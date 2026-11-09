Un derbi de Monte Alto que deja a todos satisfechos 

No era el derbi principal de Monte Alto, pero era un derbi de Monte Alto. Décima jornada del grupo 1 de Primera Futgal. En un lado del campo, el todavía invicto Torre. En el otro, un Marte que tenía la opción de pisar puestos de playoff de ascenso a Preferente. Finalmente, sonrisas para ambos.

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Antes de empezar, minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el pasado martes. Respeto total en el campo 2, sonido de fútbol en los otros terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias.

Tras ello, empezó a rodar el balón y desde la grada lateral descubierta seguía el partido atentamente Óscar Martínez, técnico visitante. Si es que tiene sentido hablar de locales y foráneos en un partido como este. Así lo era en esta ocasión y de distinta forma lo será en la 27ª jornada. Entonces el Marte estará en ‘casa’ en exactamente el mismo escenario.

La suma de las gradas daba unas 150 personas. Temperatura agradable y ganas de disfrutar de un partido que tardó en dejar su primera gran ocasión. Media hora de disputas y buena presión hasta que un zapatazo de David Piña desde la frontal encontró el larguero. No fue la única de un Marte que minutos después cogió despistado a su rival en un saque de falta y falló por exceso de ímpetu. Tanto el propio Piña como Hugo Rodríguez fueron al remate y 1+1 no fue dos. Remate mordido y todavía 0-0 en el marcador.

Sí acertó a balón parado el Torre, que en el minuto 42 encontró el gol en un saque de esquina. Samu Rumbo sirvió una pelota precisa al primer palo y el experimentado Xusto impuso su ley con un buen remate de cabeza. Y como suele suceder, un tanto cambia la dinámica y el conjunto local generó una nueva ocasión antes del descanso. Esta vez salvó Samu Arias el tiro desde dentro del área de Rumbo.

La clase de Pablo Mato

Desde la zona de banquillos se desgañitaban Álex Álvarez —técnico del Torre— y Saulo Hidalgo —segundo del Marte—, pero el hombre clave de la segunda mitad iba a ser Pablo Mato, delantero que entró como revulsivo.

El jugador del Marte se creyó un balón largo, domó el balón junto al banderín de córner y retó a Moha, que cayó en el amago y, una vez superado, terminó cometiendo penalti. El lanzamiento desde los once metros del propio Mato se topó con la respuesta de Cristian, pero en el rechace sí consiguió embocar.

Quedaban más de 20 minutos por delante y ambos buscaron un mayor premio. El Marte la volvió a tener en las botas de Mato, que falló ante Cristian, y el Torre mostró personalidad en todo momento y se plantó con frecuencia en las inmediaciones del área rival. Mientras tanto, las acciones subían de temperatura —cinco de las siete amarillas en los últimos diez minutos— y la ruidosa afición del Marte se hizo notar.

Finalmente, un empate justo que deja al Torre en sexta posición y como único invicto junto con el líder Victoria. El Marte es tercero y sueña.

Torre 1-1 Marte

Torre: Cristian Romero; Guille González (Saúl, m.46), Ander, Xusto, Fouad; Luis Eduardo, Jeffry; Moha, Lucas Aguín (Imad, m.46), Tani (Manu Mosquera, m.63); Samu Rumbo (Salah, m.57).

Marte: Samu Arias; Samu Prado, Lopito, Iago Pedrós (Xabi Roldán, m.46), Rebo (Jacobo, m.64); Piña, Adri Martínez; Marcos del Río (Ángel, m.75), Pablo Soto (Amir, m.64), Juanjo Pardo; Hugo Rodríguez (Pablo Mato, m.46).

Goles: 1-0, m.41: Xusto; 1-1, m.70: Pablo Mato.

Árbitro: Belmonte Martell (A Coruña). Amonestó a Moha (m.69), Manu Mosquera (m.82), Fouad (m.89) y Xusto (m.90), del Torre; y a Pablo Soto (m.32), Samu Prado (m.89) y Jacobo (m.90), del Marte.

Incidencias: Partido de la décima jornada del grupo 1 de la Primera Futgal 2026-27. Torre 2, ante unos 150 espectadores.