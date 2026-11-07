Crónica | El Montañeros pierde con el Portonovo y puede acabar la jornada en zona de descenso (1-3)

Montañeros - Portonovo, esta tarde en Elviña Grande GERMÁN BARREIROS

De lo que hagan Gran Peña y Somozas dependerá que el Montañeros caiga o no a zona de descenso. Sea como sea, la situación del equipo de Elviña empieza a ser preocupante, pues tras diez jornadas solo suma nueve puntos. Ante el Portonovo (1-3) completó un flojo partido y sufrió su tercera derrota consecutiva.

Los locales presentaron un once con hasta seis novedades con respecto al equipo titular que cayó goleado en Calabagueiros, pero el inicio no pudo ser peor. Dos minutos de juego y gol del Portonovo. Faltó contundencia defensiva en la acción, de forma que el equipo de las Rías Baixas se adentró en el área por derecha y, tras un rechace, el balón quedó franco para que Jesús Barbeito hiciera el 0-1. De nada sirvió que por delante hubiera algún zaguero y Marcos, pues el remate potente los superó a todos y se coló por la parte alta de la portería.

El Montañeros trató de encajar el golpe con entereza y buscó durante toda la primera mitad un dominio que no acabó de encontrar. Tuvo algo más el balón y alguna que otra llegada, pero el Portonovo controló bien la situación hasta el descanso.

Acciones como una volea de Luis Castro, un remate de cabeza de Otero o una finalización de Moreta a pase del delantero apenas exigieron a Dadín. Su mejor intervención llegó en un tiro de Dani Fernández cuando la acción ya estaba invalidada.

Enfrente estaba un equipo muy serio y seguro de su plan. Debían ser rocosos mientras el Montañeros, falto de confianza, no ofreciera más. Y todo ello sin olvidarse de amenazar de vez en cuando, sobre todo en jugadas a balón parado. Dos máximas que cumplieron.

Sin reacción hasta el 0-2

La segunda mitad arrancó con un centro peligroso de Iker Méndez, jugador que minutos después encontró el 0-2. No estuvo bien Marcos, que dudo si salir a cortar el balón y cuando lo hizo ya era demasiado tarde, de forma que el atacante del Portonovo le batió con un toque sutil. Y pudo ser peor, ya que el propio Méndez robó a Longueira cuando este era último hombre y encontró, esta vez sí, una buena respuesta del portero en el mano a mano.

La entrada de Jorge Otero le dio algo de claridad al Montañeros por banda derecha. Tuvo corazón el equipo de Elviña, que recortó distancias en el minuto 71 a través de un buen centro del propio extremo derecho. En el segundo palo apareció Axel para embocar y dar vida al equipo. Quedaba tiempo.

Pero no hubo demasiadas ideas ante un Portonovo que se cerró bien atrás y que se sintió cómodo en la defensa de área. Los centros se sucedían desde ambas bandas, pero más allá de alguna segunda acción y de un tiro bloqueado a Iago en una jugada combinativa, el Monta no fue capaz de amenazar demasiado a Dadín. Mejor imagen, pero insuficiente.

Y en los últimos minutos llegó el enemigo clásico de un equipo que va perdiendo y se siente urgido: la precipitación. Los morados enviaron demasiados balones en largo e incluso perdieron el orden atrás. Pudo sentenciar Pedro Rey en una internada en el área y lo hizo en el añadido Eloy con un disparo desde fuera del área que sorprendió a Marcos.

Montañeros 1-3 Portonovo

Montañeros: Marcos; Moreta (Cañi, m.84), Longueira, Tomé, Luis Castro; Constenla (Pablo Fernández, m.60), Axel (Xoel, m.72), Dani Fernández; Antón Garda (Jorge Otero, m.60), Adri Otero (Iago Pérez, m.72), Ogando.

Portonovo: Dadín, Juan Barbeito (Eloy, m.60), Arufe, Diego Abal, Martín Lago (Iván Varela, m.60); Jesús Barbeito, Bruno; Iker Méndez (Pablo Lede, m.77), Yoel Crespo, Hugo Caride (Ezequiel, m.77); Tymo (Pedro Rey, m.71).

Goles: 0-1, m.2: Jesús Barbeito; 0-2, m.52: Iker Méndez; 1-2, m.71: Axel; 1-3, m.90+3: Eloy.

Árbitro: Polo Fraga (Lugo). Amonestó a Marcos Moreno (m.40), Jairo Arias —entrenador (m.40), Axel (m.60) y Dani Fernández (m.79) y Xoel (m.90), del Montañeros; y a Juan Barbeito (m.34), Martín Lago (m.40), Minso —entrenador— (m.65) y Eloy (m.90+1), del Portonovo.

Incidencias: Partido de la décima jornada de la Tercera RFEF 2026-27. Elviña Grande. Unos 200 espectadores.