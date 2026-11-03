La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 9 en el Fantasy de Tercera RFEF

Frank, delantero del Arteixo, celebra su gol ante el Portonovo MÓNICA FERREIRÓS

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

Alineación de DXT Campeón (i) y once ideal de la jornada (d) en el Fantasy

Para esta octava fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-5-2 con Minibugy (Silva); Moreta (Montañeros), Fer Gordo (Silva), Covelo (Gran Peña y ex del Silva); Jairo Riveiro (Arteixo), David García (Silva), Dani Fernández (Montañeros), Carletto (Lalín y ex del Silva), Álex Ramos (Arteixo); Frank (Arteixo) y Pape (Montañeros). Pese a que hicimos 57 puntos, solo nos contabilizan 35 por un despiste a la hora de hacer la alineación. Caemos al puesto 227 de la clasificación general.

El convincente triunfo del Silva y la goleada del Barco al Monta pesan en el once ideal, formado por Minibugy (Silva); Ocampo (Arenteiro), Fer Gordo (Silva), Rabil Bin (Barco); Javi Muiño (Villalbés), Raúl Arias (Barco), Lucas (Pontevedra B), Parafita (Silva); Lamelas (Arenteiro), Sidi (Barco) y Freiría (Barco).

El usuario ganador de la jornada, Osian Vázquez (92 puntos) optó por los silvistas Minibugy y Fer Gordo, así como por Álex Ramos y Frank, del Arteixo.