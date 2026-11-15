Crónica | El Silva consolida su posición de podio con una nueva remontada (2-1)

Rodri Parafita, delantero del Silva, con el balón en su poder en una acción del partido CARLOTA BLANCO

Por mucho que encaje el primer golpe, el Silva tiene recursos para darle la vuelta a la tortilla. Ya lo había logrado ante Lalín y Estradense, y en esta undécima jornada hizo lo propio ante un Alondras (2-1) que se adelantó por medio de Manufre, pero que sufrió en la segunda mitad el acierto del central Rosas y del atacante Parafita. Un triunfo más, el sexto del curso, que sirve a los de A Grela para consolidar su tercera plaza —incluso puede acabar el domingo segundo— y para llegar a una cifra de puntos (20) que es media permanencia.

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David García, de vuelta tras cumplir ciclo de amonestaciones, ocupó el lugar en la alineación de Seydi. De esta forma, la pareja de centrales estuvo formada por Fer Gordo y Nico Rosas. La otra novedad con respecto al once inicial del triunfo contra el Antela fue la de Carro, que sustituyó como interior derecho a Naím Rodríguez.

El Alondras salió muy metido y encontró premio pronto. Avisó con un tiro de Yelco que detuvo Minibugy y con un centro que obligó a Fer Gordo a realizar una gran intervención, pero el Silva no tuvo reacción en el minuto seis. Ahí el equipo de O Morrazo se puso por delante gracias al certero remate de Manufre, que estaba en el sitio justo para aprovechar el envío desde la derecha de Fontán.

La sensación era de no estar ante uno de esos partidos cerrados que se dan a veces en A Grela. Había bastante distancia entre líneas en los compases iniciales y el Silva tardó poco en cargar el área rival con centros que no encontraban rematador.

Pero durante la primera mitad, la producción local se quedó en eso, en buenas intenciones. El Alondras supo estar muy encima, ajustó bien la presión y dispuso de otra gran ocasión minutos antes del descanso. Antón Rial encontró por dentro a Yelco y el ‘10’, solo ante Minibugy, realizó un disparo demasiado tímido que leyó bien el guardameta silvista. Debía encontrar el camino el equipo local, pues apenas pudo probar en un remate de Parafita que fue bloqueado y en un remate de Rosas invalidado por falta en un córner.

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No hubo cambios en el entretiempo, pero sí ciertos ajustes en un Silva que buscó acortar los caminos hacia el área rival con algunos envíos en largo. Incluso Brais Lema se situó en ocasiones más adelantado para obligar al Alondras a poblar su última línea.

Y aunque Minibugy tuvo que meter las manos en un remate de Manufre, el Silva empezó a llegar algo más. No necesariamente a través del juego directo, porque Parafita realizó dos intentos y Brais Lema otro en acciones de balón en movimiento, pero la sensación de peligro aumentaba. El 1-1 iba a llegar.

El citado tiro de Lema acabó en córner tras una buena intervención de Brais Pereiro y ahí logró el equipo de A Grela el empate. La pelota se paseó hasta el costado derecho, dónde Rojo volvió a realizar un envío al área que, tras una peinada, fue a parar a Nico Rosas. El central tuvo ese necesario segundo de pausa para controlar con el pecho al verse solo y, dentro del área pequeña, definió con un tiro cruzado.

Ya tenía el 1-1 el Silva, que quiso más y encontró la remontada. Lo hizo a falta de trece minutos con un pase de Moure que dejó espacio al talento de Parafita. El de Cerceda recortó en el área y sacó un tiro raso al primer palo que Brais Pereiro solo pudo seguir con la mirada.

La tarea de los últimos minutos era resistir y Diego Armando metió energía con las entradas de Simón, Naím Rodríguez y Mouriño, cambios que se sumaron al anterior de Baldomar. Y más allá de un buen pase de Marchena que obligó a Minibugy a achicar ante Adri González, la gestión silvista fue perfecta en todas las líneas. Despejes en defensa, capacidad para aguantar el balón arriba… y tres puntos más que hacen 20 en once jornadas. Media permanencia en un tercio de liga. Ahí es nada.

Silva 2-1 Alondras

Silva: Minibugy; Iago Castro, Fer Gordo, Rosas, Lema; Carro (Simón, m.84), Moure, David García, Nico Mosquera (Naím Rodríguez, m.84); Rojo (Baldo, m.71), Parafita (Mouriño, m.84).

Alondras: Brais Pereiro; Diego Rodríguez, Lope, Kopa, Aitor Aspas; Antón Rial, Hugo Rodríguez; Fontán (Marchena, m.77), Luismi Rincón (Adri González, m.77), Yelco; Manufre.

Goles: 0-1, m.6: Manufre; 1-1, m.61: Rosas; 2-1, m.77: Parafita.

Árbitro: Fernández Otero (Ourense). Amonestó a Parafita (m.39), del Silva.

Incidencias: Partido de la undécima jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27. A Grela. Unos 300 espectadores.