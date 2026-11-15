Crónica | El Victoria y el Deportivo B firman tablas en el derbi coruñés (0-0)

Laura Martínez, lateral izquierda del Victoria, en una acción del partido CARLOTA BLANCO

Francisco Marcotegui. ADG. A Coruña.

El Victoria y el Deportivo B firmaron tablas en un derbi sin goles. El filial tuvo más balón y apretó tras el descanso, pero el conjunto blanquinegro resistió y acabó amenazando la portería de Ana. El empate mantiene al cuadro blanquiazul al frente de la clasificación, con 22 puntos, y permite al Victoria, duodécimo con ocho, cortar una racha de dos derrotas consecutivas y terminar la jornada fuera de los puestos de descenso.

El Deportivo B quiso controlar el juego desde el inicio ante un Victoria que buscó recuperar el balón y jugar en largo a la espalda de la defensa adelantada. Alma probó desde lejos con un disparo que se marchó fuera y, a los diez minutos, un robo cerca del área rival dio paso a la primera ocasión clara. Cascón conectó un cabezazo esquinado tras un centro desde la izquierda, pero Ana se estiró para evitar el gol.

Marta respondió con dos intentos desde la distancia. En el primero vio adelantada a Sol y buscó sorprenderla con una vaselina. Cerca de la media hora volvió a probar desde la frontal del área, también sin encontrar portería. El filial ganó terreno y empezó a hacer daño con balones a la espalda de las laterales. Otero pudo adelantar al conjunto blanquiazul tras un centro, aunque Alba despejó a tiempo. Sara también encontró una opción de remate después de un córner mal despejado, pero no golpeó bien el balón y su disparo se marchó fuera.

El Victoria volvió a acercarse al área en el tramo final del primer tiempo. Rio cabeceó alto desde una buena posición y Nuria dispuso de otra ocasión justo antes del descanso. Cascón centró desde la derecha y el bote del balón complicó el remate de Nuria, que lo envió por encima del larguero. En ese tramo, Yanís se retiró lesionada y Sonso ocupó su puesto en el tiempo añadido. No hubo más cambios al descanso.

Dominio sin profundidad

El Deportivo B encerró al Victoria durante buena parte del segundo tiempo, aunque su dominio apenas obligó a intervenir a Sol. Alma encontró una de las pocas salidas del conjunto blanquinegro tras recuperar arriba. Dudó entre seguir conduciendo y jugar con Candela, y Sara Barreda aguantó lo suficiente para impedir que la acción acabara en remate.

Sonso dio profundidad al filial por la izquierda. En una de sus incursiones forzó un córner y, a la salida del saque de esquina, Laura despejó de cabeza sobre la línea un remate del Deportivo B. La siguiente ocasión clara llegó en el minuto 71. Jenny ganó la espalda de Valeria y se disponía a encarar a Sol cuando Rio llegó al corte para evitar el mano a mano.

El Victoria fue ganando terreno en el tramo final y acabó presionando cerca de la portería de Ana. En el minuto 84, Alma disparó desde la frontal del área y el balón se marchó rozando el travesaño. Maca, recién incorporada, incomodó a la defensa del filial deportivista con su presión y sus conducciones, pero el marcador no se movió.

Los dos equipos volverán a jugar el domingo 22. El Victoria recibirá al Real Oviedo y el Deportivo B, al Bizkerre.

Victoria 0-0 Deportivo B

Victoria: Sol; Valeria, Albita, Rio, Laura; Alma, Andrea (Marta, m.66), Bita (Lula, m.72); Cascón (Izard, m.72), Candela (Maca, m.81), Nuria (Blanca, m.81).

Deportivo B: Ana; Sara Barreda, Carmen, Noe Mayo, Yanís (Sonso, m.45+2); Marta, Sara; Jenny, Laurita, Elsa (Ade, m.78); Otero (Clau, m.56).

Árbitro: Espasandín Cores (A Coruña). Amonestó a Sol (m.75) y a Lula (m.89), del Victoria.

Incidencias: Partido de la novena jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF femenina 2026-27. Víctor Fernádez Alonso (antigua Leyma). Unos 550 espectadores.