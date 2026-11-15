La previa del resto de la jornada | Rachón refuerza al Órdenes ante el Sofán

Pablo Pastur, jugador del Órdenes, en un partido de la pasada campaña ante el Victoria PATRICIA G. FRAGA

Nuevo domingo de competición para los equipos de la delegación coruñesa en Preferente y Primera Futgal. En la Tercera RFEF femenina, el Victoria B recibe al Lóstrego y el Atlético San Pedro se mide con el filial de As Celtas.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 10

Victoria B - Lóstrego (Leyma, 18.00). El filial blanquinegro buscará, ante el tercer clasificado, sumar su quinto triunfo de la temporada.

Atlético San Pedro - As Celtas B (Iñás, 18.15). Difícil compromiso para el equipo oleirense, que ocupa la antepenúltima posición y se mide al segundo.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 11

Órdenes - Sofán (Vista Alegre, 12.00). Ya con el delantero Rachón en la plantilla, el Órdenes busca un triunfo que le dé aire ante un Sofán que ha firmado recientemente a Zoe.

San Tirso - Arzúa (O Monte, 16.15). El equipo de Abegondo, segundo clasificado, recibe a un Arzúa que lleva cinco victorias seguidas.

Carral - Dumbría (O Castro, 16.15). Pese a la última derrota, el Carral continúa a tiro de los puestos de playoff y lo intentará aprovechar en este duelo ante el colista.

Paiosaco - Chantada (A Porta Santa, 17.00). Tras dos partidos sin sumar, el equipo de Iván Sánchez espera hacerlo ante uno de los equipos de la zona de descenso.

Negreira - Betanzos (Jesús García Calvo, 17.00). El Betanzos espera mostrar su mejor cara ante el segundo.

Primera Futgal (G1) - Jornada 11

Cedeira - Sporting Coruñés (Carmen Maseda, 12.15). Difícil salida para un Sporting que lleva cuatro derrotas de forma consecutiva.

Orillamar - Meirás (Visma 1, 12.30). El equipo de Monte Alto espera aprovechar el impulso del empate del pasado domingo para lograr, al fin, su primera victoria.

Marte - Almeiras (Torre 2, 12.30). Si hay ganador, se queda con la tercera plaza.

Perlío - Torre (Os Pinares, 16.00). Undécimo partido de la temporada para un Torre todavía invicto.

Numancia de Ares - Relámpago (Juanito González, 16.00). Los ocho puntos que tiene el equipo de Elviña sobre el descenso pueden ser aún más si vence en Ares.

Imperátor - O Val (A Grela, 16.00). Continúa buscando la regularidad el Ímper, que esta vez juega ante otro equipo de la zona media.

Olímpico - Cultural Maniños (Vilaboa, 16.30). Los de Vilaboa buscan volver a la promoción ante el colista.

San Sadurniño - Sada (Da Piscina, 16.30). Duelo directo entre los dos últimos equipos que no descenderían.

Eume - Victoria (Gándara, 17.30). El líder espera mantener su racha triunfal en uno de los campos más complicados del grupo.

Primera Futgal (G2) - Jornada 11

Muxía - Vizoño (Municipal de Arliña, 16.00). Los de Abegondo están a solo un punto de la zona de playoff.

Xallas - Sporting Meicende (Municipal de Fontenla, 16.30). También está a solo un punto el Meicende, que se mide al último clasificado.

Bastavales - Sporting Cambre (Municipal de Brión, 16.30). El balsámico triunfo ante el líder debe impulsar a un Cambre (13º) que juega ante el equipo que tiene justo por encima.

Bertamiráns - Club do Mar (Municipal de Bertamiráns, 18.00). Los de Caión visitan al equipo que cierra la zona de playoff.