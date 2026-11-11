Las 100 alegrías de Fabio Rodríguez en el San Tirso

Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso, durante la pasada final de la Copa de A Coruña PATRICIA G. FRAGA

La primera victoria llegó el 18 de septiembre de 2022. La número cien, el pasado domingo. Más de cuatro años y un centenar de alegrías futbolísticas después, Fabio Rodríguez ha alcanzado una cifra redonda al frente del San Tirso. Un camino que, como si de un círculo se tratase, comenzó con un gol de David Lago y se cerró con otro del propio central coruñés.

Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso: “La temporada es de nueve, el diez era ascender” Más información

Tras un largo periplo en la base del Ural Español y una corta etapa en el Culleredo, de Segunda Autonómica, a Fabio Rodríguez se le presentó la oportunidad de entrenar en Preferente en el verano de 2022. Ahí iba a empezar una fructífera etapa que tuvo su primera victoria en la segunda jornada liguera. El rival era el Boiro —actual líder del grupo 1 de Tercera RFEF— y el resultado fue de 2-1. Los de Barraña se adelantaron con gol de Pedro Beda y el San Tirso le dio la vuelta al marcador con tantos de Xian Alvite y David Lago.

Fue el primer tanto del central con el San Tirso —también era un recién llegado— y curiosamente el último hasta el del pasado domingo ante el Sigüeiro (0-1) en el añadido. “Es una bonita casualidad, recuerdo que era mi debut en casa y hasta ahora no había vuelto a marcar. Esperemos que no pase tanto tiempo hasta el próximo gol”, desea Lago.

El zaguero reflexiona sobre la importancia que ha tenido el tanto para él: “Sentí bastante euforia por la situación en la que se dio. Minutos finales, superioridad numérica… Después, en frío, lo noté más como un alivio por cómo empezó la temporada en lo individual”.

Y es que Lago sigue siendo importante en el San Tirso, pero nunca jugó tanto como en aquella primera temporada de la que destaca especialmente un triunfo: “Es muy difícil quedarse con una sola, pero recuerdo una muy bonita contra el Betanzos en casa en mi primer año. Venía de juveniles y me encantó el ambiente que había ese día y cómo se vivió”.

Aquel año, el equipo abegondés terminó quinto en Liga, su mejor clasificación histórica, con un balance de 16 victorias, nueve empates y trece derrotas. En la Copa de A Coruña venció en la primera ronda, superó la segunda por penaltis y cedió en cuartos de final. No hubo título, pero empezó un idilio con los lanzamientos desde los once metros.

La siguiente temporada confirmó la solidez del proyecto. Un total de 18 victorias, seis empates y diez derrotas sirvieron para un cuarto puesto que volvió a ser la mejor clasificación histórica. Además, el equipo se proclamó campeón de la Copa de A Coruña con cuatro triunfos y dos empates, ante el Torre y en la final contra el Victoria, que terminaron en celebración tras los lanzamientos de penalti. Y no se quedó ahí el equipo de Fabio Rodríguez, ganador también en la Copa Diputación tras empatar ante el Sigüeiro y ganar una nueva tanda y vencer por 1-0 a O Val.

Los títulos suelen llamar a otros y el conjunto abegondés empezó la siguiente temporada conquistando la Supercopa Galicia ante el Cultural Areas. Ello le dio opción de jugar la Copa del Rey, donde superó en la fase previa al Selaya —hubo tanda de penaltis— y se batió con el Espanyol, de Primera División, en Riazor. En la competición doméstica acabó nuevamente en cuarta posición, lo que le permitió jugar unos playoffs en los que cayó en semifinales, mientras que en la Copa de A Coruña se despidió en cuartos de final. Un curso extenuante que dejó 24 alegrías, doce empates y once derrotas.

El pasado curso, el San Tirso siguió una pretemporada lógica y volvió a superarse con una tercera posición liguera (18 triunfos, ocho igualadas y ocho empates). Pero tras superar la semifinal del playoff, un doble empate a cero contra el Antela derivó en la séptima tanda de penaltis con Fabio Rodríguez como entrenador. Y por primera vez salió cruz, de forma que el equipo se quedó sin el ascenso a Tercera RFEF. Eso sí, semanas antes celebró una nueva Copa de A Coruña tras vencer al Paiosaco en la final.

Comenzaba de esa forma un nuevo camino hacia la Copa del Rey, pero este terminó en las semifinales de la Copa Diputación al ceder, de nuevo en penaltis, contra el Negreira. En Liga el equipo ha empezado con buen pie y marcha en segunda posición con 22 puntos, los mismos que el propio Negreira. Todo ello tras dos derrotas, un empate y siete victorias. La última de ellas, la que supone el centenario de Fabio Rodríguez.

