Un Silva fiel a su arma del balón parado

Cano, autor del útlimo gol del Silva a balón parado, en la primera jornada ante el Céltiga QUINTANA

El primer cuarto de competición ya es historia en el grupo 1 de Tercera RFEF y el Silva lo ha solventado con buena nota. En medio de la tremenda igualdad que un año más reina en la categoría, ocupa la séptima posición y tiene catorce puntos, los mismos que un Racing Villalbés que cierra la zona de playoff de ascenso.

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Buenos números que tienen parte de su razón de ser en las armas clásicas del Silva, el balón parado y el remate de cabeza. Con el gol de Cano ante el Viveiro son ya cinco los tantos en acciones de pelota detenida; mientras que ocho de los trece goles han llegado en remates de cabeza.

Todo empezó en la primera jornada con un duelo ante el Céltiga (1-1) en el que el Silva se adelantó con un testarazo de Agulló. El central leyó el saque de esquina botado por David García, que dio de esa forma su primera asistencia.

Ambos futbolistas protagonizaron también uno de los tantos de la semana siguiente ante el Barco (1-2). El equipo coruñés ya mandaba gracias a un gol en propia de Bin, que tuvo la mala suerte de tocar con la rodilla un rechace del portero tras un centro lateral de Iago Castro, y amplió la ventaja en un córner que acabó con un certero testarazo del exjugador del Arteixo.

El Silva se quedó sin marcar en la derrota ante el Boiro (0-2) y también perdió en la cuarta jornada, pero en ese duelo ante el Portonovo (4-2) sí hubo goles. El delantero Mouriño estrenó su cuenta con un remate con el pie en una segunda acción tras un saque de banda, lo que supuso el tercer tanto a balón parado del curso. Por su parte, Naím hizo la otra diana con un gran golpeo desde la frontal del área.

No hubo goles ante el Racing Villalbés (0-0), antesala de un duelo ante el Lalín (1-3) en el que el Silva retomó la senda del triunfo. La situación era negativa al descanso, pero en la segunda parte hubo dos tantos en centros laterales que acabaron en cabezazo —Iago Castro y Mouriño—, así como un pase de Baldo a Rojo en el que el ariete regateó al portero e hizo el definitivo 1-3.

Por primera vez en el curso, el equipo de A Grela enlazó dos triunfos al vencer al Estradense (2-1) con una nueva remontada. El tanto del empate fue obra de Nico Mosquera con el pie a pase de Parafita, mientras que el segundo contó con el oportunismo de Agulló, capaz de ejecutar una media chilena tras una peinada. Todo venía de un saque de banda. El cuarto gol a pelota detenida.

El Silva no pudo prolongar la racha y cedió a continuación en su visita al filial del Pontevedra (3-1). El gol llegó una vez más con un remate de cabeza, esta vez de Parafita a centro de Nico Mosquera.

Y para terminar, un triunfo por 2-0 ante el Viveiro en el que llegó el quinto gol a balón parado y donde los testarazos volvieron a marcar la diferencia. Cano abrió la lata en un saque de falta lejano de David García y Parafita puso tierra de por medio antes del descanso a centro de Baldomar.

Un lanzador satisfecho

Uno de los grandes protagonistas está siendo David, que reflexiona sobre cómo se siente un lanzador cuando hay frutos a balón parado: “Se gana confianza al ver que los lanzamientos acaban en remates y goles por parte de los compañeros, pero también es una responsabilidad, ya que sabes que si no está bien lanzado nuestras posibilidades de ganar partidos se reducen. No obstante, creo que la experiencia también me ha ayudado a seguir confiando en mi golpeo, aunque haya épocas en las que el balón parado no haya tenido tanto éxito”.

“Si el balón parado no está bien lanzado, se reducen nuestras posibilidades de ganar partidos” David García, centrocampista del Silva

El centrocampista de 35 años reconoce que es un arma clave para el Silva. “En nuestro campo, debido a las dimensiones, cobra un papel fundamental, y sin lugar a dudas es uno de los clubes en los que he estado donde más importancia se le da y que más se trabaja”, apunta.

Por último, hace balance de la situación: “Está siendo un primer tramo bastante bueno a nivel puntuación y juego, pero está todo muy igualado, de hecho estamos diez equipos en tres puntos y eso habla de la igualdad que hay. Nuestro objetivo lo tenemos muy claro, que es la salvación. Es clave aprovechar este buen momento para cuando no vengan las cosas tan de cara poder estar tranquilos”.