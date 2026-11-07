Previas | Triplete coruñés en un sábado de transistor

Una acción ofensiva de Pablo Fernández durante el Montañeros-Arenteiro Germán Barreiros

Se ha vuelto a enfrascar en una mala dinámica de resultados el Montañeros. Tras un mal inicio de temporada 2026-27, las tres victorias de manera consecutiva contra Alondras, Gran Peña y Somozas parecían significar un cambio de tendencia para los coruñeses. Sin embargo, las dos últimas jornadas han vuelto a dejar dudas con derrotas en casa ante el colista, el Arenteiro, y a domicilio de manera contundente (4-0) contra el Barco. Este sábado regresa a Elviña, donde tan solo ha ganado un encuentro este curso, para recibir al recién ascendido Portonovo (16.15 horas).

En estos momentos, el Montañeros ocupa la posición número quince de la tercera gallega con nueve puntos en su casillero, tan solo uno por encima de los puestos de descenso a Preferente que marca el Somozas, con ocho.

Un Silva fiel a su arma del balón parado Más información

El verano del Monta fue ambicioso. Tras una gran temporada de regreso a Tercera, el equipo entrenado por Jairo Arias fue agresivo en los despachos e hizo varios fichajes de renombre y nivel en busca de dar un paso hacia delante que, hasta el momento, no se está viendo reflejado en la tabla clasificatoria del Grupo I de Tercera Federación. Todos los nuevos proyectos, y más los ambiciosos, necesitan un tiempo de maduración, adaptación y aclimatación. Y el del Montañeros no iba a ser menos. Eso sí, sorprende que le esté costando casi una cuarta parte de la liga.

Para el partido de este sábado, Jairo Arias, entrenador del Monta, todavía no podrá contar con Diego Rodríguez, que ya ha entrado en la parte final de su recuperación haciendo parte del trabajo semanal con el grupo, pero que todavía no está para jugar. El técnico asturiano recupera a una pieza que fue importante en la racha positiva del equipo como es el canterano Pablo Fernández, además de a Antón Garda y Mario Constenla.

Por su parte, Minso Vidal mantiene las dudas de Cantero y Vicente Schneider. El entrenador del equipo pontevedrés prevé un partido “complejo”. “A pesar de no estar en su mejor momento, el Montañeros es un equipo que a nivel ofensivo genera superioridades numéricas en la construcción y zonas interiores, buscando dominar y controlar los partidos. Nos exigirá estar ordenados y muy concentrados para no ser superados”, afirma Minso.

Posibles onces

Montañeros: Marcos Moreno; Moreta, Longueira, Tomé, Noah; Pablo Fernández, Dani Fernández; Jorge Otero, Pablo Martínez, Adri Ogando; Iago Pérez.

Portonovo: Diego Dadín; Iván Varela, Diego Abal, Pedro Arufe, Martín Lago; Jesús Barbeito, Charly; Iker Escudero, Hugo Caride, Yoel Crespo; Tymo.

El Lalín de Iván Carril amenaza la buena dinámica del Atlético Arteixo

Con el empate de hace una semana en Baltar ante el Portonovo que dejó un sabor de boca agridulce, ya son cuatro los partidos que el equipo entrenado por Noé López acumula sin perder de manera consecutiva. Este sábado (17.30 horas) podría llegar el quinto, pero enfrente tendrá a todo un Lalín dispuesto a cortar esa racha.

El técnico fisterrán no podrá contar con Hugo Cebrián y Pablo Roibás por lesión, ni con Dani Leonardo por motivos personales. Quien sí estará será el pichichi absoluto del grupo gallego de Tercera Federación, un Frank Uwumiro que acumula ya siete jornadas seguidas viendo portería y que suma en total ocho dianas, tres más que sus principales perseguidores: Adri Castro, Martín Lamelas y Pape, todos ellos con cinco.

El Lalín llega como cuarto clasificado al Ponte dos Brozos con quince puntos en su casillero, tan solo dos por encima de un Arteixo que es noveno con trece. El equipo entrenado por Iván Carril es de los menos goleadores de la categoría (nueve), pero también de los que menos goles recibe en su contra (ocho).

Posibles onces

Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Antonio, Quico, Casriego; Fabio, Queijeiro; Jairo, Álex Ramos, Juan Barrós; Frank.

Lalín: Sampayo; Iván Vázquez, Xabi, Josema, Óscar López;. Brais Vidal, Carletto; Vilariño, Manza, Hugo Padín; Manu Galego.

Un Silva en cuadro visita al Antela en A Moreira

Bajo mínimos es como tendrá que afrontar este sábado (18.00 horas) el Silva su visita al Antela en A Moreira. Diego Armando García tendrá las bajas por lesión de Buyo, Joao Paulo, Agulló, Cano y Baldomar, a las que se añade la del sancionado David García.

El saldo total es el de varias bajas clave en el esquema habitual. “Vamos muy justos de jugadores pero es un grupo competitivo. Es momento también de que jugadores que habitualmente no disfrutan de titularidades o muchos minutos, puedan demostrar el nivel que tienen”, afirma el entrenador del Silva.

"Será un partido difícil. Se han asentado pronto en la categoría con jugadores de poca experiencia pero buen nivel, trataremos de proponerles un partido de ritmo alto y continuar con la buena dinámica", añade Diego Armando.

Posibles onces

Antela: Bruno Pío; Tiago Teixeira, Couto, Constela, Bernardo; Mauro Sabucedo, Sandro Raposeiras, Pedro; Charly, Negrete y Carlos González.

Silva: Minibugy; Iago Castro, Fer Gordo, Seydi, Brais Lema; Carro, Moure, Simón, Nico; Parafita y Mouriño.