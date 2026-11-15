El resto de la jornada | Importante triunfo del Paiosaco

Paiosaco - Chantada, partido del grupo 1 de Preferente Futgal disputado en A Porta Santa RAÚL LÓPEZ

A continuación, un repaso a las actuaciones de los equipos que forman parte de la delegación coruñesa en la undécima jornada de Preferente y Primera Futgal. También hubo actividad en la Tercera RFEF femenina, con derrotas de Victoria B y San Pedro.

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Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 10

Victoria B - Lóstrego (1-3). El gol de Diana Rey solo sirvió para recortar distancias en el tramo final. Derrota ante el tercer clasificado de un filial del Victoria que es séptimo.

Atlético San Pedro - As Celtas B (0-4). El equipo oleirense cedió ante el segundo y baja a la penúltima plaza.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 11

Órdenes - Sofán (3-2). Pese a que no le sirve para salir de puestos de descenso (se queda a dos puntos), el Órdenes encontró un triunfo clave ante el Sofán. Julián y Becerra adelantaron en dos ocasiones a los carballeses, pero primero Rachón —fichaje de esta semana— y después Pastur y Jorge Pereiro hicieron los goles del equipo que dirige Pery López. El Sofán es ahora octavo.

San Tirso - Arzúa (1-2). Dolorosa derrota del equipo abegondés, que se queda a tres puntos del líder tras caer ante un Arzúa que suma su sexta victoria seguida. Los de O Monte hicieron el 1-0 en el minuto 50 (Christian Rey), pero vieron cómo su rival remontaba el partido.

Carral - Dumbría (2-1). Los de O Castro necesitaron dos ventajas, pero encontraron un triunfo que les aúpa a la sexta posición. Marcaron Santi Parente y Jacobo Eibe.

Paiosaco - Chantada (3-0). Trabajado triunfo de un Paiosaco que hizo los tres goles en los últimos 20 minutos. Adai abrió la lata y Raña y Carracedo completaron un marcador que deja al equipo de Iván Sánchez tres puntos por encima de la zona roja y que evita la reacción de un Chantada que se queda a seis del equipo que marca la línea de la permanencia.

Negreira - Betanzos (3-1). El equipo del Mandeo queda en décima posición tras ceder ante el líder. Raúl Pita recortó distancias en el añadido.

Primera Futgal (G1) - Jornada 11

Cedeira - Sporting Coruñés (2-1). Quinta derrota seguida de un Sporting que vio como el Cedeira remontaba el gol de Pichu. El equipo de Monte Alto tiene aún cuatro puntos de margen sobre el descenso.

Orillamar - Meirás (1-3). Continúa sin levantar cabeza un Orilla que llegó a empatar en la segunda parte por medio de Gonzalo, pero que dos minutos después ya volvía a ir por debajo. Son penúltimos, a seis puntos de la salvación.

Marte - Almeiras (1-1). Pablo Mato adelantó a los locales y Juaquín Osorio hizo el gol del empate. Ahora son cuarto y quinto.

Perlío - Torre (1-1). Octavo empate de un Torre que sigue invicto y sexto. El tanto de la igualada llegó en el minuto 77 en propia puerta.

Numancia de Ares - Relámpago (0-0). Empate sin goles que sirve a los de Elviña para mantener ocho puntos sobre el propio Numancia, primer equipo que descendería.

Imperátor - O Val (4-2). Gran partido en lo ofensivo de un Ímper que escala hasta la séptima plaza. Marcaron Lepi, Azael y Brais González por partida doble.

Olímpico - Cultural Maniños (6-1). Las tablas del Marte - Almeiras abrían la puerta del puesto de playoff a un Olímpico que no dejó pasar la oportunidad. Pese a empezar perdiendo ante el colista, el duelo acabó en goleada (Álex Pérez, Moi, Sito, Sergio Novoa, Sergito y Seijo).

San Sadurniño - Sada (1-0). Derrota de un Sada que baja a la decimoquinta plaza, la última de permanencia. Tiene tres puntos de margen sobre la zona roja.

Eume - Victoria (1-2). Las ‘cebras’ mantienen tres puntos de ventaja sobre el segundo y cuentan con ocho ya sobre el cuarto tras sumar ante el Eume, con una buena dosis de épica, su séptimo triunfo consecutivo. Jorge hizo el gol de los locales en el minuto 78, pero Benito y Óscar de Castro —en el añadido— dieron la vuelta al marcador.

Orillamar - Meirás, partido del grupo 1 de Primera Futgal disputado en Visma PATRICIA G. FRAGA

Primera Futgal (G2) - Jornada 11

Muxía - Vizoño (4-1). Paso atrás del equipo de O Pinar, que baja a la octava plaza. Louro hizo el gol del honor.

Xallas - Sporting Meicende (1-2). El equipo gana una posición y es quinto, a un punto de la zona de playoff, tras remontar en Santa Comba con goles de Jon y Djibril. El tanto de la victoria llegó en el minuto 89 de juego.

Bastavales - Sporting Cambre (1-1). Bruno adelantó a un Cambre que terminó empatando y se queda en decimotercera posición con cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso.

Bertamiráns - Club do Mar (2-1). Pese al tanto de Tiago Mendes, el equipo de Caión (decimosegundo) se fue de vacío de Bertamiráns.