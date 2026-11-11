Marco Varona: “Somos antiguos alumnos del colegio y nos conocemos desde pequeños”

Marco Varona, con la equipación del Compañía de María CEDIDA

En la tabla de goleadores del grupo 1 de Tercera Futgal sobresale Marco Varona (A Coruña, 2004). El segundo máximo artillero lleva nueve tantos, mientras que el protagonista de esta semana en Modestos con Talento ha alcanzado ya las 19 dianas en apenas ocho partidos. Y con solo cinco titularidades. La competición depara a veces partidos fáciles, pero la zona alta tiene su complicación y tanto él como sus amigos sueñan con llevar a su antiguo colegio, el Compañía de María, a Segunda Futgal.

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Sale a un gol cada 25 minutos. ¿Qué me dice de este dato?

La verdad es que no era consciente. Es una cifra que hace ilusión y ojalá pueda mantener ese ritmo para seguir ayudando al equipo.

¿Y de llevar más goles que en toda la temporada pasada?

La temporada pasada jugaba más atrasado y una lesión hizo que me perdiera casi toda la segunda vuelta. Este año estoy jugando más arriba y teniendo más ocasiones.

¿Había marcado alguna vez seis tantos en un partido?

No, es la primera vez. Estoy muy contento, pero también tengo que agradecer a mis compañeros, que me lo ponen más fácil.

Cuándo lleva uno, dos, tres goles… ¿siempre quiere más?

Sí, siempre intento ir a por otro. Creo que el golaveraje será clave al final de la temporada y hay que aprovechar cada oportunidad.

¿Con cuál de los 19 se queda?

Con el primero contra el Sporting. El partido estaba un poco atascado y fue un gol importante para abrirlo.

¿Y con qué victoria?

Con la del Galicia Gaiteira. Creo que hicimos un partido muy completo y, además, conseguimos mantener la portería a cero.

¿Quién juega en el Compañía de María?

Hay muy buenos jugadores, pero sobre todo un gran grupo. Somos antiguos alumnos del colegio y nos conocemos desde pequeños. Eso hace que seamos una piña dentro y fuera del campo.

¿Qué aspiraciones tienen?

El objetivo es claro, pelear por el ascenso. Hemos dejado escapar algunos puntos, pero confiamos en el equipo y vamos a luchar hasta el final.

“Siempre he sido mediocentro, así que todavía estoy aprendiendo el puesto”

¿Cómo se definiría como delantero?

Siempre he sido mediocentro, así que todavía estoy aprendiendo el puesto. Me gusta participar en el juego y combinar con mis compañeros. Me estoy encontrando muy cómodo arriba y, de momento, los goles están acompañando.

¿Qué club o clubes fueron claves en su formación y mejoría?

El Compañía, por supuesto, porque he jugado allí casi toda mi vida. También aprendí mucho en el Ural y mis últimos años en el Torre fueron importantes para seguir creciendo como jugador.

¿Por qué dejó el fútbol durante las temporadas 2023-24 y 2024-25?

Me costaba compaginar los horarios y también me apetecía probar otros deportes, como el kick boxing, así que decidí parar.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Mi compañero Yago García, sin duda.