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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Previa | El Monta visita Lalín con la idea de cortar la sangría

Tras las últimas derrotas, el equipo coruñés ha centrado sus esfuerzos en recuperar una versión reconocible

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/11/2026 05:00
Montañeros - Portonovo, el fin de semana pasado en Elviña
Montañeros - Portonovo, el fin de semana pasado en Elviña
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El vaso medio lleno dice que el Montañeros está a solo siete puntos del quinto clasificado, por lo que tiene a su alcance a muchos equipos, pero no por ello deja de ser preocupante la situación de un equipo que en su visita —sin ausencias— al Lalín (Manuel Ángel Cortizo, 20.00 horas) tiene tareas aún más importantes que la de salir de la antepenúltima posición

No es ocupar zona de descenso tras diez jornadas lo que más alarma al equipo de Elviña. Su técnico, Jairo Arias, está centrando los esfuerzos en intentar que el equipo recupere una versión reconocible y, a partir de ahí, empiece a cortar la sangría. 

Ningún equipo de la liga ha perdido más partidos (7) ni ha encajado más goles (22), pero hace no tanto fueron capaces de ganar tres duelos seguidos, por lo que sigue habiendo motivos para el optimismo.

Alineaciones probables

Lalín (Iván Carril): Sampayo; Iván, Josema, Aarón, Óscar López; Brais Vidal, Carletto; Bernárdez, Manza, Marqués; Manu Galego.

Montañeros (Jairo Arias): Marcos; Moreta, Samu Rey, Longueira, Luis Castro; Pablo Martínez, Axel, Dani Fernández; Jorge Otero, Pape, Ogando.

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