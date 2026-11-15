Previa | Derbi entre Victoria y Deportivo B

Alma, mediapunta del Victoria, encima a una jugadora de Osasuna B en un partido de esta temporada GERMÁN BARREIROS

Victoria y Deportivo B disputan esta mañana (Leyma, 12.15 horas) un derbi coruñés en el que el conjunto visitante es claro favorito, pero en el que el conjunto local, recién ascendido, tratará de dar su versión más combativa para tener opciones de sacar algo positivo ante el líder.

Las ‘cebras’ se presentan en el partido con las únicas bajas de las centrocampistas Lau y Peke. La primera es una ausencia sensible por ser la capitana, pero todavía no ha podido participar este curso. Sí lo ha hecho la exblanquiazul Peke, fundamental en el trabajo defensivo, por lo que el Victoria tiene ahí un gran contratiempo.

Por su parte, la alineación del Dépor B dependerá, en gran medida, de si alguna de sus habituales es requerida por Alberto Rodríguez para el choque del primer equipo de esta misma tarde en Riazor ante el Barcelona.

El triunfo logrado ayer por el Madrid CFF B ante el Real Oviedo (1-2) ha mandado al Victoria a la penúltima plaza, zona de descenso. Pese a ello, el conjunto blanquinegro está inmerso en una zona media-baja muy pareja: Racing de Santander, Arratia y Osasuna B tienen nueve puntos; Madrid CFF B y Bizkerre, ocho; y tanto el Victoria como el Rayo Vallecano cuentan con siete.

Una puntuación que, en el caso de las ‘cebras’, es el resultado de dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Los éxitos llegaron ante Arratia (1-4) y Racing de Santander (3-1), la igualada contra el Bizkerre (1-1) y las derrotas frente a Real Avilés (1-0), Sporting de Gijón (1-5), Eibar B (2-1), Osasuna B (2-3) y Madrid CFF B (5-0).

“Es un derbi. La motivación siempre está muy alta y es un partido que gusta jugar, con reencuentros, y encaras la semana de una manera totalmente diferente. Es un premio para nuestras jugadoras el poder jugar contra este equipo. Lo afrontamos con máxima ilusión y con respeto a lo que tenemos enfrente”, apunta el entrenador Javi Angeriz en su valoración previa al choque.

Y es que al otro lado estará un equipo que ha sumado 21 de 24 puntos y que, de ganar en Leyma, aventajará en seis puntos al Oviedo. Acabar en primera plaza les aseguraría el ascenso a Primera RFEF.

Solo el Eibar (2-0), en la segunda jornada, fue capaz de vencer a los de Aitor Prieto, que han ganado a Rayo Vallecano (0-5), Racing de Santander (4-0), Arratia (1-3), Osasuna B (3-0), As Celtas (0-5), Madrid CFF B (4-1) y Real Avilés (3-2).

Un buen número de goleadas que muestran el potencial ofensivo de un equipo que cuenta con la máxima goleadora del grupo, la delantera Antía Mayo (siete tantos). También lleva una cifra Daniela Valbuena con cuatro.

Por su parte, la gran baza ofensiva del Victoria es la delantera Candela Vázquez, autora de seis goles. La siguiente es Lula con dos.

Alineaciones probables

Victoria (Javi Angeriz): Ainhoa; Amado, Aída, Rio, Laura Martínez; Andrea Díaz, Lula; Cascón, Bita, Alma; Candela.

Deportivo B (Aitor Prieto): Ana Seoane; Jenny, Noe Mayo, Castiñeyras, Sonso; Paula Hernández, Marta Rico, Laura Ruiz; Karla Bermejo, Antía Mayo, Daniela Valbuena.