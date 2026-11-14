Vituco, jugador del Sporting Meicende y campeón de España juvenil: “Habría hecho las cosas de otra forma, pero a toro pasado es muy fácil”

Víctor Guerra ‘Vituco’ (A Coruña, 2002) está de vuelta. La suya es una de esas historias incompletas, aunque, por mucho que haya vivido, solo tiene 24 años. Los suficientes para proclamarse campeón de España juvenil con el Deportivo, y no con un papel residual, sino como titular en aquellos destacados duelos ante el Real Madrid y el Barcelona. También para equivocarse en su etapa en el Fabril, alternar aciertos y errores en el Betanzos y el Arteixo o necesitar una pausa futbolística tras una campaña 2024-25 para olvidar. Ámsterdam fue entonces el destino elegido para tomar aire y el Sporting Meicende de Primera Futgal, la oportunidad de volver a disfrutar. El pasado fin de semana, casi tres años después de su anterior gol, volvió a marcar. Y lo hizo por partida doble para dar los tres puntos a su equipo.

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¿Cómo eran de necesarios esos dos goles del otro día?

Se suele decir siempre, pero más para el equipo que para mí. Estábamos pasando una racha de empates y alguna derrota, y el inicio de este partido fue estrambótico, con un 1-2 cuando solo iban cinco minutos. Así que muy contento por marcar dos goles, siendo además el del empate y sobre todo el de la victoria, pero lo más importante es el equipo.

¿Qué valoración hace del inicio de temporada en lo colectivo e individual?

Empiezo por lo individual. Vengo de estar un año fuera, que justo tras acabar la etapa de Paiosaco mi novia me dijo de ir a vivir un año a Ámsterdam. O bueno, fuera, no teníamos fijo el destino (risas). Salió Ámsterdam y estuvimos trabajando, aprendiendo inglés, viviendo experiencias muy guais, conociendo a gente… Y creo que me vino bien el hecho de darle un poco de break al fútbol. Este inicio ha sido como tenía que ser. Sabía cómo venía físicamente, pero que mentalmente estoy en el mejor momento posible de todo lo que llevo jugando al fútbol, porque le doy importancia a lo que realmente la tiene. Ahora me estoy encontrando muchísimo mejor en lo físico y en situaciones de partido como la toma de decisiones, pero todavía me queda mucho margen.

Con respecto al equipo, he encontrado un sitio en el que no podía haber encajado de mejor manera. Es un grupo de amigos, literalmente, y creo que por mi personalidad de hacer el tonto y sonreír, caí muy bien. Aparte, ya conocía a algunos, pero nunca había tenido ese día a día que dan los entrenamientos y el fútbol para conocer realmente a la gente. Además, Maikel (entrenador) y Lucía (preparadora física) también son muy importantes. Y pese a que el inicio no fue el esperado y que en pretemporada había alguna duda, creo que estamos empezando a dar con la tecla de lo que tiene que venir, que son victorias. Y cuando vengan mal dadas, hay que seguir siendo ese grupo de amigos, pegar el culo uno con el otro y empezar a remar.

¿Han notado el cambio de grupo los que ya estaban?

Sí, quizá se veían con más soltura o a lo mejor ganas partidos con más facilidad. No estoy diciendo que sea facilísimo el grupo 1, pero es muy distinto al 2. Tengo amigos jugando en el grupo 1, he visto algún partido y no se parecen en nada en lo que se refiere a duelos, ritmo… Aquí la gente no busca tocar la pelota tanto (risas). Creo que quizá por eso hemos necesitado la pretemporada y algunos partidos para adaptarnos a lo que es el grupo y también para conocernos todos por los cambios que ha habido en la plantilla.

En el grupo 2 también tiene más influencia el público.

Correcto, eso se nota mucho. Y no es que esté curado de espanto yo, ni que lleve jugando en estas ligas 25 años, pero creo que tanto yo como algún otro compañero, que estamos más curtidos, ya sabemos a lo que vamos. Desde fuera van a gritarte y dentro ‘dan’. No es que metan un poco la piernecita (risas). Eso quien más lo nota son los chavalitos. Ahí Plaza y yo nos sentimos un poco hermanos mayores de Mateo, Bryan y Jacobo, porque somos todos del mismo barrio (Los Rosales). Nos conocemos los cinco y estamos encima para que metan el pie, porque les va a curtir para esta temporada. Y empezar su etapa sénior en este tipo de campos les va a dar mucho para el futuro.

“A todos nos gusta ser optimistas y hablamos de ascender y pelear la Copa”

¿Tienen objetivo marcado o han preferido darse un margen mientras iban conociendo el nuevo grupo?

Tuvimos una charla en la que Maikel nos dijo cuál era el objetivo individual y en la que comentamos para qué nos veíamos en lo colectivo. A todos nos gusta ser optimistas y dijimos ascender y pelear la Copa. Incluso ganarla en Riazor. Esos son los objetivos que se pusieron en ese momento y, por lo que veo en los entrenamientos, si las cosas empiezan a salir como se intuye que lo pueden hacer, creo que es cuestión de tiempo que se cumplan. Anulo cualquier ‘mufa’ (risas), pero te lo dirá cualquiera del equipo al que le preguntes. “Hay que acordarse”, como dice Enzo, un argentino del equipo que es un pesado, pero lo quiero. Siempre dice lo mismo, que no fue una charla de hablar por hablar.

