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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

La buena racha del Arteixo termina ante el incisivo filial del Pontevedra (2-0)

Los de Ponte dos Brozos caen tras cinco partidos sin conocer la derrota

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/11/2026 20:23
Los once titulares del Arteixo en Pontevedra
Los once titulares del Arteixo en Pontevedra
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El Atlético Arteixo cayó ante el Pontevedra B (2-0) y puso fin a una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. Los de Ponte dos Brozos fueron siempre a remolque y bajan de la quinta a la séptima plaza

Rodri Parafita, atacante del Silva, con el balón en su poder durante una acción del partido

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El filial del Pontevedra juega en un campo de dimensiones reducidas, por lo que al Arteixo le esperaba un partido de mucha disputa y presión, factores que no supo leer en los primeros compases. El equipo de Noé López comenzó desajustado y recibió el 1-0 a los quince minutos en un gran lanzamiento de Lawal desde fuera del área. 

La contienda se igualó a partir de ahí, pero el Pontevedra B acertó justo antes del descanso. Gol psicológico de Fer Iglesias, que aprovechó un rechace del portero Anxo. 

Ya con poco que perder, el Arteixo cambió el sistema y dio entrada a Dani Leo y Dani Suárez de cara a la segunda mitad. Después entrarían también Montes, Ube y Bruno, siempre con la intención de dar más mordiente en ataque, pero, pese a mejorar, el rival controló bien la situación. 

El Arteixo tuvo alguna opción, pero la falta de espacios le puso las cosas muy difíciles. Además, el duelo se cargó de tarjetas y el central visitante Hugo García vio la segunda amarilla en el añadido.

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