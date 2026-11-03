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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Los entrenadores | Diego Armando: "Hicimos una primera parte muy completa"

El técnico del Silva destaca que el partido tuvo dos mitades muy diferenciadas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/11/2026 05:00
Diego Armando García, entrenador del Silva, durante el choque del pasado sábado ante el Viveiro
Diego Armando García, entrenador del Silva, durante el choque del pasado sábado ante el Viveiro
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Los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera RFEF valoran una semana más las actuaciones de sus equipos. El Silva venció al Viveiro (2-0), el Montañeros cayó con el Barco (4-0) y el Arteixo empató en Portonovo (2-2).

Diego Armando García (Silva)

"Hicimos una primera parte muy completa, con las ideas muy claras. Estuvimos seguros en defensa, recuperamos pronto el balón y elegimos bien los momentos de ataque sin entrar en precipitaciones. Logramos dos goles, pero pudimos llegar al descanso con más ventaja. En la segunda, nuestra intención no era defender el resultado únicamente desde el primer minuto, pero el rival hizo bien las cosas, nos costó ajustarnos a su 3-5-2 y sufrimos muchas llegadas. Nos mantuvimos fiables defendiendo área sin ser capaces de matar el partido en alguna contra clara que tuvimos".

Jairo Arias (Montañeros)

La valoración del partido es negativa, evidentemente. No estuvimos al nivel que queremos ni fuimos capaces de mostrar los que somos. Y creo que ahí está la clave, en recuperar esa versión y seguir creciendo desde ella. Este grupo es el mismo que mereció empatar en Boiro, que compitió de tú a tú y empató al Compostela y que ganó al Covadonga y al Arteixo haciendo lo que más nos gusta y mostrando nuestra identidad".

"No creo que se trate de entrenar más o mejor, porque el nivel de trabajo y compromiso de todos está siendo muy alto. Quizás lo que nos está faltando es creernos de verdad lo que somos capaces de ser y hacer y querer disfrutar en base a lo que otorgamos a diario. Y ahí la responsabilidad es mía, porque tengo que conseguir que el equipo recupere esa confianza, personalidad y convicción para trasladar a la competición lo que sabemos hacer y defender nuestra idea con uñas y dientes".

Noé López (Arteixo)

"Fue un partido en el que perdimos dos puntos. Ya no lo digo tanto por ese gol que nos marcan al final, sino por el cómputo general del partido. En la primera parte estuvimos muy bien sin balón, generamos tres o cuatro situaciones muy claras de gol y al final cometemos un error que no se puede cometer. En la segunda empezamos muy bien de nuevo, nos ponemos por delante y en los últimos 20 minutos no nos crearon prácticamente ocasiones más allá de la falta lateral mal defendida en la que viene el empate".

"Creo que estamos en línea ascendente en cuanto a juego. En cuanto a puntos merecíamos tener alguno más. Con balón estamos generando mucho, somos el equipo que más goles lleva junto con la Sarriana y el Estradense, pero debemos mejorar en no encajar tanto. Y más si no son tanto aciertos del rival como errores por nuestra parte que se pueden evitar"

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