Echa la vista atrás

Cuestionado por sus 100 éxitos, el técnico resopla. “Siento orgullo, porque parece que fue ayer cuando llegamos, pero esta cifra muestra que ha pasado tiempo. Y no habríamos pensado en lograr todo esto ni en nuestros mejores sueños. Por ello al verla hacer un poco un repaso del pasado. Es bonito porque es una cifra redonda, pero yo siempre digo que la más bonita es la siguiente. A ver si cae la 101 contra el Arzúa y esa sería la más bonita”, apunta.

"Es bonito porque es una cifra redonda, pero yo siempre digo que la más bonita es la siguiente" Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso

Por ello, no se queda con ninguna en especial. Es más, su partido favorito con el San Tirso fue una (dulce) derrota por 0-4. “Con lo que me quedo es con estar en este club y con haber contribuido a su crecimiento. Si me tengo que quedar con un momento sería el partido contra el Espanyol en Riazor. Fue el partido de nuestras vidas, porque no creo que ninguno de nosotros lleguemos a jugar contra un Primera División otra vez, y fue muy especial llegar vivos al descanso (0-0) y la ovación que nos dio la gente al acabar el partido. Aficionados del San Tirso, pero también muchos seguidores del fútbol que reconocieron el esfuerzo que dimos ese día, el cual refleja la trayectoria de estos años. Por lo demás, me quedo con el día a día, con estar hoy aquí, ser feliz, saber que hay un gran grupo y sentir que tanto el cuerpo técnico como el presidente y el director deportivo son ya amigos. Acabe como acabe este camino”, enfatiza.

El técnico también tiene buenas palabras hacia David Lago, el goleador en el Lino Balado: “Lo entrené ya en el Ural Cadete, es un jugador de los míos, como me gusta decir. Fue indiscutible en las dos primeras campañas —el de más minutos— y en la tercera empezó igual, pero luego tuvo algo menos de continuidad. La temporada pasada perdió mucho protagonismo, bajó un poco el pistón y perdió el sitio, pero tengo que decir a su favor que mantuvo siempre la motivación por seguir y trabajar. Otras veces le había tocado a otros ese rol y yo creo que valoró lo fastidiado que es y siguió apretando. Ahora se ganó estar ahí y tiene que defenderlo. Me alegro de que haya sido él quien marcó estos dos goles señalados y espero que nos siga aportando, porque tiene el peso para ejercer liderazgo en el club”.

Un halago que corresponde Lago. “Es un entrenador directo y cercano. En el día a día siempre se está preocupando por el jugador y si hay algo que no le gusta, no se va a cortar en decírtelo. Siempre se agradece que te diga tanto lo bueno como lo malo”, valora el zaguero.

Por último, Fabio repasa el presente y ofrece un análisis de la situación clasificatoria del equipo. “Estoy contento por el rendimiento y por cómo se están compenetrando los nuevos. Diría que este es mi segundo proyecto en el San Tirso, porque hemos rejuvenecido mucho la plantilla. Y las semanas son espectaculares, todos aprietan vengan de juveniles, Primera Futgal o Tercera RFEF, nadie tiene el puesto garantizado… No sé si nos dará para aguantar ahí, porque la lesión de menisco de Rellán y una posible lesión grave de Couce de rodilla nos pueden penalizar un poquito, pero también vamos a estar atentos al mercado, a ver en Navidad… Está todo muy apretado y tenemos la ilusión de aguantar. Es muy complicado hacer ningún pronóstico porque hay muchos candidatos, por lo que nos centraremos en nosotros y en seguir trabajando aspectos a mejorar, como el de crear más ocasiones sin perder el equilibrio que nos caracteriza”, subraya.

Los datos, competición a competición

- Preferente Futgal: 76V - 33E - 41D (235GF - 149GC)

- Playoff de ascenso a Tercera RFEF: 1V - 4E - 1D (4GF - 3GC) *Uno de los empates terminó con derrota en la tanda de penaltis.

- Copa de A Coruña: 13V - 4E - 2D (61GF - 17GC) *Los cuatro empates acabaron en triunfo en la tanda de penaltis.

- Copa Diputación de A Coruña: 1V - 2E - 0D (4GF - 3GC) *Un empate supuso una victoria y otro una derrota en la tanda de penaltis.

- Supercopa Galicia: 3V - 1E - 0D (7GF - 4GC)

- Copa del Rey: 0V - 1E - 1D (1GF - 5GC) *El empate llevó a una tanda de penaltis que ganó el San Tirso.