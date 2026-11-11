Aitor Aspas: “Nos hace mucha falta volver a ganar”

El Alondras de Rafa Villaverde se encuentra ante una de esas encrucijadas tempranas de la temporada que marcan el pulso competitivo. El equipo de Cangas arrancó el curso con excelentes maneras, colocándose tercero en la tabla tras asaltar Ponte dos Brozos con autoridad (2-4) en la cuarta jornada. Sin embargo, el devenir de las últimas seis semanas ha frenado en seco el vuelo rojiblanco: solo tres puntos sumados desde entonces que relegan al cuadro morracense a la decimosegunda plaza antes de visitar A Grela.

Los fantasmas de la irregularidad parecen sobrevolar de nuevo un proyecto que ya vivió un guion similar el curso pasado, cuando tras flirtear con la cabeza se descolgó de la pelea por la promoción. Enfrente estará un Silva guiado por Diego Armando García que atraviesa un momento dulce, instalado en la tercera posición gracias a cuatro triunfos en sus últimos cinco compromisos.

Para reconducir el rumbo, el vestuario se encomienda a la veteranía y el liderazgo de Aitor Aspas. Tras más de una década curtido en el fango competitivo de la extinta Segunda B y Segunda Federación vistiendo las camisetas de Guijuelo, Coruxo, Leioa y Teruel, el carrilero mantiene intacto el apetito competitivo. Un momento vital en el que, además, la actualidad familiar y futbolística mira de reojo hacia Vigo ante la inminencia de los últimos derbis gallegos de Iago Aspas (primo suyo) frente al Deportivo.

Una clasificación en la que solo sobresale el Boiro Más información

Afrontan un partido duro este fin de semana en A Grela.

Sí, como todos en esta categoría. Es muy igualada y todos los encuentros son difíciles. Además, ellos llegan en una gran dinámica, se reforzaron muy bien en verano y va a ser muy complicado ir a A Grela y poder sacar un resultado positivo. El año pasado veníamos en una situación parecida a la de ahora y ganamos con solvencia, pero el marcador no reflejó realmente lo que había sido el desarrollo del encuentro. Trataremos de dar lo máximo para poder volver a ganar ya que nos hace mucha falta.

¿Cómo se explica este bache inicial del Alondras? Llevan seis semanas sin ganar, pero la distancia clasificatoria con el playoff y con el descenso sigue siendo prácticamente la misma.

Un poco como el año pasado. Este curso sí que es verdad que empezamos con una derrota muy dura en casa, después de una horrible segunda parte con el Pontevedra B. Nos repusimos bien, ganando tres partidos seguidos y ahora estamos en ese bache de la temporada en el que no nos salen las cosas, pero tenemos sensaciones diferentes a la temporada pasada. Estamos trabajando duro para darle la vuelta lo antes posible.

¿Qué diferencias nota respecto a la dinámica del año pasado?

Las sensaciones son distintas. Los partidos se nos están escapando de otra manera: estamos generando muchas más ocasiones de gol y las áreas nos están matando. Por suerte tenemos el aprendizaje del curso pasado. El otro día en Viveiro, por ejemplo, tal y como se dio el partido era un encuentro para ganar, pero en una acción puntual en contra acabamos perdiendo. Al final, todo se decide por pequeños detalles que son en los que nos tenemos que centrar para recuperar el camino.

Con el triunfo anterior en Arteixo y la posterior derrota en casa ante el Montañeros, ¿qué impresiones le dejaron los equipos de Noé y Jairo?

Contra el Arteixo veníamos bien y con la flecha hacia arriba, con esa confianza que te dan los resultados cuando te acompañan. El Monta es un equipo que me gusta mucho por la propuesta de fútbol que tiene; por el mercado que hizo me sorprende que esté ahí abajo, aunque quizás el tipo de juego que desarrollan en esta categoría les perjudica un poco, debido a los terrenos de juego.

¿Da para cotas altas este Alondras?

Hay ciertos equipos que económicamente pueden afrontar fichajes que otros no alcanzan, pero viendo nuestra plantilla y el potencial que tenemos, no envidio a ninguno. Creo que si estamos todos a un buen nivel deberíamos de estar peleando por el playoff. Es verdad que de momento nos ha castigado la mala suerte con las lesiones, pero vamos a recuperar efectivos para volver a ganar. Tenemos que dar ese paso extra para ser capaces de que los resultados caigan de nuestro lado.

Aitor Aspas (11) durante el partido en Ponte dos Brozos contra el Arteixo Patricia G. Fraga

En lo personal, su llegada al Alondras vino precedida de un punto de inflexión tras su etapa en el Rápido de Bouzas y el paso clave por el Beluso.

La etapa de Beluso fue muy bonita, fueron unos meses donde recuperé la ilusión por el fútbol. El año del Rápido de Bouzas pasó de todo, tanto a nivel de club como en lo personal, y llegué a plantearme dejar el fútbol. Sin embargo, Rafa Villaverde, que entrenaba en el Beluso por entonces y me conoce desde pequeño, me animó a firmar con ellos y me devolvió las ganas. Si sigo aquí es gracias a esos meses en los que, además, fuimos campeones de invierno. Después surgió la oportunidad del Alondras y me animé a jugar en Tercera.

Es un año muy especial en el plano familiar por la figura de Iago Aspas y su, a priori, inminente adiós a los terrenos de juego.

En principio, todo apunta a que este será el último año de Iago. Es una manera diferente, muy emotiva, de afrontar la temporada. Lo que le toca es disfrutar al máximo de lo que ha hecho como futbolista, del camino recorrido y de que saboree cada momento de este curso, que seguro que lo está haciendo.

La grada de Tribuna de Balaídos llevará el nombre de Iago Aspas Más información

El propio Iago nunca se ha escondido al reconocer su simpatía por ver al Deportivo arriba, y el destino le regala reencontrarse con los derbis en su hipotética despedida del fútbol profesional.

A un club histórico como el Dépor siempre le deseamos que le vaya bien y que esté en la categoría máxima posible. Encontrarte un derbi en tu último año, después de tanto tiempo sin la posibilidad de jugarlo, se vive de manera diferente. Obviamente, en el Celta el foco se pone en el día a día, pero esas fechas estarán marcadas en rojo, no solo para la familia, sino para todos los que amamos el fútbol aquí.