Y por curiosidad, ¿qué objetivos individuales marca un entrenador? No sé si son muy distintos entre jugadores.

Con los demás no sé que habló... Es un tío súper cercano, que inicia las coñas y al que puedes ‘quemar’ y que él te va a ‘quemar’ a ti. Todo desde el cariño y respeto y cuando las cosas son así, son muy orgánicas. Yo le estoy muy agradecido por la oportunidad, ya que por mucho que estuviera en el Dépor o en Tercera, puso su confianza en alguien que llevaba un año sin hacer nada. Me dijo que estuviera tranquilo, que siguiera la dieta y los entrenamientos con el preparador físico de las mañanas. Sabía que iba a ser un proceso y me da manga ancha en el campo. Soy mediapunta, pero estoy muy pegado al área. ¿Objetivos? Que cuantos más goles, mejor, y que esté ahí arriba. De lo demás dice que no me tiene que pedir nada, porque ambos sabemos lo que puedo dar.

Con respecto a ese año que estuvo fuera, tal y como lo ha dicho parece que sortearon el destino. ¿Cómo fue eso?

No, no (risas). Yo tenía allí varias personas que conocía y que llevaban tiempo trabajando en Inditex. Y en la empresa en la que trabajaba aquí tenían una subdelegación allí, por lo que parecía encajar todo. Es Europa, no estás lejos de casa… Cuando veníamos de vacaciones había transbordo, pero ninguna barbaridad. Yo creo que fue por ese cúmulo de cosas. Y la verdad es que súper gratificante, porque nos hizo crecer en lo personal y a nivel de pareja. Ya llevábamos cuatro años y era un punto de inflexión de ver si iba para delante al convivir. Luego nos volvimos porque todos tenemos esa parte de ‘morriña’ y a ella también le surgió un trabajo aquí.

“Tenía 19-20 años y estaba con la tontería de vivir dentro de Abegondo”

Viajando un poco al pasado, cuando era juvenil firmó una temporada (2019-20) con muchas titularidades en el Dépor, incluidas las de esa Copa de Campeones que ganan con Real Madrid y Barcelona como rivales. ¿No sé si esperaba más y por qué cree que no logró despegar más allá de esas experiencias en Tercera RFEF?

A ver, cuando eres pequeño siempre sueñas. Seguro que si te lo pregunto a ti, aunque hayas ido por otra parte, habrás querido ser futbolista. Entonces, claro, el hecho de estar en el Dépor y representar al equipo de tu ciudad es súper bonito independientemente de la categoría. Eso lo primero. Y luego lo segundo, sí que es cierto que en la etapa juvenil tuve un crecimiento —dentro de lo que es la burbuja de Abegondo, que luego la vida es totalmente distinta— y viéndolo con perspectiva, habría hecho las cosas de otra forma.

Ya no te digo en juveniles, porque ahí hacía bien el cuidarme y entrenar, pero no disfrutaba del fútbol como cuando era niño o como ahora. Llegué a esa conclusión en este año fuera. ¿Si me esperaba más? Yo creo que entonces me daba un poco igual. Si me viene el Madrid o el Barça a lo mejor me lo pienso para su segundo equipo, pero en ese momento tuve la opción del Fabril y no me lo pensé. Era estar en el equipo de mi casa, con mi familia, ya había empezado con mi novia… No era momento de marcharme, ni muchísimo menos.

Ese año pasé a tener un rol totalmente distinto pese a tener a Óscar (Gilsanz), el mismo entrenador con el que lo había jugado todo. Pero creo que ahí mi mentalidad cambió un poquito. Tendría que haber hecho las cosas mucho mejor, sobre todo en cuidarme y en saber que, aunque Tercera División no es tampoco una barbaridad, era el segundo equipo del Dépor. No mucha gente de las categorías inferiores ha podido llegar a eso, así que tengo que entonar el mea culpa por no haber hecho las cosas como debía. Aunque claro, a toro pasado es muy fácil también. Tenía 19-20 años y estaba con la tontería de vivir dentro de Abegondo.

¿A qué se refiere con no cuidarse?

No es que estuviese comiendo un McDonald’s todos los días, pero con la cantidad de entrenamientos que hacíamos daba igual que me comiera un helado de postre, que no iba a engordar. Pero independientemente de eso, tengo una complexión más gruesa y si tú comes tres kebabs y yo tres, yo voy a engordar muchísimo más. Siempre me ha costado muy poco coger y bajar de peso. Luego cuando el año siguiente me voy al Arteixo, posiblemente fue mi mejor momento físico, porque empecé a cuidar mucho más la alimentación y empecé a ir al gimnasio de verdad antes de los entrenamientos. Ahí empecé a estar mucho más cómodo con esa otra parte del fútbol de la alimentación, el descanso… Cosa que en el Fabril no hice y está claro que me perjudicó y me llevó a la salida.

