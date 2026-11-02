El resto de la jornada | Marte y Almeiras siguen el ritmo

Marte - Sporting Coruñés, partido del grupo 1 de Primera Futgal CARLOTA BLANCO

Así les ha ido a los equipos de la delegación coruñesa en sus respectivas jornadas de Preferente y Primera Futgal. Además, el Victoria cedió ante el Real Oviedo en la División de Honor Juvenil.

Preferente Futgal (G1) - Jornada 9

San Tirso - Puebla (2-0). El equipo abegondés volvió a la senda del triunfo y se sitúa nuevamente como colíder tras la derrota del Negreira en casa ante el Arzúa. Ante el Puebla marcaron Carlos Díaz y Martín Seijo.

Carral - Sofán (2-0). Los de O Castro pasan a ocupar zona de playoff a costa de un Sofán que empezó con mal pie al marcar Javichu en propia puerta. En los minutos finales, Mauro Lois sentenció el encuentro.

Paiosaco - Sigüeiro (0-1). Tras dos victorias seguidas, el equipo de A Porta Santa se fue de vacío en esta ocasión. Pese a la derrota, continúa tres puntos por encima de la zona de descenso.

Carral - Sofán, partido del grupo 1 de Preferente Futgal PATRICIA G. FRAGA

Primera Futgal (G1) - Jornada 9

Numancia de Ares - Sada (2-4). Importante triunfo del Sada, que coge tres puntos de margen sobre una zona roja que marca el propio Numancia. Xavi Foliadoso y Elías pusieron un 0-2 que logró empatar el equipo de Ares, pero a continuación resolvieron Gonzalo García y Álvaro Vicos.

Marte - Sporting Coruñés (1-0). Derbi de Monte Alto con nuevo triunfo para el Marte, que ahora tiene los mismos puntos que el tercero. El gol fue obra de Xian Alvite a los nueve minutos de juego.

Cultural Maniños - Relámpago (2-3). El equipo de Elviña coge ventaja con respecto a la zona de descenso tras ganar al penúltimo clasificado. Ramiro abrió la cuenta y Shedrach firmó un doblete.

Imperátor - Meirás (4-3). Los de la Sagrada Familia saltan hasta la octava posición tras firmar una gran remontada en A Grela. El equipo se vio 0-2 y 1-3, pero los goles de Azael y Diego Reimúndez le permitieron llegar con vida a un añadido en el que un nuevo tanto de Reimúndez y otro de Óscar Lodeiro pusieron el 4-3 definitivo.

Olímpico - O Val (2-2). El equipo de Vilaboa logró conservar su plaza de playoff de ascenso al empatar con O Val. Lo hizo tras verse 0-2, pero Álex Seijo y Álex Otero —en el alargue— rescataron un punto.

Orillamar - Victoria (0-4). Continúa sin fisuras el líder del grupo 1, que venció al colista con goles de Pablo de Juana, Dani Lado y Miguel e Iván Mandayo.

San Sadurniño - Almeiras (1-3). Tercer triunfo seguido de un Almeiras que se suma al club de los 19 puntos. Las dianas fueron obra de Pablo Andón, Chipi y Diego Medín.

Eume - Torre (1-1). Resiste el Torre como uno de los tres invictos de la Liga. Con su empate en el complicado campo del Eume cosechó su sexta igualada —tres victorias— y se mantiene sexto. El gol del empate fue obra de Luis Eduardo.

Primera Futgal (G2) - Jornada 9

Muxía - Sporting Meicende (0-0). Punto para un Sporting Meicende que ahora es octavo en el grupo 2 de Primera Futgal. Igualó ante un equipo que también lleva quince puntos. O lo que es lo mismo, a cuatro puntos del playoff y ocho por encima de la zona de descenso.

Bastavales - Club do Mar (1-3). Triunfo que puede ser un punto de inflexión para un Club do Mar que ya venía de empatar ante el Queixas, ahora líder del grupo. Tras ganar al Bastavales con goles de Adri Carballeira, Totó y Tiago, es duodécimo.

Calo - Sporting Cambre (1-0). Continúa con su mala racha el equipo cambrés, que ya solo está a un punto de la zona roja. Tras sus dos victorias iniciales ha sumado dos puntos de 21 posibles.

División de Honor Juvenil (G1) - Jornada 8

Real Oviedo - Victoria (2-1). Pese a adelantarse en la segunda mitad con gol de Mateo Ramos, el Victoria se marchó de El Requexón sin sumar ningún punto. Especialmente doloroso fue encajar el 2-1 en el minuto 89, pero al menos el equipo coruñés sigue fuera de la zona de descenso. Por su parte, el Ural acabó la jornada en séptima posición y con nueve puntos sobre la zona roja.