La RFGF firma un convenio de colaboración con Scoutime

En el centro de la imagen Pablo Prieto, presidente de la RFGF, durante la firma con Scoutime INSTAGRAM

Pablo Prieto, presidente de la RFGF, anunció en sus redes sociales que han firmado un convenio de colaboración con Scoutime. Se trata de un software —y aplicación— especializado en el scouting de fútbol y todos los clubes afiliados a la Federación podrán contratarlo con un 20% de descuento en cualquiera de sus planes.

Scoutime es especialmente útil para clubes, directores deportivos y analistas, y busca sustituir las tradicionales hojas de cálculo centralizando el trabajo en un solo espacio.

En su página web, Scoutime explica los problemas de otras formas de trabajo: "Con el Excel cada entrenador tiene el suyo y no se cruzan datos. En WhatApp el informe se pierde entre fotos y audios del grupo. Y las notas las tienes tú. Si te vas, se van contigo".

Ante ello, asegura que esta aplicación acaba con todos esos inconvenientes: "Todo en un mismo sitio, visible para todo el equipo".

Este software permite encontrar al jugador filtrando por posición, edad, competición o estado. También entenderlo, pues todos los informes y observaciones de ese futbolista aparecen en una misma ficha. Y por último, da pie a tomar una decisión al poder comparar candidatos de la misma posición. Está especialmente pensado para el fútbol base y formativo.

Además, cuenta con un asistente virtual que promete rigor y fluidez. "Lenguaje natural sobre tus propios jugadores e informes. Responde solo con lo que ya has escrito, nunca se inventa nada", recoge la página web.