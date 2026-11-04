Calma después de la tormenta para un Torre aún invicto

El Torre se enfrentó al Orillamar en la séptima jornada de Liga QUINTANA

Tres partidos después, el Torre sigue invicto. Solo Victoria y Olímpico pueden decir lo mismo en el grupo 1 de Primera Futgal, donde ya se han disputado nueve jornadas. Un primer cuarto de competición en el que el equipo de Monte Alto ha tenido dos entrenadores, Jacobo Barallobre y Alejandro Álvarez. Con el primero cosechó dos triunfos y cuatro empates antes de que una destitución provocara un conato de desbandada. Finalmente hubo algún cambio en la plantilla, pero los primeros resultados del técnico uruguayo son también positivos. De hecho, la media es idéntica: 1,66 puntos por partido tras una victoria y dos igualadas.

Alejandro Álvarez, nuevo entrenador de un Torre que busca desbloquear la situación Más información

El Torre empezó la temporada con un empate sin goles en el campo del Meirás, signo que repitió siete días después ante el Relámpago (1-1). En ese encuentro empezó ganando con gol de Xusto Pardeiro, pero un tanto de penalti de Jony Fleitas igualó la contienda en la segunda mitad. Y tras ello, un tercer encuentro en el que también sumó un punto. De nuevo con un 0-0, esta vez ante O Val de Narón.

Los arlequinados estaban defendiendo bien, pero les faltaba dar un paso adelante de cara a gol, algo que llegó en la cuarta jornada, cuando tomaron una rápida ventaja ante el Cultural Maniños. El encuentro terminó finalmente con un 4-1 y los goles fueron obra de Ander Lozano, Moha Bennebri, Martín Sampedro y Saúl Rodríguez.

La victoria permitió tomar impulso al equipo, que en la siguiente fecha venció al Imperátor (1-2) pese a empezar perdiendo. Azael adelantó a los de la Sagrada Familia y Saúl Rodríguez y Salah Eddine le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad.

El Torre parecía ir por el buen camino, pero en la sexta jornada se desató la tormenta. Aunque el resultado frente al Numancia de Ares (1-1) fue de empate —gol de Martín Sampedro—, el club destituyó a Jacobo Barallobre. La relación entre la directiva y el entrenador estaba desgastada con una serie de jugadores como caballo de batalla, lo que desencadenó en una decisión que no sentó bien en buena parte del vestuario. Muchos jugadores amagaron con decir adiós, pero finalmente la situación se recondujo un poco y solo algunos se marcharon.

Debut de Alejandro Álvarez

El nuevo técnico debutó ante el Orillamar y lo hizo con un 2-2 que dejó una sensación agridulce. La semana convulsa no les hizo perder el invicto, pero se escapó un partido en el que tuvieron una ventaja de dos goles.

Cuando sí hubo alegría completa fue en la octava jornada, resuelta con una goleada ante el San Sadurniño (5-1). Sendos dobletes de Luis Eduardo Gómez y Salah, así como el primer tanto de Samu Rumbo sirvieron al equipo para imponerse con comodidad.

Y si meritoria fue esa victoria, no menos el punto del pasado fin de semana en el siempre complicado campo del Eume. Los de Jaime Sánchez se adelantaron en la primera mitad, pero Luis Eduardo puso las tablas a los 50 minutos de juego. Un resultado que deja al Torre en la sexta posición, a cuatro puntos del playoff y diez por encima de la zona de descenso.

Cambios

Hay una serie de jugadores que eran importantes con Jacobo Barallobre y lo siguen siendo para Alejandro Álvarez. Es el caso del lateral derecho Moha Bennebri, del central Moisés Díaz, de los centrocampistas Diego Tezen y Luis Eduardo Gómez o del delantero Imad Eddine. Pero también ha habido cambio de roles. Por ejemplo, el central Ander Lozano, el centrocampista Jeffry Correa y el delantero Salah Eddine han ganado protagonismo con el preparador charrúa.

Por otra parte, son cuatro los jugadores que participaron en las primeras jornadas y han firmado ya por otro club. Todos ellos respetando la regla de no competir en la misma Liga: Gonzalo Gorostizu (Sporting Meicende), Iván Rúa (Brexo Lema), Iván Trujillo (Visantoña) y Martín Sampedro (Santa Margarita).

Con Alejandro Álvarez han debutado cinco nuevos jugadores, todos ellos ante el Orillamar: el portero Cristian Romero y los jugadores de campo Santiago Blázquez, Kevin Tomás Martínez, Miguel Dias y Jhan Sebastián Rangel. Además, Amilcar Castro, Fabricio Alberto Ramos y Lucas Rodríguez formaron parte de la primera convocatoria, por lo que son 33 las fichas que ha empleado el equipo esta temporada.

La cuesta se empina para el Torre en el final de la primera vuelta. Este fin de semana tiene derbi de Monte Alto contra el Marte, cuarto clasificado; mientras que los otros equipos del Top 5 (Cedeira, Olímpico, Almeiras y Victoria) le esperan también.