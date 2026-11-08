Crónica | El Bergantiños deja escapar dos goles de ventaja y cae en el añadido (4-3)

Alineación titular del Bergantiños en el partido ante el Llanera CEDIDA

Manuel Menéndez. ADG. Posada de Llanera (Asturias)

El Bergantiños sufrió una derrota dolorosa en el Pepe Quimarán después de ir ganando por 1-3 gracias al tempranero tanto de Ale Sánchez y al doblete de Hugo Villaverde en apenas tres minutos. Ayoub salió del banquillo y marcó los tres goles con los que el Llanera dio la vuelta al partido, el último en el minuto 91. El conjunto de Simón Lamas se marchó de vacío ante un rival que llegaba penúltimo y encadenaba tres derrotas.

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Encontró pronto la forma de hacer daño el Bergantiños, que ha marcado en las diez jornadas disputadas. Un pase desde el costado superó a la defensa local y Ale Sánchez aprovechó el espacio para avanzar hasta el área y batir a Javi Benítez en el minuto siete. En la primera interrupción a partir del minuto nueve, el juego se detuvo durante un minuto en homenaje a De Miguel.

El Llanera apenas tardó cinco minutos en igualar el marcador. Oladipupo levantó la cabeza en la banda derecha y centró hacia el área pequeña, donde Dani González remató de primeras con la derecha para batir a Alberto. El empate frenó el buen arranque del conjunto carballés y dio paso a un intercambio de aproximaciones en el que ambos equipos encontraron poco espacio para elaborar.

El conjunto asturiano trató de juntar a sus hombres de ataque, mientras que el equipo de Simón Lamas alternó las combinaciones con los envíos hacia sus referencias ofensivas. Ninguno consiguió imponer su juego y el marcador apenas se vio amenazado hasta que Mikel, ya cerca del descanso, disparó desde el borde del área al lateral de la red.

La igualdad se mantuvo al comienzo de la segunda parte. David Iglesias avisó con un centro raso que atravesó el área sin encontrar rematador. El encuentro seguía abierto y el Bergantiños encontró la forma de inclinarlo a su favor cuando empezó a aprovechar los problemas del cuadro anfitrión para despejar. Lo hizo en dos jugadas seguidas que Hugo Villaverde resolvió de forma distinta.

Fase de locura

En el minuto 57, un mal despeje dejó el balón a los pies de Hugo Villaverde, que controló el cuero en el borde del área y cruzó un derechazo lejos del alcance de Javi Benítez. Tres minutos después, el conjunto carballés recuperó otro balón tras un despeje local y lanzó un contraataque desde el centro del campo. Gandoy recibió por un flanco y metió un pase raso hacia el área pequeña. Ale Sánchez perdió el equilibrio al intentar rematar y Hugo Villaverde, atento a la continuación de la jugada, aprovechó el balón suelto para firmar el 1-3.

Con dos goles de desventaja, Chuchi Collado movió el banquillo en el minuto 62. Ayoub, César García y Alemán entraron a la vez. Simón Lamas dio paso a Joseda por Tomás en ese mismo minuto. El cambio que más pronto se hizo notar fue el de Ayoub, que tardó cuatro minutos en marcar su primer tanto.

Un centro al área acabó en un despeje defectuoso de René Pérez, que dejó el balón cerca de la línea de gol. El recién incorporado lo empujó a la red y el 2-3 devolvió al Llanera al partido. La escuadra asturiana apretó en busca del empate y el Bergantiños no pudo recuperar el control que había tenido durante los minutos previos.

El 3-3 llegó en el minuto 85. Ayoub recogió un balón suelto en el borde del área y batió a Alberto por segunda vez. Simón Lamas dio entrada a Balsa y Ankudinov en el 87, con el marcador igualado y el impulso del partido del lado del Llanera. El equipo local siguió volcado en ataque y Ayoub volvió a marcar en el minuto 91. Completó así su triplete y dejó a la escuadra bergantiñana sin margen para reaccionar.

El resultado deja al conjunto coruñés cuarto, con 18 puntos, uno más que el Compostela y dos por encima del Portugalete, primer equipo fuera de la zona de promoción. Tras la derrota ante el Eibar B y el empate con el Ourense CF, el tropiezo en Posada de Llanera prolonga la racha sin ganar desde el 3-0 al Vetusta. El Bergantiños recibirá al líder, el Sestao River, en As Eiroas el miércoles 18 de noviembre a las 20.00 horas. El encuentro se disputará entre semana porque el conjunto verdinegro juega la final de la Copa Federación el sábado 14.

Llanera 4-3 Bergantiños

Llanera: Javi Benítez; Emmanuel, Otia (Guille Vaamonde, m.32), Mendy, Mikel; Oladipupo (Ayoub, m.62), Turmo (César García, m.62), Liam Ayad (Mathieu, m.46), Viti; Dani González (Alemán, m.62), Dani Collado.

Bergantiños: Alberto; Isra, René Pérez, Nacho Pastor, Tomás (Joseda, m.62); Hugo Villaverde (Balsa, m.87), Onyia (Koke, m.72), Gandoy, Ale Sánchez; Álex Pachón, David Iglesias (Ankudinov, m.87).

Goles: 0-1, m.7: Ale Sánchez; 1-1, m.12: Dani González; 1-2, m.57: Hugo Villaverde; 1-3, m.60: Hugo Villaverde; 2-3, m.66: Ayoub; 3-3, m.85: Ayoub; 4-3, m.90+1: Ayoub.

Árbitro: Jesús María Martínez (Cantabria). Amonestó a Liam Ayad (m.29), Emmanuel (m.32), al entrenador Chuchi Collado (m.45), Mendy (m.79) y Alemán (m.83), del Llanera, y a Isra (m.64) y Nacho Pastor (m.90+6), del Bergantiños.

Incidencias: Partido de la décima jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF 2026-27 disputado en el Pepe Quimarán, ante 260 espectadores.