La selección española levanta la Copa del Mundo RFEF

El fútbol gallego prepara una de las mayores demostraciones de fuerza, unidad y capacidad de superación de su historia. Más de 7.000 personas, en representación de más de 100 clubes de toda Galicia, llenarán el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela el próximo jueves 19 de noviembre, en un espectacular evento organizado por la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) para recibir la Copa del Mundo y rendir un merecido homenaje a los gallegos protagonistas del éxito mundialista de la selección española.

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El evento, que dará comienzo a las 17:00 horas, convertirá el recinto de Santiago en una auténtica fiesta del fútbol gallego, con gradas repletas, principalmente, de niños y niñas de las categorías inferiores que han llegado de toda la comunidad.

La respuesta de los clubes a la convocatoria de la RFGF fue extraordinaria. El enorme interés que suscitó este evento y la impresionante movilización de las entidades deportivas obligaron a trasladar la celebración al Multiusos Fontes do Sar, un escenario a la altura de la magnitud que había adquirido el evento.

Lo que comenzó como un homenaje a los representantes del fútbol gallego que lograron la gloria en la Copa del Mundo se convertirá en una celebración multitudinaria, con 7.000 personas unidas por su pasión por el fútbol y el orgullo de compartir los éxitos de sus líderes.

Los protagonistas

El acto organizado por la RFGF tendrá como momento central el homenaje a cuatro protagonistas especialmente vinculados al fútbol gallego: Rafael Louzán, Luis de la Fuente, Borja Iglesias y Diego Sánchez Rojo.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el gallego Rafael Louzán; el delantero compostelano Borja Iglesias; y el árbitro coruñés Diego Sánchez Rojo recibirán el reconocimiento y cariño del fútbol de su tierra por su vinculación con los éxitos históricos de la selección española. A ellos se les unirá Luis de la Fuente, el entrenador campeón del mundo, a quien Galicia también quiere hacer suyo y que será homenajeado por una afición que lo siente como un miembro más de la gran familia del fútbol gallego.