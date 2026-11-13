Maka, 'One Club Man' del Olímpico: “Yo entro al campo y mi carácter es totalmente distinto al que tengo fuera”

Adrián Ramallo ‘Maka’ (Vilaboa, 1990) afronta sus primeras semanas como exjugador. Con matices, eso sí, porque no ha tardado nada en apuntarse a los Veteranos y le pone un asterisco a su retirada de Modestos. Pero ante la posibilidad de que este haya sido el final, es buen momento para repasar una trayectoria que no deja indiferente a nadie: fidelidad total al Olímpico de Rutis, muchos goles y dos piedras en las que tropezó más de lo que le hubiera gustado, las tarjetas y la imposibilidad de ascender a Preferente.

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¿Cómo lleva la vida sin esa rutina de jugar en Primera Autonómica?

Yo era metódico. Por más que no seas profesional, yo me lo tomaba así. Sabía que los martes, jueves y viernes tenía que ir a entrenar. Y parar todo eso de golpe, cuesta. Lo dejé porque no podía por el tiempo y demás. Si me cambiaran el horario el año que viene probaría a ver si puedo volver.

¿Contempla la opción de jugar en Veteranos este año?

¡Sí! De hecho lo hago, pero no fiché por el A. En el B tengo amigos y a mi cuñado, que es el presidente y está de entrenador/alineador. Ya llevo unos partidos. Pero es a un nivel de ir a jugar los domingos y después tomar algo.

En el A hay nivelazo, ¿no? Es una de las referencias en esa categoría.

Sí, sí. De hecho me llevan comiendo la cabeza dos años, pero siempre dije que en el momento en el que me fuera de Modestos, ya era para dejar de competir a un nivel alto. Ellos llevan muy a rajatabla lo de tener que ganar por ser campeones gallegos. Y yo una vez que parto de Modestos ya no lo veo así. Lo veo más como tomar algo con los amigos, jugar una pachanga e intentar no llegar a casa enfadado si pierdo un partido.

¿Y en el A entrenan?

No, pero el nivel… Tu vas a ver un partido suyo y uno nuestro… En el B hay gente que lleva diez años sin jugar y otra que lo tiene más reciente, pero es un nivel totalmente diferente. En el A ves jugar a Trashorras, a Ramón, a Rianxo… ¡Son tremendos!

Lo que deja claro es que no cierra la puerta a volver a Modestos.

Por mi trabajo es complicado que me vayan a cambiar el turno y dejar solamente de mañana. Llevo año y medio y estoy muy contento, así que tampoco voy a pedir más. Pero si dios quiere, se alinean los astros y el año que viene me cambian el turno… sí, sí, sí. Dentro de dos años ya no; sería mucho esperar. Pero en el caso que te planteo sí. Me gusta competir (risas). De hecho mi mujer a veces se enfada porque me cuesta dejarle ganar al niño.

¿Qué notaba últimamente al intentar combinar los turnos rotatorios y el fútbol?

Era muy complicado de compaginar. Hoy en día, el fútbol modesto es más físico que técnico. Bajó mucho el nivel de la liga, pero el ritmo es mucho mayor que hace diez años. No es que haya peores jugadores; son menos técnicos, pero mucho más físicos. Los compañeros te pasan por encima. Ves a chavalitos como Pedrito, que es entrenador en el Juvenil B del Deportivo, o Santi Alcázar, que también está metido en el Deportivo… Son gente que va al gimnasio todos los días. Igual técnicamente no son como Diego Filloy u otros con los que jugué hace cinco años, pero son aviones. No hace justicia ver un partido con estar ahí dentro. Como no entrenes… Antes quizá te llegaba, pero ahora no.

Claro, se perdía entrenamientos.

Sí, intentaba dosificar, porque Carlocho (entrenador) me iba dando minutos, pero yo veía que no aguantaba más de 30 o 35. Y para estar así… O compites o no compites.

“Llevo nueve o diez años intentando ascender y veo que este lo van a conseguir (risas). Soy el Raúl del Olímpico”

Si no hay regreso, ¿qué sabor le deja su trayectoria en el fútbol?

