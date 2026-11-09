Una clasificación en la que solo sobresale el Boiro

Fer Gordo, central del Silva, en el encuentro de la tercera jornada contra el Boiro PATRICIA G. FRAGA

Ya se han consumido diez de las jornadas de Tercera RFEF, casi un tercio de competición, y solo un equipo destaca por encima del resto. El líder Boiro tiene 23 puntos y aventaja en cinco al segundo, una Sarriana (18) no tan separada del Viveiro (8), último clasificado. El Silva y el Arteixo ocupan puestos de playoff, mientras que el Montañeros está en zona de descenso, pero los tres entrenadores coinciden en lo mismo. Queda mucho.

Hasta la fecha, la temporada del Boiro es prácticamente inmejorable. Siete victorias, dos empates y una derrota le sirven para liderar con puño de hierro una tabla en la que, aparte de los tres citados, también ocupa zona de playoff el Barco.

El atasco continúa entre el sexto, Portonovo (15) y el decimoquinto, Arenteiro (10). Entre medias se encuentran Estradense, Lalín, Racing Villalbés, Pontevedra B, Antela, Alondras, Somozas y Céltiga.

Y por detrás, tres equipos que ocupan la zona roja sin estar ni mucho menos descolgados. Se trata del Monta (9) y de Gran Peña y Viveiro, ambos con ocho puntos.

“La tercera plaza a priori no nos corresponde y tampoco estamos acostumbrados a pisarla, pero nos ayuda a seguir trabajando aún más” Diego Armando García, entrenador del Silva

El mejor clasificado entre los equipos coruñeses es un Silva que en esta jornada venció al Antela (0-1) y que extendió su buena racha. Suma doce de los últimos quince puntos el equipo que entrena Diego Armando García. “Lo primero es poner en valor a la plantilla. Ante seis bajas de campo, muchas de ellas de habituales titulares, jugadores menos habituales tuvieron la oportunidad y la aprovecharon. También otros que modificaron su posición en el campo y rindieron a gran nivel. Esto es lo que queremos, un equipo que cada vez se siente más seguro y confiado de su capacidad. Es lo que nos hace sumar y estar ahora mismo en esta posición”, repasa el técnico.

Sobre la tercera posición, lanza un mensaje de calma que no está reñido con el deseo: “Obviamente, a priori no nos corresponde y tampoco estamos acostumbrados a pisarla, pero a todos los que formamos este club nos ayuda a seguir trabajando aún más e incluso a autoexigirnos más en el día a día, esta es la clave”.

Además, Diego Armando destaca que, tras ocho jornadas en las que el equipo encajó trece goles y solo dejó la portería a cero ante el Racing Villalbés (0-0), ahora vive un mejor momento en ese aspecto. “También quiero valorar la segunda portería a cero seguida, algo que veníamos necesitando. Dominamos el partido en un campo muy complejo, en muchas fases sin balón y en otras con él, pero siempre dentro del partido con una gran actitud de los jugadores. Un mayor acierto de cara a portería nos habría permitido estar más tranquilos en los últimos diez minutos, pero supimos sufrir”, añade.

Por su parte, el Atlético Arteixo tiene 16 puntos, uno menos que el Silva, y ocupa la quinta posición. Todo ello tras ganar al Lalín (2-0) el pasado sábado y sumar su cuarta victoria de la temporada, lo que se suma a cuatro empates y solo dos derrotas, números muy positivos para las perspectivas del equipo en el mes de julio.

“Los dos goles de la primera mitad premiaron las llegadas que tuvimos” Noé López, entrenador del Arteixo

“La estructura novedosa que nos planteó el Lalín provocó, en parte, que en los primeros minutos estuviéramos desordenados sin balón. Después corregimos los saltos de jugadores en la presión, pasando a igualar en su salida de balón, y mejoramos para poder robar y transitar. Los dos goles de la primera mitad premiaron las llegadas que tuvimos”, valora el técnico Noé López a modo de análisis de la última victoria.

“En la segunda parte bajó el ritmo de juego y supimos dormir el encuentro. También tuvimos alguna opción de cerrarlo aprovechando que ellos iban con más jugadores al ataque. Fue un partido muy completo, cada semana vamos mejorando. Valoro la portería a cero, algo que llevábamos semanas sin conseguir”, agrega.

Y con respecto a la situación clasificatoria, mantiene los pies en el suelo: “Para mí la posición de playoff es anecdótica. Primero, porque es nuestro objetivo y es muy pronto. Segundo, por la igualdad de la competición y que solo hay cuatro o cinco puntos con los equipos de arrastre ahora mismo. Cada semana puedes subir o bajar posiciones y no creo que sea para valorar ahora la clasificación”.

Peor le van las cosas por ahora al Montañeros, que lleva tres victorias y siete derrotas, la última de ellas ante el Portonovo (1-3). El equipo parecía haberse levantado con un nueve de nueve tras el cero de doce inicial, pero ahora vuelve a estar inmerso en una mala racha.

“Me preocupa bastante más lo que hacemos sobre el césped que una clasificación en noviembre” Jairo Arias, entrenador del Montañeros

“Sinceramente, no comparto algunas valoraciones que he leído sobre el partido. La primera parte fue igualada, quizá con algo más de protagonismo del rival, pero en la segunda fuimos claramente superiores y sometimos durante prácticamente toda la parte a un equipo muy difícil. Errores graves nos impidieron puntuar, y eso es responsabilidad nuestra”, apunta el entrenador Jairo Arias.

El técnico asturiano aboga por mantener la fe y cortar unos fallos que están llegando especialmente en defensa, como muestran los 22 goles que ha encajado el equipo. “Respecto a estar en puestos de descenso, me preocupa bastante más lo que hacemos sobre el césped que una clasificación en noviembre. Los titulares pueden generar ruido, pero no cambian lo que sucede en el campo. Tenemos que corregir errores y seguir trabajando”.