Crónica | El Arteixo roza un gran triunfo (2-2)

Portonovo - Atlético Arteixo, este domingo en Baltar MÓNICA FERREIRÓS

A punto estuvo el Arteixo de colarse en zona de playoff de ascenso, pero finalmente empató ante el Portonovo (2-2) y acaba la novena jornada de la siempre apretada Tercera RFEF en novena posición.

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La primera ocasión de peligro cayó del lado de los de Minso Vidal con un centro raso de Iván Varela que no encontró rematador. El Arteixo respondió con una jugada iniciada por la banda por Álex Ramos, que puso el centro para Frank. La pelota se paseó por el área y Juan Barrós intentó rematar pero no llegó.

Iker Escudero consiguió acercarse al área con una galopante carrera por la banda izquierda, pero Quico despejó de cabeza para evitar que el balón llegase a los pies de algún rematador. Los de Noé López volvieron a avisar con la asociación entre Álex Ramos y Frank. El mediapunta volvió a ceder el balón al delantero en el área pequeña, pero la defensa local se interpuso.

La insistencia del Arteixo terminó teniendo recompensa. En otra jugada idéntica en el área en la que Frank recibe un balón colgado, el delantero la enchufó a la izquierda de Dadín.

Los visitantes estaban más cómodos con balón y encontraban con mayor facilidad a sus extremos. Álex Ramos y Frank estuvieron cerca de volver a hacer de las suyas, pero Dadín sacó una gran mano para impedir el segundo. Los arlequinados buscaban sacar a los centrales de su zona, pero el equipo coruñés marcaba muy bien sus líneas defensivas. Un tiro de Escudero estuvo cerca de igualar el duelo, pero se fue fuera por muy poco.

Goles antes y después del descanso

En el añadido, el Portonovo consiguió el empate gracias a un gol de Yoel. El jugador aprovechó un resbalón de Sergio Varela con el balón para hacerse con el esférico y disparar a puerta vacía.

El Arteixo consiguió volver a adelantarse en una jugada a balón parado. Juan Barrós recibió el centro en el lateral del área para empujarla a la izquierda y batir a Dadín. Nueva ventaja para los visitantes.

Ante la falta de pólvora, Minso comenzó a mover el banquillo dando entrada a Tymo y Jesús por Monchito y Lede. Los arlequinados reaccionaron con un disparo de Tymo desde la frontal del área que se fue a las manos de Sergio Varela. Tras un robo de balón Ramos volvía a asociarse con Frank, pero Arufe sería más rápido para evitar la intervención de Diego Dadín y despejar el balón.

Crespo intentó otro disparo desde la frontal que volvía a ir directo a las manos del portero del Arteixo. Los de Noé seguían estando más cómodos con balón. Por parte del Portonovo, Charly intentó un remate de cabeza que se fue fuera.

Escudero puso un balón para Tymo por la izquierda, pero el pase fue demasiado largo. El Arteixo intentó terminar de matar el partido con una acción a balón parado, pero fue Tymo quien acertó y consiguió empatar en el último suspiro tras una acción de falta en la que recibió el balón al área y disparó delante de Varela.

Portonovo 2-2 Atlético Arteixo

Portonovo: Yeray; Iván Varela (Marcos, m.69), Diego Abal (Charly, m.69), Arufe, Lago; Monchito (Jesús Barbeito, m.55), Juan Barbeito; Iker Escudero, Caride (Pedro Rey, m.69), Yoel Crespo; Pablo Lede (Tymo, m.55).

Atlético Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos, Antonio, Quico, Casariego; Fabio (Óscar Varela, m.81), Queijeiro; Álex Ramos, Jairo Riveiro (Hugo Cebrián, m.46; Dani Suárez, m.81), Juan Barrós (Sergio Montes, m.88); Frank.

Goles: 0-1, m.18: Frank; 1-1, m.45: Yoel Crespo; 1-2, m.51: Juan Barrós; 2-2, m.88: Tymo.

Árbitro: Fernández Otero (Ourense). Amonestó al local Lago (m.47) y a los visitantes Quico (m.55), Casariego (m.59), Pablo Ramos (m.88) y Óscar Varela (m.90).

Incidencias: Partido de la novena jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF. Baltar.