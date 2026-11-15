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O Noso Fútbol

La previa del resto de la jornada | Rachón refuerza al Órdenes ante el Sofán

Sede y horario de los partidos de este domingo con participación de equipos de la delegación coruñesa en las distintas categorías

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/11/2026 05:00
Pablo Pastur, jugador del Órdenes, en un partido de la pasada campaña ante el Victoria
Pablo Pastur, jugador del Órdenes, en un partido de la pasada campaña ante el Victoria
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Nuevo domingo de competición para los equipos de la delegación coruñesa en Preferente y Primera Futgal. En la Tercera RFEF femenina, el Victoria B recibe al Lóstrego y el Atlético San Pedro se mide con el filial de As Celtas.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 10

Victoria B - Lóstrego (Leyma, 18.00). El filial blanquinegro buscará, ante el tercer clasificado, sumar su quinto triunfo de la temporada.

Atlético San Pedro - As Celtas B (Iñás, 18.15). Difícil compromiso para el equipo oleirense, que ocupa la antepenúltima posición y se mide al segundo.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 11

Órdenes - Sofán (Vista Alegre, 12.00). Ya con el delantero Rachón en la plantilla, el Órdenes busca un triunfo que le dé aire ante un Sofán que ha firmado recientemente a Zoe.

San Tirso - Arzúa (O Monte, 16.15). El equipo de Abegondo, segundo clasificado, recibe a un Arzúa que lleva cinco victorias seguidas.

Carral - Dumbría (O Castro, 16.15). Pese a la última derrota, el Carral continúa a tiro de los puestos de playoff y lo intentará aprovechar en este duelo ante el colista.

Paiosaco - Chantada (A Porta Santa, 17.00). Tras dos partidos sin sumar, el equipo de Iván Sánchez espera hacerlo ante uno de los equipos de la zona de descenso.

Negreira - Betanzos (Jesús García Calvo, 17.00). El Betanzos espera mostrar su mejor cara ante el segundo.

Primera Futgal (G1) - Jornada 11

Cedeira - Sporting Coruñés (Carmen Maseda, 12.15). Difícil salida para un Sporting que lleva cuatro derrotas de forma consecutiva.

Orillamar - Meirás (Visma 1, 12.30). El equipo de Monte Alto espera aprovechar el impulso del empate del pasado domingo para lograr, al fin, su primera victoria.

Marte - Almeiras (Torre 2, 12.30). Si hay ganador, se queda con la tercera plaza.

Perlío - Torre (Os Pinares, 16.00). Undécimo partido de la temporada para un Torre todavía invicto.

Numancia de Ares - Relámpago (Juanito González, 16.00). Los ocho puntos que tiene el equipo de Elviña sobre el descenso pueden ser aún más si vence en Ares.

Imperátor - O Val (A Grela, 16.00). Continúa buscando la regularidad el Ímper, que esta vez juega ante otro equipo de la zona media.

Olímpico - Cultural Maniños (Vilaboa, 16.30). Los de Vilaboa buscan volver a la promoción ante el colista.

San Sadurniño - Sada (Da Piscina, 16.30). Duelo directo entre los dos últimos equipos que no descenderían.

Eume - Victoria (Gándara, 17.30). El líder espera mantener su racha triunfal en uno de los campos más complicados del grupo.

Primera Futgal (G2) - Jornada 11

Muxía - Vizoño (Municipal de Arliña, 16.00). Los de Abegondo están a solo un punto de la zona de playoff.

Xallas - Sporting Meicende (Municipal de Fontenla, 16.30). También está a solo un punto el Meicende, que se mide al último clasificado.

Bastavales - Sporting Cambre (Municipal de Brión, 16.30). El balsámico triunfo ante el líder debe impulsar a un Cambre (13º) que juega ante el equipo que tiene justo por encima.

Bertamiráns - Club do Mar (Municipal de Bertamiráns, 18.00). Los de Caión visitan al equipo que cierra la zona de playoff.

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