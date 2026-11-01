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O Noso Fútbol | Segunda RFEF femenina

El Victoria cae ante el colista y se queda al borde de la zona de descenso (5-0)

Los malos inicios de cada parte condenaron al equipo coruñés a recibir una dolorosa goleada ante el Madrid CFF B

Santi Mendoza
Santi Mendoza
01/11/2026 21:06
Alineación del Victoria ante el Madrid CFF B
Alineación del Victoria ante el Madrid CFF B
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Mal partido del Victoria, que cayó goleado ante el colista Madrid CFF B (5-0) en un duelo que supone el primer triunfo del curso del equipo capitalino. Las ‘cebras’ siguen fuera de la zona de descenso, pero ya no tienen margen, pues ahora cuentan con los mismos puntos que el decimotercero, el Rayo Vallecano. 

El Victoria fue superado desde el principio en los duelos y cometió dos errores que le pusieron el partido muy cuesta arriba. A los quince minutos, el Madrid CFF B ya ganaba por 2-0 tras los goles de Estefanía y Cristina

El descanso aparecía como una oportunidad para revertir la situación y Javi Angeriz optó por un triple cambio, pero el equipo volvió a conceder y el 3-0 de María Aymerich a los 47 de juego sentenció el encuentro. Además, las coruñesas acusaron el golpe y encajaron poco después el cuarto tanto, obra de Estefanía, que firmaba de esa forma su doblete.

Aunque ya era demasiado tarde, el Victoria trató de ajustar, el partido se paró un poco con los cambios del rival y dispuso de alguna opción para el 4-1. Pero no era el día en ningún aspecto y lo que llegó en el tramo final fue el 5-0 de Marina. Derrota dolorosa antes de recibir, tras un parón de quince días, al líder. Derbi ante el Dépor B.

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