Diego Medín: “Sentía que me podría costar encajar en la categoría, pero de momento bastante bien”

Diego Medín, durante un partido de esta temporada con el Almeiras Fernando Avendano

Diego Medín (Ordes, 2007) es una de las sensaciones del inicio de curso en Primera Futgal. Está ante su año de debut en categoría sénior y el fútbol le está sonriendo en lo individual y colectivo con un Almeiras llamado a hacer grandes cosas pese a ser un recién ascendido a Primera Futgal.

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¿Esperaba un arranque tan bueno? Tienen los mismos puntos que el Olímpico, quien cierra la zona de playoff.

La verdad es que no. Ya no solo son los resultados, también las sensaciones. Creo que tenemos muy buen equipo para ser nuevos en la categoría.

¿Le da más valor al hecho de llevar tres victorias seguidas o a los 19 puntos de 27?

Un poco a todo. Esta es mi primera temporada, vengo acostumbrado de juveniles y la dinámica es muy distinta. Estoy muy contento con los resultados y con como están saliendo las cosas por ahora.

¿Cuál era su mayor temor ante el salto que iba a dar?

Sobre todo, en el tema físico. Me lo esperaba peor, aunque sé que puedo mejorar mucho más. Y también la experiencia. Sentía que me podría costar encajar, pero de momento bastante bien.

¿Qué proyecto le plantearon? No sé si tuvo opción de pasar al primer equipo del Órdenes.

Cuando se disolvió el Órdenes B me quedé un poco en stand by. Después surgió esta oportunidad del Almeiras y al verla me convenció desde el primer momento.

¿Qué tipo de jugador es?

Juego de centrocampista o extremo y soy alguien que se esfuerza mucho. A veces me salen las cosas muy bien y otras no tanto, pero me esfuerzo. Me gusta tener el balón y darlo todo.

¿Y cómo es tener de técnico a un clásico como Rubén Rivera?

Es un lujo tener a alguien que sabe tanto de fútbol. Estamos todos muy cómodos con él.

¿Cambia el objetivo al estar tan arriba en la tabla?

Lo primero siempre es la permanencia, tampoco hay que precipitarse. A mí siempre me gusta mirar hacia arriba, pero hay que tener calma.

¿Qué destacaría de su paso por las canteras de Órdenes y Xuventude Oroso?

Aparte de lo futbolístico, nunca tuve ningún problema con nadie. Lo veo clave, porque si no estás cómodo con tus compañeros, no merece la pena todo lo demás.

Pese a que es su primera temporada en categoría sénior, ya había jugado algo con el Órdenes B e incluso marcado. ¿Qué recuerdos tiene de esos primeros pasos?

Estaba en la convocatoria, pero no sabía ni si iba a salir a jugar, así que hacerlo y meter un gol... Muy contento con aquellos momentos.

¿Cuáles son sus sueños en el fútbol?

Si te soy sincero, no lo sé aún. Voy día a día y de momento hago lo que me apasiona, que es jugar. Ya se irá viendo en el futuro. Obviamente, cuanto más arriba, mejor, aunque eso no lo puedes saber.

¿Qué jugador de su Liga es un Modesto con Talento?

Me pillas con otros equipos. Del mío destacaría al portero David Montes, que me sorprendió porque es bajito, pero para muy bien.