La previa del resto de la jornada | El Marte busca una victoria con premio ante el invicto Torre

El Marte, equipo del grupo 1 de Primera Futgal, durante el partido de esta temporada ante el San Sadurniño PATRICIA G. FRAGA

Estos son los compromisos del domingo en Preferente y Primera Futgal para los equipos que forman parte de la delegación coruñesa. Además, novena jornada de la División de Honor Juvenil con el Ural llamando a la puerta de la zona noble. En la Tercera RFEF femenina descansa el Atlético San Pedro y derrota del Victoria B en A Madroa.

Tercera RFEF femenina (G1) - Jornada 9

As Celtas B - Victoria B (2-0). El equipo coruñés cayó en su visita a Vigo ante un rival que ocupa la segunda posición. Las de Isa Vázquez acabarán la jornada sextas o séptimas.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 10

Pol - Órdenes (Municipal de Pol, 12.15). Los de Vista Alegre intentarán evitar caer a la zona de descenso ante el único invicto de la Liga.

Betanzos - Burela (García Hermanos, 16.15). El equipo del Mandeo busca recortar los dos puntos que le separan de la zona de playoff ante un conjunto que ocupa puestos de descenso.

Arzúa - Paiosaco (O Viso, 16.30). Los de Iván Sánchez esperan volver a la senda de la victoria tras una derrota que frenó la racha de dos triunfos y, de paso, alejarse de la zona roja de la tabla.

Sigüeiro - San Tirso (Lino Balado, 17.00). El equipo abegondés, colíder, afronta una salida complicada.

Sofán - Dumbría (O Carral, 17.00). Derbi costeiro para un Sofán que espera cortar una racha de tres partidos sin conocer la victoria para volver a la zona noble.

Miño - Carral (Gallamonde, 18.00). Duelo entre cuarto y quinto clasificado.

Primera Futgal (G1) - Jornada 10

Victoria - San Sadurniño (Elviña Grande, 12.15). El líder busca su sexto triunfo consecutivo.

Cedeira - Olímpico (Carmen Maseda, 12.15). Los de Vilaboa, terceros, se miden al segundo.

Torre - Marte (Torre 2, 16.00). Un triunfo del Marte en este derbi de Monte Alto ante un rival que no ha perdido vale tocar la zona de playoff.

Calma después de la tormenta para un Torre aún invicto Más información

Almeiras - Eume (Os Loureiros, 16.30). Los locales también tendrán opciones de zona de promoción si ganan.

Sada - Orillamar (Andrés Pena, 17.00). Tras ganar siete jornadas después, el Sada recibe al colista.

Relámpago - Imperátor (Leyma, 18.00). Duodécimo y octavo, respectivamente, buscan un nuevo salto.

Sporting Coruñés - Perlío (Torre 1, 18.30). Ambos están en media tabla y llegan tras varios partidos sin ganar.

Primera Futgal (G2) - Jornada 10

Sporting Meicende - Bertamiráns (Meicende Grande, 12.15). Los rojiblancos se miden al segundo con la idea de no despegarse de un playoff que ven a cuatro puntos.

Sporting Cambre - Queixas (Dani Mallo, 12.30). Inmerso en una racha de siete partidos sin ganar, el Cambre recibe al primer clasificado.

Vizoño - Bastavales (O Pinar, 17.00). Los abegondeses defienden la quinta plaza.

Club do Mar - Muxía (Municipal de A Laracha, 17.00). El equipo de Caión, duodécimo, espera empezar a crecer tras romper el pasado domingo su mala dinámica.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 9

Victoria - Racing de Santander (Leyma, 12.15). Las ‘cebras’ se miden al sexto con la intención de poner tierra de por medio con la zona roja.

Val Miñor - Ural Español (Condomínguez, 12.30). Los verdes son séptimos y visitan al octavo.