¡Uf! Malo, malo… Llevo nueve o diez años intentando ascender y veo que este año lo van a conseguir (risas). El otro día hablé con alguno de ellos y les dije que soy el Raúl del Olímpico. En el momento que me voy, lo empiezan a ganar todo. Me da coraje por eso. Siento que también puede ser parte mía, pero no lo siento como tal y me frustra eso. Pero bueno, si llega, y soy del Olímpico y ojalá que llegue, pues mucho mejor.

También es algo muy humano sentirse así después de intentarlo tantas veces…

Da rabia, da mucha rabia. Me quedé muchas veces a minutos de ascender. Por mucho, por muy poco… En Ribeira faltó un cuarto de hora, en Miño me expulsan y el empate no nos sirve… Y siempre piensas “a la próxima”, pero nada.

¿Cuántas veces considera que se les escapó por poco?

Muy claras, esas dos. Después también jugamos la fase de ascenso hace tres años contra el Lalín, que quedaron terceros y no teníamos mucha idea, pero llegaron aquí con un mediocentro que terminó jugando en el Arosa y terminó el partido cuando quiso. Ficharon a tres grandes jugadores cuando quedaban cinco jornadas.

¿Y qué opina de esos fichajes de última hora?

A mí no me gustan; lo desvirtúa todo. Además, si eres un jugador de un equipo de esos, llevas toda la temporada intentando llegar a eso, lo consigues y después te quitan para poner a otro. No lo veo justo, pero si se permite, es lo que hay.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el fútbol?

Yo empecé sin jugar. Estuve entrenando con el Olímpico desde los cinco, pero estuve dos años sin poder jugar porque no había ninguna categoría hasta alevines. Después hubo un presidente que quiso desprenderse de las categorías inferiores y en infantiles me fui al Maravillas. Allí estuve hasta cadete de último año, momento en el que me fui al Montañeros. Y volví al Olímpico en mi tercer año de juvenil.

¿Y recuerda su debut sénior?

¡Sí, sí! Me parece que fue contra el Lalín. Marqué de cabeza.

¿A qué edad?

Cuando era juvenil de tercer año. Yo me marché del Montañeros después de una reunión clandestina con Fausto (presidente), Manuel Corredoira y otra persona más. Querían que siguiera en el División de Honor, pero yo tenía tomada la decisión porque a mi Corredoira no me tragaba. Había tenido una falta de respeto conmigo cuando jugaba en la selección gallega. Convocó a otra persona que para mí no tenía el mismo nivel, pero jugaba en el Celta y el padre era médico en la selección gallega. Y desde aquella lo crucé.

“Con otro entrenador, probablemente me habría quedado en el Montañeros”

¿Era su entrenador?

Lo iba a ser. Fue el que me dijo que contaba conmigo, que quería que estuviera. Y seguramente sí que fuera a jugar, pero yo lo tenía cruzado y no me fiaba. Era un bala perdida en lo que se refiere a la cabeza. Con otro entrenador, probablemente me habría quedado en el Montañeros. De hecho, me acuerdo que fui solo a la reunión, puse excusa de que mi padre no podía y cuando se lo conté, él ya sabía que no iba a jugar con Corredoira. Había ido a una prelista en Conxo cuando éramos cadetes y era jugador del Maravillas; creo que lo hice bastante bien y mira que nunca critiqué a nadie, pero yo no sé como el otro chico tenía nivel para jugar en el Celta. Y después me enteré de que el padre era médico de la selección gallega y pensé que si el fútbol se basa en amiguismos, yo no quiero seguir jugando.

¿Fue directo con él?

Sí, sí, yo creo que fui bastante honesto. Le dije que no me gustaba, que me había hecho —con perdón— una putada. Y que para la edad que tenía no quería seguir, porque veía que me la podía volver a hacer.

¿Cómo se lo tomaron?

Fausto me siguió llamando e intentó convencer a mi padre. Pero mi padre para eso siempre fue muy honesto. Aunque me replicara en casa, les decía que era mi decisión. Me dio pena por el presidente y por los compañeros. Sobre todo por Josiño (Paiosaco), que coincidía con él en la selección coruñesa. Lo convencí para fichar por el Montañeros y justo cuando lo hizo, marché (risas). Toda esa generación acabó jugando en Tercera o Preferente y fue un buen año para el Juvenil, así que quién sabe qué habría pasado si me hubiera quedado…

¿Cuál ha sido su mejor temporada?

