La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 10 en el Fantasy de Tercera RFEF

Álex Ramos, durante el Arteixo-Lalín del pasado sábado GERMÁN BARREIROS

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación de DXT Campeón (i) y once ideal de la jornada (d) en el Fantasy

Para esta décima fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 4-4-2 con Marcos (Montañeros); Iago Castro (Silva), Antonio (Arteixo), Dopico (Somozas y ex del Arteixo), Nico Rosas (Silva); Álex Ramos (Arteixo), Carletto (Lalín y ex del Silva), Parafita (Silva); Frank (Arteixo), Adri Otero (Montañeros) y Ogando (Montañeros). Sumamos 67 puntos, nuestra segunda mejor marca del curso, y el 31º puesto de la jornada nos ayuda a escalar hasta el puesto 104 de la general. Más de cien posiciones ganadas.

El once ideal está formado por Ayoub (Viveiro); Iago Castro (Silva), Antonio (Arteixo), Peli (Viveiro), Parga (Sarriana), Asier (Somozas); Jairo Riveiro (Arteixo), Prol (Boiro), Landeira (Boiro), Parafita (Silva); y Óscar González (Boiro).

El usuario más destacado de la jornada fue Rubén López, que logró parte de sus 93 puntos con jugadores del Arteixo como Sergio Varela, Antonio o Frank y también contó con el capitán silvista. Además, acertó con Prol y Landeira, del Boiro.