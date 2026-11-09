El resto de la jornada | El Cambre reacciona ante el líder

Sporting Cambre - Queixas, partido del grupo 2 de Primera Futgal CARLOTA BLANCO

Así les ha ido a los equipos que pertenecen a la delegación coruñesa en un nuevo domingo de Preferente y Primera Futgal. Además, Victoria y Ural cedieron en sus compromisos de la División de Honor Juvenil.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 10

Pol - Órdenes (4-1). Los de Vista Alegre encajaron dos goles muy pronto y se vieron claramente superados por un Pol que continúa invicto y es tercero a dos puntos de los líderes. Santi Carneiro hizo el gol del honor para un Órdenes que cae a puestos de descenso y se queda a tres puntos de la zona de permanencia.

Betanzos - Burela (0-1). Decepcionante resultado para un Betanzos que tenía una buena oportunidad ante este equipo de la zona baja. Los del Mandeo son ahora novenos, a tres puntos del playoff.

Arzúa - Paiosaco (1-0). Segunda derrota consecutiva del Paiosaco, que aguanta tres puntos por encima de la zona roja. Su rival empezó con solo tres puntos de quince posibles, pero ahora lleva cinco victorias consecutivas y es quinto en la clasificación.

Un derbi de Monte Alto que deja a todos satisfechos Más información

Sigüeiro - San Tirso (0-1). Un tanto en el añadido del central Lago, hábil para meter la cabeza en un córner, dio un importantísimo triunfo al conjunto abegondés. De esta forma continúa segundo con los mismos puntos que un Negreira que esta vez no falló y se impuso en Chantada.

Sofán - Dumbría (4-0). Los carballeses volvieron a la senda de la victoria con una convincente goleada en el derbi costeiro. Doblete de Martín García y goles de Marcos Montero y Álex Sánchez para quedarse a un solo punto de la zona de playoff.

Miño - Carral (2-0). Los de O Castro vieron frenada su buena racha —siete de los últimos nueve puntos— con una derrota ante el tercero. Siguen a un solo punto de los puestos de promoción.

Primera Futgal (G1) - Jornada 10

Victoria - San Sadurniño (9-0). Las ‘cebras’ pasaron como un rodillo por encima del San Sadurniño y suman 26 de 30 puntos posibles. Un liderato que destaca sobre todo por los 40 goles a favor que lleva ya el equipo. Nueve de ellos llegaron ayer —siete antes del descanso— y tuvieron la firma de Aarón Iglesias (4), Manu Seoane, Miguel Mandayo, Mario Seoane, David Beade en propia puerta y Manu Santiso.

Cedeira - Olímpico (3-0). El equipo de Vilaboa sufrió su primera derrota del curso y baja hasta la quinta plaza. El Cedeira es segundo.

Torre - Marte (1-1). La última plaza de playoff es ahora para un Marte que igualó ante el Torre, sexto clasificado. Pablo Mato respondió en la segunda mitad al gol de Xusto.

Almeiras - Eume (2-2). De haber ganado, el equipo de Culleredo sería ahora el tercer clasificado, pero se debe conformar con la cuarta tras empatar con el correoso Eume. El punto del Almeiras fue épico, pues su rival pareció sentenciar en el 87, pero después llegaron los goles de Diego Medín y Javi Calvo.

Diego Medín: “Sentía que me podría costar encajar en la categoría, pero de momento bastante bien” Más información

Sada - Orillamar (2-2). Los herculinos dejan la última posición tras sumar en Sada su tercer punto de la campaña. Ante un rival que sigue fuera de los puestos de descenso, el Orillamar remó para igualar el 2-0 que habían puesto Xavi Foliadoso y Andrés Otero. Marcaron Rodrigo Pereira y Adam Busalham, este ya en el alargue.

Relámpago - Imperátor (4-0). Contundente triunfo de los de Elviña, que dan un salto hasta el grupo de la zona media que integra también el Ímper. Goles de Pablo López, Ayuba, Lichu y Joni.

Sporting Coruñés - Perlío (0-2). Cuarta derrota seguida de un Sporting que al menos tiene cinco puntos sobre la zona roja.

Primera Futgal (G2) - Jornada 10

Sporting Meicende - Bertamiráns (3-2). Tras un inicio loco que dejó un marcador de 1-2 a los cinco minutos, el Meicende remontó y escala hasta la quinta posición. El primer tanto fue obra de Isay; los otros dos, de Vituco.

Sporting Cambre - Queixas (4-0). El equipo del Dani Mallo pasó por encima del que era líder y toma aire tras sumar solo dos de los anteriores 21 puntos. Bruno Díaz firmó un doblete y los otros goles los marcaron Dani Bensalih y Pablo Garaboa.

Vizoño - Bastavales (2-0). Los goles de Alexis y Unai Mato sitúan cuarto al Vizoño, a solo un punto del playoff.

Club do Mar - Muxía (3-0). Progresa adecuadamente el equipo de Caión, que ya es undécimo tras sumar siete de los últimos nueve puntos. Ante el Muxía tardó en abrir la lata, pero se llevó el triunfo con un doblete de Sergio Pose y un gol en propia puerta de Javi Vilela.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 9

Victoria - Racing de Santander (1-7). El quinto clasificado fue demasiado para un Victoria que sigue con dos puntos de margen sobre el descenso tras fallar sus rivales directos. Mario Álvarez hizo el gol local y puso el 1-3 a los 35 minutos de juego.

Val Miñor - Ural Español (1-0). Derrota en un campo difícil que complica las aspiraciones coperas del Ural. Los verdes marchan ahora octavos, a tres puntos del quinto.