Yo creo que con Jordi (2021-22), que me empezó a poner de mediapunta o delantero, mejoré el juego y empecé a marcar más goles. Y también la de la final de Copa (2022-23).

¿Y el mejor partido?

Me acuerdo de uno en Arteixo, no sé en qué temporada. Ellos tenían un equipazo: Carlocho, Javichu, Nano… De hecho, ascendieron como campeones. Y me acuerdo que íbamos ganando 0-3 a los quince minutos. Pero bueno, eso más como vacile a Carlocho (risas). Me quedo con la semifinal de Copa contra el Montañeros, que metí el gol a falta de cinco minutos.

¿Qué cree que les faltó para ascender alguna vez?

Son muchos años para culpar a la suerte… Diría continuidad. No recuerdo haber llevado nunca una línea constante. Solíamos empezar mal y acabar muy bien. No sé muy bien, si lo supiera lo habríamos conseguido (risas).

Desde 2012 hizo más de 150 goles. Y me dice que solo jugó por dentro en las últimas temporadas.

Hasta que tuve a Jordi de entrenador, siempre jugué por banda izquierda. Siempre decimos de broma que soy como Cristiano Ronaldo, fui perdiendo velocidad y pasando a donde menos molestaba (risas).

Muchos goles y, en ese periodo, casi 150 amarillas. ¿Cuál es la explicación?

¡Uf! Ninguna. Yo entro al campo y mi carácter es totalmente diferente al que tengo fuera. De hecho, muchos compañeros que no me conocían y se habían enfrentado a mí me decían que cómo era así. Me volvía loco en lo que se refiere a protestar. Me excedía en las labores de capitán, pero tampoco di excesivas patadas.

¿Y entrenando era igual?

Sí, sí, como viera que se bajara un poco el ritmo… Hasta me dijeron que ahora se nota que no estoy. Me gusta apretar a la gente para que dé un poco más.

Si hablamos de rojas, me salen más de 20 desde 2012.

¡Uf! O más…

¿Ya le pasaba de pequeño?

No, yo creo que fue a la hora de competir de verdad. Yo tenía un problema: cuando consideraba que no era justo…

“Creo que nunca insulté a un árbitro, pero sí tengo gritado o hablado mal. Era incontrolable. Aún a día de hoy creo que lo volvería a hacer”

¿Y le era muy complicado mejorar el autocontrol? Porque dice que muchas por excederse en las protestas.

Sí, sí. O alguna entrada, lo reconozco. Pero la mayor parte de ellas fueron por protestar. No había filtro. Creo que nunca insulté a un árbitro, pero sí tengo gritado o hablado mal. Era incontrolable. Aun a día de hoy creo que lo volvería a hacer. Pero, sin embargo, hablo contigo o en mi vida en general y no soy una persona de levantar la voz.

¿Lo intentó cambiar alguna vez?

¡Uf! Tantas veces. Pero al final eran dos ciclos, una roja. Y esa falta de autocontrol yo creo que me lastró desde juveniles.

Imagino que los compañeros y entrenadores también le intentaron cambiar.

Sí, me castigaban. Con Jordi, por ejemplo, me metieron dos partidos y él otros dos. Decía “ya sabemos cómo es, pero hay que quererlo igual”.

En frío, ¿cuál es su opinión de los árbitros?

Es muy complicado ponerse delante de 22 tíos a pitar e intentar hacerlo bien. No creo que ninguno busque lo contrario. ¿Qué creo que es mejorable? La comunicación. Tienen que entender que, aunque sea a nivel amateur, hay 22 jugadores con las pulsaciones altas que no quieren perder. Hay jugadores como yo que nos sobrepasamos, pero también tienen que hacer un poco de psicólogos dentro del campo y ayudar a bajar las revoluciones. Hoy en día hay mucha prepotencia. Me parece bien aquellos que entienden que el jugador se pone nervioso y que lo único que no permiten es que les levanten los brazos e insultos. Muchas veces se calientan los partidos por culpa de los jugadores, pero a veces también tienen su culpa ellos.

¿Qué tipo de fútbol le gusta?

¡Uf! A mí el fútbol de toque no me gusta nada. Para mí Guardiola fue el mayor engaño que hubo (risas). Me gusta el contragolpe, que siempre le vino bien al Olímpico y siempre tuvo jugadores para hacer eso. De hecho soy del Madrid por eso, porque no sabe dar dos pases seguidos.

