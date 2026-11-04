Javi Liñares responde al salto de nivel

Javi Liñares, delantero del Sporting Burgo, con el abrigo de su equipo CEDIDA

Javi Liñares (O Burgo, 2000) fue protagonista hace un par de temporadas en Modestos con Talento. Entonces dijo que estaba cansado de jugar con el equipo de toda su vida, el Sporting Burgo, en Tercera Futgal, la última categoría. El curso terminó en ascenso y, tras un año en el que les sonrió la fortuna para lograr la permanencia, ahora está consiguiendo victorias en Segunda Futgal. También goles, algo que ya hizo el curso pasado. Estaba preparado.

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Durante sus años en Tercera marcó 33, 29 y 23 tantos, respectivamente, pero en Segunda ya ha sumado nueve a los 18 que logró la campaña pasada. “No es por ser egocéntrico, ni nada, pero tenía claro que me daba el nivel. Había partidos en Tercera en los que me veía a mí mismo y no había rival como tal. En Segunda ya es otra cosa, todos los equipos compiten. En Tercera hay tres que pueden más o menos competir y el resto hace lo que puede. No cobramos ni nada y vamos a pasarlo bien, pero hacían lo que podían. Aquí la gente se lo toma de otra manera y la muestra está en que la Liga es peleadísima”, valora.

Un aumento de la competitividad que celebra Liñares. “Es mejor que sea más complicado. Aquí tienes que analizar al rival, te fijas en sus resultados y necesitas meterte más en el juego para que las cosas salgan bien. El año pasado no fue así, pero bueno, todo el mundo necesita una adaptación”, apunta sobre un curso en el que acabaron antepenúltimos y se salvaron tras la renuncia del Ural Español a continuar con su equipo sénior.

También tiene su cuota de responsabilidad en el buen inicio el entrenador Carlos Leites, que lleva ya varias temporadas al frente del equipo. “Está muy involucrado. Siempre que puede va a ver los equipos contra los que jugamos y nos dice sus cosas. Yo también —e imagino que mis compañeros— saco mis conclusiones en base a lo que vi el año pasado si ya jugamos contra ellos. Por dónde se les puede hacer más daño, por dónde no…”, añade.

Este curso marchan en estos momentos en séptima posición, a dos puntos de un Suevos que con su quinto puesto marca la zona de playoff de ascenso. Además, tienen seis de margen sobre la zona de descenso que ocupan Teixeiro y Ozacesuras.

“Tras el desastre de la temporada pasada, esta queremos salvarnos tranquilamente”

“Después del desastre del año pasado, porque fue una temporada complicada por todo en general, este año el objetivo marcado por el míster es mantenerse tranquilamente. No como el año pasado, que fue porque este se fue, el otro.... Tampoco ‘mola’ mantenerse por eso. El objetivo es estar lo más lejos posible del descenso y si después viene otra cosa, mejor. Pero como siempre digo, somos muy chavales como para meternos presión de primeras. Jugamos mejor sin ella”, indica Javi Liñares.

Jóvenes que aportan

¿Qué es lo que ha cambiado entre una temporada y otra? Para el delantero, un cúmulo de factores entre los que destaca la aportación de los más jóvenes y un ambiente más constructivo. “Subieron unos cuantos juveniles que ayudan y mucho. Eso se nota un montón y también el comportamiento de los unos con los otros. Queda mucha temporada, pero de momento es otra cosa. Yo le dije la temporada pasada al entrenador que no podía seguir así y este año por lo menos hay otra actitud. Lo de ir a jugar es porque me gusta y hacerlo en el Burgo por estar con mis amigos y con gente que conozco desde hace muchísimos años, pero lo principal es tener un buen grupo y una buena actitud entre todos. El año pasado hubo momentos en los que, perdíamos, perdíamos, perdíamos… y los nervios provocaron que hiciéramos cosas que no tenemos que hacer. Y cuando empiezas así, ya es muy difícil levantarlo. Este año llevamos una dinámica muy diferente. Sin presión, partido a partido e intentando siempre ganar. De momento nos están saliendo mejor las cosas”, celebra.

“Normalmente tengo ofertas, pero siempre digo que soy fontanero y juego con mis amigos”

Liñares no ha cambiado en el último año y medio en lo que se refiere a su fidelidad al Sporting Burgo. Y eso que sus 18 goles del pasado curso llamaron la atención de varios clubes. “Alguna que otra. Yo normalmente todos los veranos tengo alguna que otra oferta, pero como le digo a la gente soy fontanero y juego con mis amigos para pasármelo bien”, reconoce entre risas.

El ariete no se pone un límite temporal como jugador del Burgo: “Hasta que me aburra, yo creo. Pueden pasar muchas cosas. Yo siempre agradezco que me llamen, siempre los atiendo y hablo con entrenadores o directivos. Que se fijen en mí gusta, pero les digo que de momento estoy bien en el Burgo y juego aquí porque están mis amigos. Yo soy fontanero y les digo a los chavales del equipo que ellos lo intenten, pero yo tengo 26 años y la vida más o menos encarrilada”.

Una reflexión que muestra que le va bien más allá del fútbol. “Hay trabajo de sobra. Si alguien quiere venir ya sabe, como en todo lo de la obra…”, lanza.

Con respecto a los mejores jugadores de su Liga, destaca a Juan Rifón, del Atlético Castros, y a Daniel Moreira, del Once Caballeros: “Ambos nos metieron gol. El ‘10’ del Castros me pareció un buen jugador de fútbol, con clase. Y el del Once también tiene un muy buen nivel para Segunda”.

Por último, responde a la pregunta de cuál cree que es su nivel real, aunque se muestra cauto: “Saberlo ciertamente no lo sé, porque nunca jugué más arriba de Segunda con el Almeiras y el Burgo. Tuve ofertas de Primera y la anécdota de que el capitán del Almeiras me dijo, cuando me iba a ir a Tercera con el Burgo: “Tí es tonto, tes máis nivel que para ir alí”, pero eso sí, añadió, “cada un fai o que quere”. ¿Si tengo más nivel? No te puedo decir. Sé que en Segunda cumplo, pero como no jugué más allá tampoco me voy a tirar un triple”.