lograr la permanencia, en una de 18 se puede ser más que optimista con 40 unidades. Por ello, el Silva tiene la oportunidad de estirar su gran momento y de alcanzar la mitad de esa cifra ante un Alondras al que últimamente se le está resistiendo la victoria.

Y es que, por mucho que el equipo iniciara la fecha en tercera posición —cuarto tras el triunfo del Lalín—, el objetivo principal del equipo que dirige Diego Armando García es lograr la permanencia. Pero eso no impide dar rienda suelta a la ambición de un equipo que, ya que está tan bien situado, tratará de que sea más que flor de un día.

Los coruñeses tienen las bajas del central Agulló, del lateral izquierdo David Buyo y del atacante Cano, pero están de vuelta Baldo, tras lesión, y David García, una vez cumplió ciclo de amonestaciones.

Por su parte, el Alondras tiene a toda su plantilla apta, pero Javi Pereira todavía no entra en esta lista de convocados, pese a que ya se ha reincorporado al grupo después de una lesión.

Los de Rafa Villaverde empezaron el curso con una contundente derrota ante el Pontevedra B (2-6), pero a continuación enlazaron tres victorias frente a Antela, Sarriana y Arteixo. En esos partidos hicieron ocho goles y solo recibieron dos, pero la buena racha terminó y de los últimos 18 puntos solo han podido sumar tres. Son decimoterceros en la clasificación. Eso sí, fuera de casa tienen un buen balance (dos victorias, dos empates y una derrota).

Unos números que calca el Silva en A Grela, lugar en el que ha derrotado a Estradense y Viveiro, empatado con Céltiga y Racing Villalbés y perdido con el líder Boiro. Además, el conjunto coruñés ha sumado doce de los últimos quince puntos en disputa.

Alineaciones probables

Silva (Diego Armando García): Minibugy; Iago Castro, Rosas, Seydi, Brais Lema; Baldo, Moure, Fer Gordo, Nico Mosquera; Mouriño, Parafita.

Alondras (Rafa Villaverde): Pedro Ares; Diego Rodríguez, Lope, Kopa, Aitor Aspas; Hugo Rodríguez, Adrián Hernández; Fontán, Luismi Rincón, Yelco Alfaya; Manufre.

Pontevedra B - Arteixo (Manolo Barreiro 2, 16.30 horas)

Los buenos resultados de las últimas jornadas han aupado al Arteixo hasta la zona noble de la tabla. La igualdad es la nota predominante de la categoría, por lo que no debe despistarse, pero se ha ganado el ir sin urgencias a campos como el del Pontevedra B, donde tratará de seguir manteniendo la conexión con el gol.

El equipo que dirige Noé López acude con las bajas de Roibás y Hugo Cebrián; mientras que el Pontevedra B no podrá contar con los lesionados Gabri Vázquez, Canosa y Román, ni con los sancionados André y Lukas.

Alineaciones probables

Pontevedra B (Sergio Moreira): Conde; Xaquín, Moha, Dani Nieto, Diego González; Vila, Raúl Gil; Noel Chaves, Oute, Román; Fer Iglesias.

Arteixo (Noé López): Varela; Pablo Ramos, Antonio, Quico, Casariego; Fabio, Queijeiro; Jairo Riveiro, Álex Ramos, Juan Barrós; Frank.