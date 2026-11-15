La buena racha del Arteixo termina ante el incisivo filial del Pontevedra (2-0)

Los once titulares del Arteixo en Pontevedra ATLÉTICO ARTEIXO

El Atlético Arteixo cayó ante el Pontevedra B (2-0) y puso fin a una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. Los de Ponte dos Brozos fueron siempre a remolque y bajan de la quinta a la séptima plaza.

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El filial del Pontevedra juega en un campo de dimensiones reducidas, por lo que al Arteixo le esperaba un partido de mucha disputa y presión, factores que no supo leer en los primeros compases. El equipo de Noé López comenzó desajustado y recibió el 1-0 a los quince minutos en un gran lanzamiento de Lawal desde fuera del área.

La contienda se igualó a partir de ahí, pero el Pontevedra B acertó justo antes del descanso. Gol psicológico de Fer Iglesias, que aprovechó un rechace del portero Anxo.

Ya con poco que perder, el Arteixo cambió el sistema y dio entrada a Dani Leo y Dani Suárez de cara a la segunda mitad. Después entrarían también Montes, Ube y Bruno, siempre con la intención de dar más mordiente en ataque, pero, pese a mejorar, el rival controló bien la situación.

El Arteixo tuvo alguna opción, pero la falta de espacios le puso las cosas muy difíciles. Además, el duelo se cargó de tarjetas y el central visitante Hugo García vio la segunda amarilla en el añadido.