“Estaba enfocado en querer demostrar y no disfrutaba del fútbol”

Sin embargo hizo mejores números el año siguiente en el Betanzos.

Sí, correcto. Es que creo que estaba con el hecho de salir del Fabril y además jugábamos en la misma liga. Entonces fue un reto para mí, hablando mal y pronto, “por mis cojones me vais a volver a llamar, os vais a arrepentir”. Ahí no pensaba que no había hecho las cosas bien, tenía la cabezonería de pensar que merecía más. Estaba más enfocado en querer demostrar y no disfrutaba del fútbol. Metí dos goles, ambos al Barco (en la ida y en la vuelta) y tampoco es que jugase mucho.

Después de eso me voy al Betanzos, vuelvo a encontrar un grupo humano magnífico al punto de que conservo amigos y ahí volví a disfrutar del fútbol. Se vio reflejado en los nueve goles que marco, pero luego volví a pecar de querer demostrar. Hice nueve goles en catorce jornadas, me vi pichichi y dije “voy a meter muchos más”. Ahí mi rendimiento bajó y no metí ninguno más.

¿Tanto le puede llegar a influir para mal a un jugador el obcecarse?

Es que soy muy cabezón. Yo creo que también va ligado a los años, que no es que sea viejo ahora, tengo 24 años todavía (risas), pero el ir creciendo me ha dado el ver esas cosas. En aquellos momentos no supe ver que está bien el querer esforzarse, pero que me retroalimentaba con palabras mucho más negativas que positivas hacia mí.

¿Qué cambia fuera de Abegondo?

Absolutamente todo. En Arteixo o Betanzos te lavan la ropa también, pero es un primer detalle que en Abegondo lo das por hecho y fuera no es tan común. Otro es que la metodología no tiene nada que ver. Y también que pasas de compartir vestuario con gente que, como muchísimo es uno o dos años mayor que tú, a otro en el que tú estás estudiando y muchos trabajan, tienen hijos, etc. La percepción del fútbol cambia muchísimo. No digo que fuera no haya buen trato también, pero no es lo mismo, no estás tan ‘mimado’.

Y en la temporada 2024-25 es cuando acaba quemado del fútbol tras empezar en el Betanzos y terminar en el Paiosaco.

Esa fue la guinda del pastel, sí, sí. La segunda vuelta del año anterior en el Betanzos había sido en picado, llego mal físicamente a la pretemporada y después, cuando parecía que iba recuperando, considero que tampoco se me dieron las oportunidades que me tenían que dar. Y hicieron las cosas muy mal. Al punto de llevarme en Navidades a entrenar, ponernos a hacer unos fartleks y que se me diga que para entrar gente nueva tiene que haber salidas y que soy yo. Creo que las cosas se olvidaron muy rápido allí. Pero bueno, tampoco voy a echar culpas a nadie ni quiero hablar mal.

Después hago la segunda vuelta en Paiosaco, me vuelvo a encontrar un grupo humano buenísimo, me lo pasé en grande, pero no existió lo de disfrutar del fútbol. Súper agradecido al ‘presi’ Carlos y a los jugadores, pero vi que necesitaba despejarme un poco.

“Cuando volví en diciembre fui a ver a mis amigos y ahí ya me entró el FOMO”

¿Y tenía claro que iba a volver a jugar o ni siquiera estaba seguro?

Sí y no (risas). En el momento que me voy para Amsterdam no quería tocar una pelota. Pero me fui en julio, volví de vacaciones en diciembre y fui a ver a mis amigos Casariego, David Lago y Pájaro con el San Tirso y ahí ya me entró el FOMO, que se dice ahora.

¿Seguía viendo fútbol o incluso tuvo un tramo de no verlo tanto?

Es que no veo mucho (risas). Veo el Dépor, que es lo único que veía allí, y si sigo la Champions es porque estamos cenando y la tiene puesta mi hermano o porque es un día que no hay nada que hacer y la veo con mis colegas.

Ahora está en Primera Futgal y parece que las cosas empiezan a salir mejor. Entiendo que tiene otras prioridades y se lo va a tomar con otra mentalidad para no cometer los mismos errores, pero, ¿a dónde le gustaría llegar?

Correcto, correcto, con otra mentalidad. No me quiero poner un objetivo tampoco. Simplemente quiero seguir disfrutando como en estos últimos meses. Y creo que se vio reflejado en el partido del otro día. Salí con la caraja y fallé un pase que casi deja solo a un rival y casi me matan los del equipo. Es un ejemplo de lo bien que me ha venido este año parado, porque creo que en otro momento mi partido habría sido nefasto y me habrían cambiado en el minuto 50, pero me supe recomponer y se vio reflejado en los goles. El 2-2 fue una ‘estamina’ total y luego llegó el 3-2. Quiero seguir así. ¿Qué logro subir categorías? Genial, porque está bien tener ese sueño intacto aún sabiendo que ahora es mucho más difícil que hace cinco años. Uno por edad y otro por la liga en la que estoy. Pero me remito a seguir disfrutando y si las cosas van llegando, mejor que mejor.