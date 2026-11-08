La previa del resto de la jornada | El Marte busca una victoria con premio ante el invicto Torre
Sede y horario de los partidos de este domingo con participación de equipos de la delegación coruñesa en las distintas categorías
Estos son los compromisos del domingo en Preferente y Primera Futgal para los equipos que forman parte de la delegación coruñesa. Además, novena jornada de la División de Honor Juvenil con el Ural llamando a la puerta de la zona noble. En la Tercera RFEF femenina descansa el Atlético San Pedro y derrota del Victoria B en A Madroa.
Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 9
As Celtas B - Victoria B (2-0). El equipo coruñés cayó en su visita a Vigo ante un rival que ocupa la segunda posición. Las de Isa Vázquez acabarán la jornada sextas o séptimas.
Preferente Futgal (G1) - Jornada 10
Pol - Órdenes (Municipal de Pol, 12.15). Los de Vista Alegre intentarán evitar caer a la zona de descenso ante el único invicto de la Liga.
Betanzos - Burela (García Hermanos, 16.15). El equipo del Mandeo busca recortar los dos puntos que le separan de la zona de playoff ante un conjunto que ocupa puestos de descenso.
Arzúa - Paiosaco (O Viso, 16.30). Los de Iván Sánchez esperan volver a la senda de la victoria tras una derrota que frenó la racha de dos triunfos y, de paso, alejarse de la zona roja de la tabla.
Sigüeiro - San Tirso (Lino Balado, 17.00). El equipo abegondés, colíder, afronta una salida complicada.
Sofán - Dumbría (O Carral, 17.00). Derbi costeiro para un Sofán que espera cortar una racha de tres partidos sin conocer la victoria para volver a la zona noble.
Miño - Carral (Gallamonde, 18.00). Duelo entre cuarto y quinto clasificado.
Primera Futgal (G1) - Jornada 10
Victoria - San Sadurniño (Elviña Grande, 12.15). El líder busca su sexto triunfo consecutivo.
Cedeira - Olímpico (Carmen Maseda, 12.15). Los de Vilaboa, terceros, se miden al segundo.
Torre - Marte (Torre 2, 16.00). Un triunfo del Marte en este derbi de Monte Alto ante un rival que no ha perdido vale tocar la zona de playoff.
Almeiras - Eume (Os Loureiros, 16.30). Los locales también tendrán opciones de zona de promoción si ganan.
Sada - Orillamar (Andrés Pena, 17.00). Tras ganar siete jornadas después, el Sada recibe al colista.
Relámpago - Imperátor (Leyma, 18.00). Duodécimo y octavo, respectivamente, buscan un nuevo salto.
Sporting Coruñés - Perlío (Torre 1, 18.30). Ambos están en media tabla y llegan tras varios partidos sin ganar.
Primera Futgal (G2) - Jornada 10
Sporting Meicende - Bertamiráns (Meicende Grande, 12.15). Los rojiblancos se miden al segundo con la idea de no despegarse de un playoff que ven a cuatro puntos.
Sporting Cambre - Queixas (Dani Mallo, 12.30). Inmerso en una racha de siete partidos sin ganar, el Cambre recibe al primer clasificado.
Vizoño - Bastavales (O Pinar, 17.00). Los abegondeses defienden la quinta plaza.
Club do Mar - Muxía (Municipal de A Laracha, 17.00). El equipo de Caión, duodécimo, espera empezar a crecer tras romper el pasado domingo su mala dinámica.
División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 9
Victoria - Racing de Santander (Leyma, 12.15). Las ‘cebras’ se miden al sexto con la intención de poner tierra de por medio con la zona roja.
Val Miñor - Ural Español (Condomínguez, 12.30). Los verdes son séptimos y visitan al octavo.