“No me gusta tocar la bola, amasar… Yo soy vertical, de llegar lo antes posible al área”

Es la antítesis de la última entrevista a un protagonista de Primera Futgal: Óscar La Magia.

Magia jugó conmigo, es muy buen amigo. No, no me gusta tocar la bola, amasar… Yo soy vertical, de llegar lo antes posible al área. No hablo de patadón, porque con Miguel Corral estuve cinco años viviendo en una isla, aunque era muy eficaz.

¿Qué nota se pondría en calidad?

Mucha, mucha, no hay. Puedo decir que alguna hay, pero no más de un 7. Creo que lo bueno que tengo es armar el tiro en nada, la velocidad de disparo.

¿Y en físico?

Antes sí. Aunque no llegara, lo intentaba. Me acuerdo de unas pruebas con el Montañeros en INEF que teníamos que ir detrás de una moto. Jugadores como Guille —entrenador del Carral— o Eiroa estaban como aviones y a mí no me daba, pero por mis bemoles lo hacía. No porque tuviera físico, porque no podía perder. Y quedaba segundo o tercero. Acababa que en cinco días no me podía mover, pero yo seguía la moto.

¿Y cómo se cuidó durante su trayectoria?

Yo en Modestos nunca salí antes de un partido. Y siempre tenía que comer pasta con atún antes de jugar.

¿Qué significa haber jugado siempre en el Olímpico?

¡Uf! Para mí es lo más. Siempre digo que, de no haber sido por ese directivo, no me habría ido nunca. Es un club que te trata bien, que te lava la ropa, que tiene sus instalaciones… Yo soy directivo y no puedo echarnos flores, pero creo que tratamos bien a los jugadores. Es un equipo muy humilde en el que nunca se ha pagado a nadie, pero se contrarresta con otras cosas como pinchos, se recurren las tarjetas si es necesario, cuando jugamos la final de Copa hicimos camisetas personalizadas…

¿Alguna vez tuvo ofertas o estuvo cerca su salida?

Alguna vez sí, pero la gente ya sabía lo que había. Creo con humildad que la gente no me llamaba por eso. Como sabían que no me iba a mover… Siempre me extrañó que me llamaran poco, pero yo creo que era por las tarjetas y sobre todo por eso. El que más lo intentaba era Luis Gantes, que fue muchos años entrenador del Sporting Ciudad. Y en la Costa también me mandaban mensajes al Facebook, pero no entraba mucho (risas).

“Si estás cómodo dónde estás, no cambies por una categoría superior”

¿Hasta dónde cree que daba su nivel?

Yo creo que podría haber jugado seguro en Preferente. Y que cuando mejor estuve, Tercera. Pero en ese momento había un nivelazo de delanteros.

¿Entiende que bajó mucho el nivel en general?

Sí, sí, había equipazos. Influyó mucho la creación de una categoría más. La Preferente de hoy en día es la Primera Autonómica de hace siete u ocho años y así sucesivamente. Nuestra liga es una mezcla de la mitad de tabla de hace años y una buena Segunda.

¿Y qué le diría a un jugador que esté muy arraigado en su club y que dude si irse a otro de categoría superior?

¡Uf! Que se lo piense. Tengo un ejemplo claro en Gabri (Blanco), que se fue ahora al San Tirso. O en Jorge (Longueira), del Montañeros. Gabri por ejemplo estuvo muchos años sin querer irse. Lo llamaba el San Tirso todos los años y yo le decía que esperara, porque podía llegar algo más y nosotros teníamos un equipo para ascender. Al final acabó yendo al San Tirso, pero creo que podría haber acabado más arriba. Igual que Jorge, un central que venía de no hacer nada, de jugar con los amigos, y con nosotros explotó. Tenía un nivel abusivo para Primera Autonómica, lo fichó el Silva y a los tres partidos ya era titular en Tercera. ¿Qué le diría? Que si está cómodo dónde está que no cambie por una categoría superior. Sobre todo en la base, que disfrute del fútbol. Mi hijo ahora está en los prebenjamines del Olímpico y no lo cambiaría por nada del mundo. Ahora bien, si algún día quiere, su decisión es. Pero yo creo que es como yo y lo tiene muy claro. Le intentaré inculcar esos valores.