Silva y Arteixo duermen en puestos de playoff

Frank, delantero del Arteixo, durante el partido ante el Lalín de este sábado GERMÁN BARREIROS

Silva y Atlético Arteixo corrieron mejor suerte que el Montañeros y duermen en una zona privilegiada de la clasificación.

Arteixo 2-0 Lalín

El Atlético Arteixo amplió ante el Lalín su buena racha, de forma que suma once puntos de los últimos quince y escala momentáneamente hasta la cuarta posición.

Más allá de los primeros quince minutos, en los que los rojiblancos tuvieron algún que otro desajuste, el equipo dirigido por Noé López fue superior al Lalín.

El partido se abrió en el minuto 21 con un gol del eterno Antonio, que remató una falta lateral botada por Queijeiro. Pasada la media hora, Jairo Riveiro amplió la ventaja al batir por arriba a Sampayo, que realizó una mala salida.

A partir de ahí, el Arteixo gestionó bien la renta. También en una segunda mitad en la que bajó el ritmo con los cambios y en la que jugadores como Hugo García, Óscar Varela o Cebrián contribuyeron a no pasar apuros.

Para asegurarse terminar el domingo en puestos de playoff de ascenso, el Arteixo necesita que el Racing Villalbés no gane al Somozas.

Antela 0-1 Silva

El Silva terminará la jornada en puestos de playoff de ascenso tras ganar al Antela. Además, durmió en segunda posición y acabará ahí, tercero o cuarto según los resultados de Sarriana y Racing Villalbés.

El equipo de Xinzo de Limia tuvo más posesión de balón, pero se mostró horizontal y el Silva transitó con peligro. Nico y Rojo tuvieron sus opciones y Parafita acertó en un centro de Iago. Con 20 minutos por delante, el Silva supo sufrir.